Duży aut to mało powiedziane. Sam nie mógł uwierzyć, gdzie poleciała piłka

Granollers przez ostatnią dekadę nie rywalizował w Houston. 32-letni Hiszpan, triumfator turnieju z 2008 roku, na miejscowym kortach ziemnych wciąż jednak czuje się jak u siebie w domu. Tego samego nie można powiedzieć o Fritzu. Rozstawiony z piątką Amerykanin przegrał w poniedziałek 2:6, 6:4, 2:6, a zmienne tempo uderzeń rywala sprawiło, że miał problemy ze złapaniem rytmu.

To sprawiło, że w poczynania 21-latka z San Diego wdarła się nerwowość. Widać ją było po dyspozycji serwisowej mierzącego 193 cm wzrostu gracza. Pierwszym podaniem trafiał ze skutecznością zaledwie 48 proc. Choć w trwającym godzinę i 53 minuty meczu popełnił raptem trzy podwójne błędy, ten z drugiego seta wszystkim na długo zapadnie w pamięć.

Uderzona przez Amerykanina piłka wylądowała na aucie. Wielometrowym aucie. Sam był zdziwiony, jak wypadł jego serwis.



Fritz 2nd serve(@TennisTV ) pic.twitter.com/0Wm5Y4NDHQ — doublefault28 (@doublefault28) 9 April 2019

- Taylor jest tenisistą, który potrafił uderzać bardzo mocno. Szczególnie potężnie zza końcowej linii i trzeba przeciwko niemu zmieniać rytm. Dobrze jest mu grać dropszoty i ja z tej broni często korzystałem – ujawnił swoją receptę na Amerykanina Granollers.

Udany powrót po latach

Dla Hiszpana było to dopiero pierwsze zwycięstwo w ATP Tour w tym sezonie. 112. zawodnik światowych list imponował w poniedziałek bogatym repertuarem zagrań, nie dając półfinaliście turnieju Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship sprzed roku żadnych szans.

- Dobrze się tu czuję. Mam z Houston wspaniałe wspomnienia, wygrałem tu w 2008 roku. Mój powrót po dziesięciu latach był czymś wyjątkowym – podkreślił Granollers, który może pochwalić się w Teksasie bilansem 7-1.

Jego kolejnym rywalem będzie Australijczyk Bernard Tomic, który w pierwszej rundzie pokonał 7:6(8), 7:5 Amerykanina Denisa Kudlę.