Dobry Federer, lepszy Djoković, najlepszy Dimitrow. Top 5 piłek trzeciego dnia Australian Open

Bolesna porażka Katarzyny Kawy w pierwszej rundzie kwalifikacji do Australian Open. Polka przegrała z Niemką Antonią Lottner 2:6, 1:6. Spotkanie trwało zaledwie 62 minuty.

Do dramatycznych scen doszło podczas pierwszego dnia kwalifikacji do Australian Open. Po niemal dwóch godzinach rywalizacji Dalila Jakupović zaczęła się dusić. Wszystko z powodu niekorzystnych warunków powietrznych związanych z pożarami w Australii. Słowenka nie potrafiła kontynuować gry i poddała spotkanie. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Nietypowa sytuacja na korcie podczas kwalifikacji do Australian Open. Duck Hee Lee wziął w tiebreaku przerwę medyczną w meczu z Alessandro Giannessim ze względu na skurcz. Włoch skarżył się sędziemu mówiąc, że nie jest to wystarczający powód. Chwilę później przegrał spotkanie i odmówił podania sędziemu ręki.

Tylko 69 minut trwało spotkanie Maja Chwalińska - Izabella Szinikowa w pierwszej rundzie kwalifikacji do Australian Open. Niestety Polka przegrała 0:6, 5:7. Zobacz ostatnie akcje tego meczu. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Magdalena Fręch przegrała z Japonką Mayo Hibi 2:6, 6:4, 4:6 w pierwszej rundzie kwalifikacji do Australian Open. Zobacz ostatnie akcje tego meczu. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Urszula Radwańska przegrała ze Szwedką Johanną Larsson 3:6, 1:6 w pierwszej rundzie kwalifikacji do Australian Open. Zobacz ostatanie akcje tego meczu. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W 1999 roku 19-letnia Amelie Mauresmo była sensacją Australian Open. Nierozstawiona Francuzka dotarła aż do finału. Większość jednak nie tylko skupiała się na jej grze. Mauresmo przyznała, że jest lesbijką. Dokuczały jej rywalki, w prasie ruszyła na nią nagonka. 19-latka w końcu nie wytrzymała presji i przegrała w finale, ale stała się inspiracją dla młodzieży zmagającej się ze swoją seksualnością.

W 2002 roku Martina Hingis zmierzyła się w finale Australian Open z Jennifer Capriati. Szwajcarka świetnie rozpoczęła spotkanie, ale z czasem coraz bardziej doskwierał jej morderczy upał. Do tego dzień wcześniej Hingis zagrała w finale debla. Koniec końców, Capriati wykorzystała słabość rywalki i wygrała w finale. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Aż do 4:34 nad ranem rywalizowali na korcie Lleyton Hewitt oraz Marcos Baghdatis w Australian Open 2008. Nigdy wcześniej żaden mecz nie zakończył się tak późno. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Niecała godzina wystarczyła Serenie Williams, aby awansować do 2. rundy damskiego singla Australian Open 2020. Amerykanka bez problemu pokonała Anastasiję Potapową w dwóch partiach.

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz po awansie do drugiej rundy Australian Open. W pierwszym spotkaniu Polak pokonał Dennisa Novaka 6:7 (4-7), 1:6, 6:2, 6:3, 6:4. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie John Millman. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W czwartym secie starcia z Fabio Fogninim Reilly Opelka stracił panowanie nad sobą po ostrzeżeniu nałożonym przez sędziego. Amerykanin od razu podszedł do stołka i zaczął ubliżać arbitrowi. Spotkanie zakończyło się porażką Opelki. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Nick Kyrgios znany jest z nietypowych i widowiskowych zagrań. Próbkę swoich umiejętności pokazał w starciu z Lorenzo Sonego. Australijczyk aż dwukrotnie zagrał pomiędzy nogami, ale tym razem nie przyniosło mu to korzyści. Zobacz tę sytuację. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Specjalna wersja hitu "Beds Are Burning" w wykonaniu Johna McEnroe, czyli pierwszy odcinek Komisarza Tenisa. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Chciałabym grać bardziej stabilnie. W zeszłym roku miałam zbyt dużo wzlotów i upadków, a w tym sezonie chcę awansować na igrzyska olimpijskie. To mój cel - powiedziała Iga Świątek. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Jedno niecelne odbicie mogło doprowadzić do bardzo nieprzyjemnej sytuacji. Sofia Kenin źle trafiła w piłkę i ta poleciała z dużą prędkością w stronę głowy dziewczynki do podawania piłek. Na szczęście ball girl zdołała się uchylić. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Fatalnym podwójnym błędem Hubert Hurkacz zakończył pierwszego seta. Polak przegrał go z Johnem Millmanem 4:6. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

John Millman nie grał świetnego tenisa, ale skrzętnie wykorzystywał błędy Huberta Hurkacza. Niestety Polak popełniał ich bardzo dużo, przez co przegrał drugiego seta 5:7. Pierwsza partia zakończyła się na korzyść dla Millmana (6:4). Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Trzy godziny i 37 minut spotkania, a w tym kilkanaście minut kłótni z sędzią. Benoit Paire nie odpuszczał przy każdej okazji i spierał się z arbitrem. To m.in. skończyło się stratą punktu. Ostatecznie Paire przegrał z Marinem Ciliciem 2:6, 7:6 (8-6), 6:3, 1:6, 6:7 (3-10). Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Hubert Hurkacz nie zdołał awansować do trzeciej rundy Australian Open. W środę Polak przegrał z Australijczykiem Johnem Millmanem 4:6, 5:7, 3:6. Zobacz piłkę meczową z tego spotkania. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz po porażce z Jamesem Millmanem 4:6, 5:7, 3:6 w drugiej rundzie Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Po awansie do trzeciej rundy Serena Williams została mile zaskoczona. Podczas wywiadu na korcie puszczono filmik, w którym ona, Cori Gauff oraz reszta jej zespołu wykonują niesamowity układ taneczny. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Niesamowitym zagraniem popisał się Roger Federer w starciu z Filipem Krajinoviciem. Wydawało się, że Szwajcar nie dojdzie do piłki, ale w ostatnim momencie zdołał ją odegrać, czym kompletnie zaskoczył rywala. To trzeba zobaczyć. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Dla Hiszpanki to ostatni Australian Open w karierze. W 1. rundzie niepsodziewanie pokonała jedenastą w rankingu Arynę Sabalenkę. Navarro popłakała się w pomeczowej rozmowie z Eurosportem.

Dla Hiszpanki to ostatni Australian Open w karierze. W 1. rundzie turnieju niepsodziewanie pokonała jedenastą w rankingu Arynę Sabalenkę. Navarro popłakała się w pomeczowej rozmowie z Eurosportem.

Najwspanialsze uderzenie miało miejsce w meczu Amerykanina Tommy'ego Paula z Bułgarem Grigorem Dimitrowem. Mecz był niezwykle wyrównany, o czym świadczy wynik 6:4, 7:6 (8-6), 3:6, 6:7 (3-7), 7:6 (10-3). Na koniec ze zwycięstwa cieszył się Paul, a Dimitrowowi na osłodę pozostało wygranie najładniejszej wymiany.

We wspomnianej akcji obaj zawodnicy zasłużyli na ogromne brawa. Bomby z głębi kortu, skróty, woleje, kontrataki - kibice widzieli tu wszystko. Ostatecznie to Bułgar cieszył się z punktu po wyjątkowym zagraniu kończącym.

Błyskawiczny Djoković

Hurkacz chce wyciągnąć wnioski. "To nie był mój najlepszy występ" Hubert Hurkacz w... czytaj dalej » Rozstawiony z numerem drugim w turnieju Novak Djoković pokazał pełnię swojej klasy w konfrontacji z Tatsumą Ito. W wyróżnionej akcji najpierw jakimś cudem odbił piłkę, którą Japończyk uderzył z bekhendu w sam róg kortu. Ponieważ Serb był daleko od siatki, Ito zdecydował się na skrót. "Djoko" zdołał jednak pozbierać się i po imponującym sprincie doszedł do tego zagrania, po czym z wielką precyzją posłał piłkę nie do obrony dla rywala.

Najlepsze zagranie numer 3 miało miejsce w meczu Marca Polmansa z Duszanem Lajoviciem. W pewnym momencie wydawało się, że serbski tenisista był w sytuacji bez wyjścia. Australijczyk zagrał smecza z całej siły, ale Lajović zdołał jeszcze dopaść do piłki i odegrać ją po krosie na wolne pole.

Hurkacz przegrał pod siatką

Z Australian Open pożegnał się już Hubert Hurkacz. Polak uległ reprezentantowi gospodarzy Johnowi Millmanowi 4:6, 5:7, 3:6. Wrocławianin przegrał też ciekawą wymianę w pierwszym gemie drugiego seta. Po serii mocnych i precyzyjnych uderzeń wydawało się, że Hurkacz będzie górą. Polak poszedł pod siatkę, ale tam przegrał w błyskawicznej wymianie z powietrza bardziej charakterystycznej dla gry deblowej niż singlowej.

Piątym wyróżnionym trzeciego dnia rywalizacji w Australii jest wielki Roger Federer. Szwajcar po krótkiej wymianie z Filipem Krajinoviciem zagrał dropszota, po którym Serb mógł tylko zwiesić głowę. Nawet nie ruszył do piłki, która spadła tuż za siatką.