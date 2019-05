Bałagan w Rzymie. "Organizacja tutaj to jakiś żart"

Dla wielu turniej w Rzymie to ostatni przystanek przed Rolandem Garrosem

Nick Kyrgios lubi popisywać się przed publicznością nietypowymi zagraniami. Często kończy się to stratą punktu, ale tym razem Australijczyk miał więcej szczęścia. Mecz rozpoczął serwisem od dołu, a kilka gemów później odbił piłkę pomiędzy nogami. Kyrgios pokonał Daniła Miedwiediewa 6:3, 3:6, 6:3 i awansował do drugiej rundy turnieju ATP Masters w Rzymie.

Nick Kyrgios znów pokazał rogi. W trzecim secie starcia z Casprem Ruudem Australijczyk zezłościł się po decyzji sędziego. Najpierw zniszczył rakietę, później kopnął butelkę z wodą, a skończył na rzucie stołkiem. Kyrgios został ukarany stratą punktu, na co zareagował spakowaniem sprzętu i zejściem z kortu. W trzeciej rundzie turnieju ATP Masters w Rzymie Ruud zmierzy się z Juanem Martinem del Potro

Fognini awansował do drugiej rundy turnieju ATP w Rzymie

Kyrgios awansował do drugiej rundy turnieju ATP w Rzymie

Zaledwie 68 minut potrzebował Rafa Nadal, by pokonać Jeremy'ego Chardy'ego 6:0, 6:1 w drugiej rundzie turnieju ATP Masters w Rzymie. Kolejnym rywalem Hiszpana będzie Nikoloz Basilaszwili.

Rozstawiony z numerem 7 Stefanos Tsitsipas pokonał Fabio Fogniniego 6:4, 6:3 i awansował do ćwierćfinału turnieju ATP Masters 1000 w Rzymie. W meczu o najlepszą czwórkę zawodów zmierzy się z Rogerem Federerem.

Deszcz storpedował środowe mecze podczas turnieju Internazionali BNL d'Italia. Na malowniczym obiekcie Foro Italico tenisistom nie udało się odbić ani jednej piłki.

W tej sytuacji czwartkowy plan gier pękał w szwach. Zaplanowano rekordową liczbę meczów, bo aż 40. Dwa spotkania jednego dnia rozegrały największe gwiazdy imprezy z Rogerem Federerem, Novakiem Djokoviciem, Rafaelem Nadalem czy Noami Osaką na czele.

Czwartek zapowiadał się jako wielkie święto tenisa, ale nie było tak kolorowo. Tenisiści narzekali na napięty grafik, a kibice na chaos organizacyjny. Tego dnia na obiekt wpuszczono kilka tysięcy osób więcej niż zazwyczaj.

Organizatorzy zasugerowali fanom świetne, jak im się początkowo wydawało, rozwiązanie. Tym, którzy mieli wykupione bilety na środę, zaproponowano, że mogą z nich skorzystać w czwartek, ale wejściówki będą obowiązywać tylko na dwa pierwsze mecze na korcie centralnym.

Wszystko po to, aby kibice z biletami na środę mogli obejrzeć Federera w akcji w czwartek. Za tę przyjemność zapłacili jak za zboże - przez szwajcarskiego mistrza organizatorzy podnieśli ceny wejściówek o sto procent.

Garstce pechowców ze środy, którzy nie mogli wrócić na korty dzień później, zaproponowano zwrot za bilety.

Skończyło się tym, że w czwartek na obiekt przyszło kilka tysięcy kibiców więcej, niż powinno. Trybuny pękały w szwach, a ludzie przepychali się przy wejściach na korty. Bałagan panował szczególnie na mniejszych obiektach, gdzie miejsca nie są numerowane, a wejść na nie mógł każdy. Kibice, którzy po dwóch meczach musieli opuścić kort centralny, zostali, aby obejrzeć ciekawe mecze na innych obiektach, co doprowadziło do przeładowania Foro Italico.

Źródło: Eurosport Kolejki przed wejściem na Pietrangeli

"Wyrzucili mnie na boczny kort"

Łatwego życia nie mieli też tenisiści. Narzekania zaczął David Goffin. - Organizacja tutaj to jakiś żart. Wyrzucili mnie na boczny kort - skarżył się Belg, który odpadł w 2. rundzie z Juanem Martinem del Porto. Organizatorów skrytykował również Dominic Thiem. Austriak także w czwartek pożegnał się z turniejem, odpadając z Fernando Verdasco.

Kubot i Melo rozprawili się z Austriakami. Mają ćwierćfinał Najwyżej... czytaj dalej » - To skandal, że musiałem zaczynać mecz o godzinie 10:00. Nie mogłem nawet rano porządnie się rozgrzać. O tym, że wyjdę na kort tak wcześnie, dowiedziałem się w środę wieczorem. Trzymano nas bowiem na kortach do godziny 20:00. Do hotelu wracałem aż 1,5 godziny, bowiem z powodu rozgrywanego obok finału Pucharu Włoch były straszne korki - narzekał Thiem.

Zmęczenie materiału

Na organizatorów nie skarżyli się oficjalnie Federer i Osaka, ale oni z kolei odczuli skutki rozgrywania dwóch meczów jednego dnia. Oboje w piątek ogłosili, że wycofują się z turnieju z powodu urazów. Szwajcar narzekał na nogę, Japonka na nadgarstek. Suchą stopą przez napięty grafik przeszli Nadal i Djoković, ale tylko dlatego, że ich dwa mecze okazały się spacerkami.

Z powodu urazu Federera fani nie obejrzeli w piątek jego ćwierćfinałowego starcia ze Stefanosem Tsitsipasem, zapowiadanego jako pojedynek dwóch tenisowych generacji. Zamiast tego meczu i spotkania Osaka - Kiki Bertens na korcie centralnym pojawił się debel kobiet oraz starcie Johanny Konty z Marketą Vondrousovą. Za wydane 140 euro kibice dostali więc w sesji dziennej te dwa mecze plus jednostronne spotkanie Nadala z Verdasco.