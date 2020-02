Potrafi grać, ale i przyznać się do błędu. Djoković kaja się po scysji z sędzią

"Co za wymiana". Djoković i Thiem zachwycili kibiców w...

W wygranym 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4 pojedynku z Dominikiem Thiemem "Nole" wpadł w potężny dołek, z którego mógł już się nie podnieść. Oba przegrane sety zbiegły się w czasie z - o mały włos - opłakaną w skutkach kłótnią z arbitrem.

Podczas drugiego seta sędzia nie wytrzymał ostentacyjnego zachowania Djokovicia, który wyraźnie przekraczał czas, jaki tenisiści mają na wznowienie gry poprzez serwis. Za pierwszym razem tylko gwiazdora upomniał, lecz za drugim zabrał mu pierwszy serwis. Serb nie wytrzymał, zaczął grę od drugiego serwisu, po chwili przegrał wymianę, a także i całego seta.

- No to jesteś sławny. Dobra robota – Djoković tymi słowami wyładowywał emocje na sędzi, przy okazji klepiąc go po butach.

Najciekawsze w całym zamieszaniu jest jednak to, że prowadzący tamto spotkanie Damien Dumusois miał wówczas rację. Od niedawna przepisy dotyczące czasu na serwis zostały uregulowane, zawodnicy na wprowadzenie piłki do gry mają 25 sekund.

Z czasem ochłonął

Tenisista z Belgradu, jak przystało na arcymistrza, słynie jednak z osobliwego podejścia do niektórych przepisów i w trudnych momentach przedłuża serwis w nieskończoność. Na konferencji po meczu jeszcze nie doszukiwał się własnych błędów, lecz gdy podczas kolejnego spotkania z mediami pozował do zdjęć na terenie Królewskich Ogrodów Botanicznych w stanie Maryland, zdążył już ochłonąć.

- W zawodowym sporcie zdarzają się historie, z których oczywiście nie jesteś dumny. Dochodzą do tego różne emocje, przechodzisz przez wzloty i upadki. Rzecz jasna nie cieszę się tym, że poklepałem sędziego. Przepraszam, jeżeli kogokolwiek wtedy uraziłem – mówił przed kamerami telewizji zgromadzonych w Melbourne.

Djoković dzięki zwycięstwu w Melbourne ma już 17 wielkoszlemowych triumfów. Lepsi w historii tenisa są tylko Roger Federer (20) oraz Rafael Nadal (19).