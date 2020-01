Wielki spryt Woźniackiej i burza oklasków. Pięć najlepszych zagrań 5. dnia Australian Open

Niecała godzina wystarczyła Serenie Williams, aby awansować do 2. rundy damskiego singla Australian Open 2020. Amerykanka bez problemu pokonała Anastasiję Potapową w dwóch partiach.

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz po awansie do drugiej rundy Australian Open. W pierwszym spotkaniu Polak pokonał Dennisa Novaka 6:7 (4-7), 1:6, 6:2, 6:3, 6:4. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie John Millman. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W czwartym secie starcia z Fabio Fogninim Reilly Opelka stracił panowanie nad sobą po ostrzeżeniu nałożonym przez sędziego. Amerykanin od razu podszedł do stołka i zaczął ubliżać arbitrowi. Spotkanie zakończyło się porażką Opelki. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Nieprawdopodobny refleks Miedwiediewa. Tiafoe nie mógł w to...

Nieprawdopodobny refleks Miedwiediewa. Tiafoe nie mógł w to...

Nick Kyrgios znany jest z nietypowych i widowiskowych zagrań. Próbkę swoich umiejętności pokazał w starciu z Lorenzo Sonego. Australijczyk aż dwukrotnie zagrał pomiędzy nogami, ale tym razem nie przyniosło mu to korzyści. Zobacz tę sytuację. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Specjalna wersja hitu "Beds Are Burning" w wykonaniu Johna McEnroe, czyli pierwszy odcinek Komisarza Tenisa. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Chciałabym grać bardziej stabilnie. W zeszłym roku miałam zbyt dużo wzlotów i upadków, a w tym sezonie chcę awansować na igrzyska olimpijskie. To mój cel - powiedziała Iga Świątek. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Jedno niecelne odbicie mogło doprowadzić do bardzo nieprzyjemnej sytuacji. Sofia Kenin źle trafiła w piłkę i ta poleciała z dużą prędkością w stronę głowy dziewczynki do podawania piłek. Na szczęście ball girl zdołała się uchylić. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

To mogło się skończyć bardzo źle. Kenin niemal ustrzeliła...

To mogło się skończyć bardzo źle. Kenin niemal ustrzeliła...

Fatalnym podwójnym błędem Hubert Hurkacz zakończył pierwszego seta. Polak przegrał go z Johnem Millmanem 4:6. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

John Millman nie grał świetnego tenisa, ale skrzętnie wykorzystywał błędy Huberta Hurkacza. Niestety Polak popełniał ich bardzo dużo, przez co przegrał drugiego seta 5:7. Pierwsza partia zakończyła się na korzyść dla Millmana (6:4). Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Trzy godziny i 37 minut spotkania, a w tym kilkanaście minut kłótni z sędzią. Benoit Paire nie odpuszczał przy każdej okazji i spierał się z arbitrem. To m.in. skończyło się stratą punktu. Ostatecznie Paire przegrał z Marinem Ciliciem 2:6, 7:6 (8-6), 6:3, 1:6, 6:7 (3-10). Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Hubert Hurkacz nie zdołał awansować do trzeciej rundy Australian Open. W środę Polak przegrał z Australijczykiem Johnem Millmanem 4:6, 5:7, 3:6. Zobacz piłkę meczową z tego spotkania. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz po porażce z Jamesem Millmanem 4:6, 5:7, 3:6 w drugiej rundzie Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Po awansie do trzeciej rundy Serena Williams została mile zaskoczona. Podczas wywiadu na korcie puszczono filmik, w którym ona, Cori Gauff oraz reszta jej zespołu wykonują niesamowity układ taneczny. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Niesamowitym zagraniem popisał się Roger Federer w starciu z Filipem Krajinoviciem. Wydawało się, że Szwajcar nie dojdzie do piłki, ale w ostatnim momencie zdołał ją odegrać, czym kompletnie zaskoczył rywala. To trzeba zobaczyć. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Dla Hiszpanki to ostatni Australian Open w karierze. W 1. rundzie niepsodziewanie pokonała jedenastą w rankingu Arynę Sabalenkę. Navarro popłakała się w pomeczowej rozmowie z Eurosportem.

Dla Hiszpanki to ostatni Australian Open w karierze. W 1. rundzie turnieju niepsodziewanie pokonała jedenastą w rankingu Arynę Sabalenkę. Navarro popłakała się w pomeczowej rozmowie z Eurosportem.

Chorwatka Dona Vekić nie miała problemów z Alize Cornet. Wygrała 6-4, 6-2 i awansowała do 3. rundy Australian Open. W niej zmierzy się ze zwyciężczynią meczu Iga Świątek - Carla Suarez Navarro.

Tak wyglądał początek czwartego dnia w Australian Open. Wszystko to, co działo się w Melbourne, gdy w Polsce była jeszcze noc.

Polka zagrała ofensywnie i to się opłaciło. Przełamała Hiszpankę w ósmym gemie pierwszego seta.

Iga Świątek pokonała hiszpańską tenisistkę Carlę Suarez Navarro 6:3, 7:5 i po raz pierwszy w karierze awansowała do 3. rundy turnieju Australian Open. O wyrównanie swojego najlepszego wyniku w Wielkim Szlemie zagra teraz z rozstawioną z "19" Chorwatką Donną Vekic. Oto skrót spotkania.

Australijczyk grał na czas między punktami. Sędzia natychmiast zwrócił mu uwagę. Kyrgios odpowiedział, że inni mogą się dłużej przygotować do serwisu, parodiując przy tym... Rafaela Nadala. Kyrgios może spotkać się z Nadalem w 4. rundzie turnieju. Nie jest tajemnicą fakt, że obaj tenisiści nie darzą się zbyt wielką sympatią.

Czterech setów - w tym jednego zakończonego tie-breakiem - potrzebował Gael Monfils, by pokonać Ivo Karlovicia. Francuz wygrał 4-6, 7-6, 6-4, 7-5. Skrót spotkania.

Łukasz Kubot i Marcelo Melo awansowali do drugiej rundy debla w turnieju Australian Open. Polsko-brazyliski duet pokonał w Melbourne argentyńskich tenisistów Guillermo Durana i specjalizującego się w singlu Diego Schwartzmana 6:3, 6:2. Wielkoszlemowy Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Łukasz Kubot i Marcelo Melo awansowali do 2. rundy...

Łukasz Kubot i Marcelo Melo awansowali do 2. rundy Australian...

Wszystko! Wszystko co najlepsze 5. dnia na kortach w Melbourne.

Wszystkie mecze Australian Open w Eurosport Playerze

Świątek z Vekić w telewizji. Plan transmisji z 6. dnia Australian Open W nocy z piątku... czytaj dalej » Oto pięć najlepszych zagrań piątego dnia Australian Open.

5. Guido Pella (22) – Fabio Fognini (12)

Fognini był faworytem spotkania z Argentyńczykiem. Przewidywania ekspertów się sprawdziły. Włoch zwyciężył w trzech setach 7:6 (7-0), 6:2, 6:3 i pewnie awansował do 4. rundy. W trakcie spotkania nie zabrakło efektownych wymian, po których ręce same składały się do oklasków.

Redakcja Eurosportu wybrała jedną z nich, zakończoną świetnym lobem w wykonaniu Fogniniego. Kolejnym rywalem 32-letniego tenisisty z San Remo będzie Amerykanin Tennys Sandgren.

4. Diego Schwartzman (14) – Dusan Lajović (24)



Schwartzman bez większych problemów rozprawił się z Serbem, zwyciężając 6:2, 6:3, 7:6 (9-7). Tylko w ostatniej partii Lajović postawił się Argentyńczykowi. To właśnie w tie-breaku doszło do wymiany, którą triumfator z wielkim spokojem zakończył zagraniem przy siatce. Był to punkt dający Schwartzmanowi prowadzenie 8-7. Chwilę później zawodnik z Ameryki Południowej zakończył spotkanie.

Teraz przed Argentyńczykiem zdecydowanie trudniejsze zadanie. W 4. rundzie zmierzy się z rozstawionym z dwójką Novakiem Djokoviciem.

3. John Millman – Roger Federer (3)

Federer strasznie męczył się w meczu z pogromcą Huberta Hurkacza. W pewnym momencie wydawało się nawet, że Szwajcar w 3. rundzie pożegna się z pierwszym turniejem wielkoszlemowym w tym roku. Millman, Australijczyk niesiony dopingiem kibiców, momentami dokonywał cudów na korcie. Jeden z nich miał miejsce w tie-breaku decydującej partii. Wówczas 30-latek nie tylko wytrzymał presję, ale znakomicie wyczuł swojego rywala i akcją przy siatce wywalczył punkt na 6-4.

Niestety dla faworyta gospodarzy, ostatecznie musiał on uznać kunszt wielkiego mistrza i przegrał 6:4, 6:7 (2-7), 4:6, 6:4, 6:7 (8-10). Kolejnym przeciwnikiem Federera będzie Węgier Marton Fucsovics.

Oglądaj Wideo: Eurosport Federer wytrzymał wojnę nerwów i pokonał Millmana

2. Ons Jabeur – Karolina Woźniacka

29-letnia Woźniacka jeszcze przed rozpoczęciem turnieju zakomunikowała, że bez względu na wynik w Melbourne, zakończy profesjonalną karierę. Los chciał, że stało się tak po meczu 3. rundy z Tunezyjką Ons Jabeur. Nie zmienia to faktu, że Dunka polskiego pochodzenia robiła co mogła, by zwyciężyć z 78. tenisistką rankingu WTA. Na początku trzeciej partii obie panie zaprezentowały ogromny charakter – walczyły o każdą piłkę z ogromnym poświęceniem. Ostatecznie Woźniacka zakończyła długą wymianę na swoją korzyć.

Jabeur zwyciężyła 7:5, 6:3, 7:5. Teraz rywalką Tunezyjki będzie rozstawiona z numerem 27 Chinka Qiang Wang. W nocy z czwartku na piątek pokonała ona Serenę Williams.

Oglądaj Wideo: Eurosport Wielkie pożegnanie Karoliny Woźniackiej w Australii

1. Marin Cilić – Rodolfo Bautista Agut (9)

Chorwat i Hiszpan stoczyli pięciosetowy bój. Choć obaj zasłużyli na brawa i awans, to koniec końców w kolejnej rundzie zagra Cilić. Ozdobą spotkania były – a jakże – długie wymiany. To właśnie jedną z nich Bautista Agut zakończył znakomitym dropszotem, który został uznany najlepszym zagraniem dnia. Jednak tego dnia skuteczniejszy był jego rywal. Cilić wygrał 6:7 (3-7), 6:4, 6:0, 5:7, 6:3.

Następnym przeciwnikiem Chorwata będzie Milos Raonic. Kanadyjczyk jest rozstawiony z numerem 32.