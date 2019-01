5:1 w trzecim secie i piłki meczowe na nic. Williams za burtą

W decydującym trzecim secie Serena Williams prowadziła 5:1 i miała meczbola. Wówczas Amerykanka podkręciła lewą stopę. Od tego momentu zaczęły się jej kłopoty. Najpierw straciła szansę na wygranie spotkania, a później rozpędzona Karolina Pliskova odrobiła straty i zakończyła mecz triumfem 6:4, 4:6, 7:5. Czeszka awansowała do półfinału Australian Open.

W trzecim secie Williams prowadziła 5:1. Miała nawet piłkę meczową przy własnym serwisie, ale nie zdołała postawić kropki nad i. Kolejne trzy okazje na awans Amerykanka zmarnowała przy stanie 5:4, a nakręcona Pliskova swoich szans nie wypuściła.

- Myślami byłam już niemal w szatni, ale teraz stoję tu jako zwyciężczyni. W drugim secie i na początku trzeciego byłam trochę zbyt pasywna, ale powiedziałam sobie 'spróbujmy jeszcze raz'. Serena, która wcześniej radziła sobie bardzo dobrze, w końcówce była nieco nerwowa. Wykorzystałam swoje szanse i wygrałam - analizowała szczęśliwa Czeszka.

Walczyła o 24. tytuł

Po niespodziewanym odpadnięciu na wcześniejszym etapie kilku czołowych zawodniczek 37-letnia Amerykanka uchodziła za główną faworytkę. W 1/8 finału wyeliminowała liderkę światowego rankingu i ubiegłoroczną finalistkę Rumunkę Simonę Halep.



Słynna zawodniczka z USA po raz 50. wystąpiła w wielkoszlemowym ćwierćfinale, z czego po raz 12. w Australian Open.



Na kortach Melbourne Park triumfowała w latach 2003, 2005, 2007, 2009-10, 2015 i 2017. Ostatni sukces odniosła będąc już w ciąży, a po urodzeniu córki nie wystąpiła przed rokiem. Teraz walczyła o 24. tytuł wielkoszlemowy w singlu i wyrównanie rekordowego osiągnięcia Australijki Margaret Court.



Pliskova to finalistka US Open 2016. Po raz pierwszy w karierze awansowała do półfinału w Melbourne. O udział w decydującym spotkaniu zagra z rozstawioną z czwórką Japonką Naomi Osaką.