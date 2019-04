Azarenka po trzech latach zagra z Muguruzą o tytuł

18.08 | Wiktoria Azarenka poinformowała, że może nie wystąpić w ruszającym 28 sierpnia wielkoszlemowym US Open. Białoruska tenisistka nie chce rozstawać się na ten czas z dzieckiem, o prawo opieki nad którym walczy w sądzie ze swoim partnerem.

Azarenka walczy o prawo do opieki nad synkiem

Wiktoria Azarenka na konferencji po swoim przegranym meczu 1. rundy Australian Open z Laurą Siegemund utonęła we łzach.

Azarenka to była liderka światowego rankingu. W grudniu 2016 roku urodziła syna i do finału imprezy rangi WTA dotarła po trzyletniej przerwie.

Szczęście Świątek. W Lugano bez kwalifikacji Iga Świątek po... czytaj dalej » - To dla mnie niesamowite. Jestem bardzo zadowolona z tego jak grałam. To był ważny mecz, bo chciałam się przekonać, jak sobie radzę pod presją w starciu z czołową zawodniczką. Zaczynam się przyzwyczajać do gry. Na korcie staram się podejmować jak najlepsze decyzje - powiedziała Azarenka.

29-latka pierwszego seta wygrała 6:4. W drugim w takim stosunku górą była Kerber. W decydującej partii przewaga Białorusinki była już bezdyskusyjna i pozwoliła rywalce na wygranie tylko jednego gema.

Azarenka po 21. tytuł w karierze

Do finału awansowała po raz 37. w karierze. Na koncie ma 20 turniejowych zwycięstw.

Azarenka z Muguruzą grała wcześniej tylko raz i pokonała ją w 2016 roku w Miami. Hiszpanka w sobotę gładko wygrała ze Słowaczką Magdaleną Rybarikovą 6:2, 6:3.

Muguruza, również była liderka światowego rankingu, w karierze wygrała sześć z dziesięciu finałów turniejów WTA.