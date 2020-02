Polka musiała uznać wyższość 14-latki w finale juniorskiego Australian Open

Video: Eurosport

Świetne zagranie przy siatce Stana Wawrinki

Rozstawiony z numerem siódmym Alexander Zverev po raz pierwszy w karierze awansował do półfinału turnieju wielkoszlemowego. W ćwierćfinale Australian Open w Melbourne niemiecki tenisista pokonał Szwajcara Stana Wawrinkę (nr 15.) 1:6, 6:3, 6:4, 6:2. Szwajcar zaczął spotkanie świetnie, później z jego formą było coraz gorzej. Zverev potrzebował dziewiętnastu turniejów wielkoszlemowych, by awansować do półfinału.

