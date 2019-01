Osaka kontrolowała mecz od początku do końca. Linette za burtą

Iga Świątek pokonała w 2. rundzie kwalifikacji Australian Open Hiszpankę Alionę Bolsovą Zadoinov 7:6(1) 6:2. 17-letniej Polce tylko jednej wygranej brakuje do awansu do turnieju głównego. Transmisje z Melbourne w obu kanałach Eurosportu oraz w Eurosport Playerze.

Tylko jednej wygranej brakuje Kamilowi Majchrzakowi do zakwalifikowania się do turnieju głównego Australian Open. W 2. rundzie kwalifikacji Polak pokonał Noaha Rubina 7:5, 6:1. Zobaczcie skrót spotkania.

Wspaniały sukces 17-letniej Igi Świątek. Polka, która po raz pierwszy wystartowała w kwalifikacjach do turnieju wielkoszlemowego, pokonała w 3. rundzie Amerykankę Daniellę Lao 6:1, 6:3, dzięki czemu awansowała do drabinki głównej Australian Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Podróż z Europy do Australii często jest bardzo męcząca i często zaburza cykl dobowy. Włoski dziennikarz Ubaldo Scanagatta był na tyle zmęczony, że nie wytrzymał i zasnął podczas konferencji prasowej z udziałem Rafy Nadala. Hiszpan w humorystyczny sposób zwrócił na to uwagę.

Jest! Iga Świątek awansowała do drugiej rundy Australian Open. We wtorek Polka pokonała Anę Bogdan 6:3, 3:6, 6:4 w swoim debiucie w turnieju wielkoszlemowym. Zobacz ostatnią piłkę tego spotkania. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Poznanianka ponownie w wielkoszlemowym losowaniu miała sporo pecha, ale z drugiej strony też nieco szczęścia. Podczas zeszłorocznego US Open w pierwszej rundzie trafiła na wielką Serenę Williams. Z Amerykanką nie miała wiele do powiedzenia, ale mecz rozegrała na największym obiekcie tenisowym w Nowym Jorku, a więc Arthur Ashe Stadium. To dla każdej tenisistki wyjątkowy zaszczyt.

Znów największy stadion

Teraz na inaugurację imprezy w Australii znów otrzymała rywalkę z najwyższej możliwej półki. Osaka w minionym sezonie zadziwiła tenisowy świat, zdobywając pierwszy w karierze tytuł wielkoszlemowy. Japonka wygrała właśnie wspomniany US Open i na dobre zagościła w czołówce rankingu WTA. Obecnie jest czwarta. Organizatorzy w Melbourne jej pojedynek z Polką zaplanowali na Rod Laver Arena, a więc na największym stadionie Australian Open.

Niesamowita odporność Świątek. Jest historyczna druga runda 17-letnia polska... czytaj dalej » Co ciekawe, obie zawodniczki przed wtorkowym meczem mierzyły się tylko raz. Kilka tygodni przed triumfem Osaki w Nowym Jorku lepsza okazała się Polka. Powtórka na antypodach byłaby nie lada sensacją, ale tej Linette sprawić nie zdołała.

Przełamanie za przełamanie

Sklasyfikowana na 80. miejscu w rankingu singlistek reprezentantka Biało-Czerwonych rozpoczęła bardzo odważnie, szybko wygrywając własne podanie. Tym samym od razu odpowiedziała Japonka i dla Linette zaczęły się schody. Dwa podwójne błędy serwisowe w trzecim gemie kosztowały ją breaka. Wydawało się, że rywalka jest na prostej drodze do wygrania seta. Tymczasem 26-latka z Poznania błyskawicznie stratę przełamania odrobiła. Później znów zabrakło jej koncentracji i serwis straciła. Tego Osaka już nie wypuściła. Seta wygrała 6:4.

Źródło: PAP/EPA/LUKAS COCH Naomi Osaka była zdecydowaną faworytką

Japonka była w połowie drogi do drugiej rundy dzięki ofensywie. W pierwszej tylko partii zanotowała aż 16 uderzeń kończących przy ledwie trzech ze strony Polki. Co prawda czwarta rakieta świata częściej się myliła, ale jej stosunek winnerów do niewymuszonych błędów - w przeciwieństwie do Polki - był dodatni.

Znów trzeci gem

Dramat Majchrzaka. Prowadził 2:0 z faworytem, przegrał z bólem Cóż to był za... czytaj dalej » Na początku drugiego seta Linette mogła przeżywać deja vu. Znów szybko wygrała pierwszego gema i znów straciła serwis w trzecim. Japońce w uzyskaniu przełamania pomogły niewymuszone błędy rywalki, ale też taśma.

Tym razem triumfatorce US Open koncentracji już nie zabrakło. Pilnowała własnego podania i pewnie zmierzała do kolejnej rundy. Linette co kilka piłek potrafiła błysnąć niekonwencjonalnym zagraniem, ale to wszystko przeplatane było błędami. Tych ostatnich, jak na pojedynek z tak silną rywalką, było zbyt wiele. Drugiego seta Osaka wygrała 6:2. Cały mecz trwał ledwie 59 minut.

W drugiej rundzie rozgrywanego w Melbourne turnieju Japonka zmierzy się ze Słowaczką Tamarą Zidansek. W tym meczu również będzie murowaną faworytką.

Magda Linette - Naomi Osaka 4:6, 2:6

Transmisje z turnieju w Eurosporcie.