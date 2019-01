Traumatyczne przeżycie nastolatki. Dobili ją organizatorzy turnieju

Żółtodziób upokarzał faworyta. Ten wyżył się na rakiecie Dominic Thiem nie... czytaj dalej » Młoda Swan ewidentnie padła ofiarą zaostrzonych przepisów ITF, mających na celu eliminację z rywalizacji zawodników kontuzjowanych, którzy pojawiali się na kortach tylko po to, by zgarnąć należne wynagrodzenie. Najwyraźniej ktoś ocenił, że Brytyjka przystąpiła do gry z kontuzją. Trudno jednak obronić takie rozumowanie, bo po pierwsze powodem kreczu były skurcze, a po drugie pojawiły się one dopiero po zakończeniu pierwszego seta, wygranego przez Andreescu 6:1.

"Obraźliwa" kara

Ból był tak wielki, że 19-latka nie była w stanie o własnych siłach opuścić kortu. Odwożonej na wózku inwalidzkim tenisistce płynęły z oczu rzęsiste łzy. Traumatyczne przeżycia spotęgowane zostały jednak przez to, co wydarzyło się później. Organizatorzy turnieju postanowili nie wypłacać Swan należnych za udział w pierwszej rundzie kwalifikacji 15 tys. dolarów i dodatkowo ukarać ją kwotą 5500 dolarów. Dla kogoś, kto do tej pory na kortach zarobił niewiele ponad 264 tys. dolarów, powyższa kara jest dużym obciążeniem.

Znany dziennikarz Ben Rothenberg nazwał karę dla Swan „obrazą”.



Adding insult to injury: Katie Swan, who left court in tears and in a wheelchair while suffering back spasms in her #AusOpen QR1, has been fined $5,500 for "first round performance."



She's the fines leader along with Carina Witthoeft, who was fined the same for the same offense. — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 17 January 2019





Na szczęście pojawiły się już sygnały, że poważnie rozważane jest cofnięcie kary dla Swan.

Nie ona pierwsza

To nie jedyna kontrowersja związana z nowymi przepisami, mającymi na celu karanie tenisistów za ich niedyspozycję. W 2018 roku organizatorzy Australian Open wlepili Mischy Zverevowi karę w wysokości 45 tys. dolarów za krecz w drugim secie meczu pierwszej rundy z Hyeonem Chungiem. Okazało się jednak, że Niemca do zakończenia pojedynku zmusiła nie kontuzja, a choroba, której nabawił się kilkanaście godzin wcześniej.