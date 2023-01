Młody Czech bez szans. Tsitsipas znów w półfinale Australian Open

Fręch awansowała do 2. rundy kwalifikacji do Australian Open

Chaczanow pierwszym półfinalistą Australian Open. Korda skreczował Karen Chaczanow... czytaj dalej » 21-letni Lehecka w światowym rankingu zajmuje dopiero 71. miejsce. W tegorocznej edycji zmagań w Melbourne od początku prezentował się znakomicie i widać było, że z każdym kolejnym pojedynkiem jest bardziej pewny siebie.

Po raz pierwszy udało mu się przebrnąć pierwszą rundę w imprezie wielkoszlemowej i w najbliższym notowaniu listy ATP przesunie się do czwartej dziesiątki.

W starciu z Grekiem nie miał jednak wiele do powiedzenia.

Czeka na pierwszy finał w Australii

Tsitsipas natomiast po raz trzeci w karierze dotarł do półfinału Australian Open - wcześniej w 2019 i 2021 roku.

Do finału nie udało mu się jeszcze przebić. W Wielkim Szlemie o tytuł walczył natomiast w 2021 roku we French Open.

- Wspaniale jest wygrywać w Melbourne, kocham to miejsce. Czułem się inaczej niż w poprzednich meczach, to była trudna trzysetówka. Jiri to świetny tenisista, jego piłki dużo ważyły. Musiałem szybko reagować na to, co działo się na korcie. Wiedziałem, jak ważny będzie tie-break w drugim secie. W trudnym momencie trzeciej partii użyłem doświadczenia i tego spartańskiego nastawienia, które mam w sobie - powiedział Grek.

Ma patent na Chaczanowa

Teraz jego rywalem będzie Chaczanow, który kilka godzin wcześniej wyeliminował Sebastiana Kordę. Przy prowadzeniu Rosjanina 7:6 (7:5), 6:3, 3:0 Amerykanin, który rundę wcześniej pokonał Huberta Hurkacza, skreczował z powodu kontuzji.

To będzie pierwszy półfinał 26-letniego zawodnika z Moskwy w Melbourne. W najlepszej czwórce zmagań wielkoszlemowych był już we wrześniu w nowojorskim US Open.

Tsitsipas i Chaczanow grali wcześniej ze sobą pięć razy. Wszystkie mecze wygrał Grek. Ich starcie odbędzie się w piątek o godzinie 2 polskiego czasu.

Pozostałe ćwierćfinały odbędą się w środę. Serb Novak Djokovic (nr 4.) zagra z Rosjaninem Andriejem Rublowem, a w drugiej parze zmierzą się Amerykanie Tommy Paul i Ben Shelton.