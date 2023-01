Tsitsipas blisko dyskwalifikacji po bezmyślnym zagraniu w trakcie meczu

Piłka setowa Fręch w meczu z Kraus w 1. rundzie eliminacji do Australian Open

Nys i Zieliński awansowali do 3. rundy Australian Open

Tsitsipas awansował do ćwierćfinału Australian Open

Azarenka awansowała do ćwierćfinału Australian Open

Azarenka po awansie do ćwierćfinału Australian Open

Magda Linette sprawiła niespodziankę i awansowała do ćwierćfinału, pokonując rozstawioną z czwórką Francuzkę.

Sabalenka awansowała do ćwierćfinału Australian Open

Pliskova awansowała do ćwierćfinału Australian Open

Vekić awansowała do ćwierćfinału Australian Open

Zieliński i Nys awansowali do ćwierćfinału gry podwójnej w...

Rublow awansował do ćwierćfinału Australian Open

Rublow po awansie do ćwierćfinału Australian Open

Zobacz, co powiedziała Agnieszka Radwańska w rozmowie z Barbarą Schett podczas Australian Open.

Agnieszka Radwańska o Magdzie Linette po awansie do...

Djoković awansował do ćwierćfinału Australian Open

Djoković po awansie do ćwierćfinału Australian Open

Tommy Paul awansował do ćwierćfinału Australian Open

Zieliński i Nys awansowali do półfinału gry podwójnej w...

Rybakina awansowała do półfinału Australian Open

Zobacz, co wydarzyło się w meczu Radwańska/Hantuchova - Black/Stubbs w grze legend podczas Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zieliński po awansie do półfinału gry podwójnej w Australian Open

Fyrstenberg po awansie Zielińskiego do półfinału gry podwójnej...

Azarenka awansowała do półfinału Australian Open

Tsitsipas awansował do półfinału Australian Open

Rozmowa na korcie z Tsitsipasem po awansie do półfinalu...

Australian Open oglądaj na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Tsitsipas wygrał we wtorek z Czechem Jirim Lehecką 6:3, 7:6 (7-2), 6:4. Rozstawiony z numerem trzecim zawodnik był zdecydowanie lepszy, ale dożo nie brakowało, a pożegnałby się z turniejem niejako na własne życzenie.

Tsitsipas w złości

Młody Czech bez szans. Tsitsipas znów w półfinale Australian Open Stefanos... czytaj dalej » W ósmym gemie trzeciego seta Tsitsipas nie zdołał dojść do zagrania rywala. Poirytowany postanowił ze złością uderzyć piłką w bandę reklamową. Zrobił to bezmyślnie. W tym samym kierunku nadbiegał bowiem już chłopiec do podania piłek. Niewiele brakowało, a zostałby mocno trafiony.

- Tsitsipas miał po prostu szczęście - powiedział komentujący ten mecz były tenisistka Jim Courier dla "Channel 9". - Zatacza się ze złości i prawie trafia w dzieciaka z piłką. Jeśli by się tak stało, to ściskasz dłoń rywala i przegrywasz ten mecz. Nie możesz tak robić, to było niebezpieczne - analizował były lider światowego rankingu.

Dyskwalifikacje tenisistów

W przeszłości kilku zawodników było już wykluczanych za podobne nieprzemyślane zachowanie.

- Djoković został wykluczony z US Open kilka lat temu za uderzenie piłką sędzi liniowej. Na korcie są jeszcze inni ludzie. Jeśli ich uderzysz, zostajesz zdyskwalifikowany. Tak samo jeśli trafisz kogoś na trybunach w złości, to też jesteś poza turniejem - wytłumaczył Courier.

W przeszłości wielu zawodników było dyskwalifikowanych za podobne, nierozważne zachowania. Są one bowiem traktowane, jako zabroniona "przemoc fizyczna". Najbardziej znana jest wspomniana historia Novaka Djokovicia, który trafił piłką sędzię liniową podczas Australian Open 2020 i musiał pożegnać się z marzeniami o końcowym sukcesie.

W chłopca do podawania piłek trafił z kolei rzuconą rakietą Austriak Stefan Koubek i został zdyskwalifikowany z udziału w meczu French Open 2000. - Oczywiście nie zrobiłem tego specjalnie, ale stało się, przepraszam - kajał się winowajca.