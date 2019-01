Polski powiew świeżości w Australian Open. "Trzy nowe twarze. Potencjał naprawdę duży"

Od długiego czasu Andy Murray zmagał się z urazem biodra. Pomimo operacji, Brytyjczyk wciąż odczuwał ból. Z tego powodu były lider rankingu ATP zapowiedział, że to jego ostatni sezon. Zanim jednak zakończy karierę, spróbował swoich sił w Australian Open. W starciu z Roberto Bautistą-Agutem Murray pokazał kilka znakomitych zagrań. Ostatecznie jednak przegrał w 1. rundzie turnieju.

Iga Świątek awansowała do turnieju głównego Australian Open

Od wielu lat Wielkie Szlemy kojarzyły się w Polsce z występami Radwańskiej, która dała nam sporo radości. U mężczyzn spektakularne sukcesy potrafili osiągać Jerzy Janowicz i Łukasz Kubot. Z różnych przyczyn w singlu nie ma już nikogo z wymienionej trójki. Krakowianka zakończyła w listopadzie karierę, łodzianin leczy kontuzję, a Kubot już jakiś czas temu postanowił, że odpuści singla i skupi się tylko na deblu.

Tenisowa zmiana warty przyszła niespodziewanie szybko. W tegorocznym Australian Open zobaczymy aż czworo Polaków, na czele z 17-letnią Igą Świątek, typowaną na przyszłą gwiazdę tenisa, nie tylko w kraju nad Wisłą. W Melbourne wystąpi również obyta na salonach Magda Linette (26 lat). Wśród mężczyzn zagra robiący w ostatnich miesiącach gigantyczne postępy Hubert Hurkacz (21 lat) oraz debiutujący w turnieju głównym Kamil Majchrzak (23 lata). Średnia wieku tej czwórki wynosi zaledwie 21 lat.



- Bardzo się cieszę, że automatycznie, bez żadnego odstępu czasu, po zakończeniu kariery przez Agnieszkę mamy pierwsze sukcesy. Oczywiście nie ma co ich porównywać. Szczebel na którym grają tenisiści występujący w Melbourne i szczebel na którym grała Isia, to są dwa różne piętra. Są jednak osoby, w które możemy wierzyć i które w młodym wieku mają za sobą kilka sukcesów - tłumaczy komentator Eurosportu Marek Furjan.

"Nie ma wyrwy po Radwańskiej"

- Czwórka Polaków w turnieju głównym jest świetną wiadomością. To tylko dowód na to, że nie pojawiła się wyrwa po Radwańskiej i Janowiczu. A sytuacja wygląda nawet lepiej, bowiem nasi są bardzo perspektywiczni. Można się więc spodziewać kilku kolejnych lat fajnych emocji - dodał z kolei inny komentator Lech Sidor.

Ostatni raz czwórka polskich singlistów reprezentowała nas w Wielkim Szlemie w 2016 roku podczas Australian Open. Grały wtedy Agnieszka i Urszula Radwańskie, Linette oraz Janowicz. - Teraz została tylko Linette. Pozostała trójka to nowe twarze. Może jeszcze nie będą prezentowały poziomu Isi, ale na pewno drzemie w nich duży potencjał - twierdzi Witold Domański. Trzy lata temu cieszyliśmy się z półfinału Radwańskiej, która odpadła wtedy z Sereną Williams. Teraz o podobny wynik będzie trudno, ale po cichu liczymy na pojedyncze niespodzianki.

Największy potencjał drzemie w Świątek. 17-latka do tej pory osiągała znakomite wyniki w rozgrywkach juniorskich i w końcu wskoczyła do poważnego tenisa. Początek ma wymarzony, bo przeszła przez eliminacje w Melbourne. Po ostatnim zwycięskim meczu pewnie wygranym z Danielle Lao 6:1, 6:3 nie okazywała zbytniej radości. Jakby wiedziała, że to dopiero pierwszy krok.



Eksperci przestrzegają

- Jestem bardzo zbudowany postawą Igi w eliminacjach. W ostatnim meczu z Lao nie było ani jednego momentu, w którym to rywalka mogłaby poczuć się mocna. W przypadku Świątek nie trzeba patrzeć kto stoi po drugiej stronie siatki. Wiele zależy bowiem od niej. Jeśli rozgrywa dobry mecz, może powalczyć z wieloma bardzo dobrymi tenisistkami - twierdzi Furjan.

W pierwszej rundzie Świątek zagra z Aną Bogdan. Zdaniem bukmacherów Polka jest zdecydowaną faworytką, eksperci Eurosportu przestrzegają jednak przed nadmiernym optymizmem. - Jest młoda i zbiera pierwsze tak poważne doświadczenia z kortów zawodowych. Na pewno może z Rumunką wygrać, ale dla mnie ich szanse przed meczem są dosyć wyrównane - dodaje Furjan. - To będzie trudny mecz. Rumunki są bardzo niewygodnymi rywalkami - wtóruje mu Domański.

Dziennikarz przysnął na konferencji. Nadal nie podarował Było zwycięstwo,... czytaj dalej » Oprócz Świątek, największe szanse na międzynarodową karierę ma Hubert Hurkacz, który do Melbourne przyjechał podbudowany wygraną w challengerze w Canberze. Rywala na początek dostał niewygodnego, bo potężnie serwującego Ivo Karlovicia. – Hurkacz nie przestaje mnie pozytywnie zadziwiać. Przed jego meczem w Melbourne jestem dobrej myśli, bo ostatnio Hubert wygrał kilka meczów. Rozmawiałem z kilkoma polskimi tenisistami, którzy twierdzą, że delikatnym faworytem jest Polak. Spodziewam się wyrównanego, niezbyt łatwego meczu bez tempa - analizuje Furjan.

Japoński test

Dużo trudniejsze zadanie będą mieli Linette i Majchrzak. Poznanianka zmierzy się ze zwyciężczynią ostatniego US Open Naomi Osaką, a piotrkowianin z Keiem Nishikorim. Wspomnianą dwójkę czeka więc arcytrudny, japoński test.

Wszystkie mecze Biało-Czerwonych odbędą się drugiego dnia turnieju.