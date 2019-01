Świątek odbiła się od ściany. Przegrała 11 gemów z rzędu i odpadła

Dwa sety wystarczyły Kamilowi Majchrzakowi, aby zapewnić sobie awans do 2. rundy eliminacji Australian Open. 22-latek z Piotrkowa Trybunalskiego pokonał Braydena Schnura 6:4, 6:3.

Iga Świątek pokonała w 2. rundzie kwalifikacji Australian Open Hiszpankę Alionę Bolsovą Zadoinov 7:6(1) 6:2. 17-letniej Polce tylko jednej wygranej brakuje do awansu do turnieju głównego. Transmisje z Melbourne w obu kanałach Eurosportu oraz w Eurosport Playerze.

Tylko jednej wygranej brakuje Kamilowi Majchrzakowi do zakwalifikowania się do turnieju głównego Australian Open. W 2. rundzie kwalifikacji Polak pokonał Noaha Rubina 7:5, 6:1. Zobaczcie skrót spotkania.

Wspaniały sukces 17-letniej Igi Świątek. Polka, która po raz pierwszy wystartowała w kwalifikacjach do turnieju wielkoszlemowego, pokonała w 3. rundzie Amerykankę Daniellę Lao 6:1, 6:3, dzięki czemu awansowała do drabinki głównej Australian Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Iga Świątek awansowała do turnieju głównego Australian Open

Kamil Majchrzak awansował do turnieju głównego Australian Open

Podróż z Europy do Australii często jest bardzo męcząca i często zaburza cykl dobowy. Włoski dziennikarz Ubaldo Scanagatta był na tyle zmęczony, że nie wytrzymał i zasnął podczas konferencji prasowej z udziałem Rafy Nadala. Hiszpan w humorystyczny sposób zwrócił na to uwagę.

Po heroicznej walce Andy Murray przegrał z Roberto Bautistą-Agutem 4:6, 4:6, 7:6 (7-5), 7:6 (7-4), 2:6 w 1. rundzie Australian Open. Brytyjczyk od dłuższego czasu zmaga się z urazem biodra, a przed turniejem ogłosił, że może to być jego pożegnanie z profesjonalnym tenisem.

Od długiego czasu Andy Murray zmagał się z urazem biodra. Pomimo operacji, Brytyjczyk wciąż odczuwał ból. Z tego powodu były lider rankingu ATP zapowiedział, że to jego ostatni sezon. Zanim jednak zakończy karierę, spróbował swoich sił w Australian Open. W starciu z Roberto Bautistą-Agutem Murray pokazał kilka znakomitych zagrań. Ostatecznie jednak przegrał w 1. rundzie turnieju.

Majchrzak doprowadzał Nishikoriego do szału

Hubert Hurkacz nie zdołał awansować do 2. rundy Australian Open. Polak przegrał z Ivo Karloviciem 7:6 (7-5), 6:7 (5-7), 6:7 (3-7), 6:7 (5-7). Zobacz skrót tego spotkania. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Podczas trzeciego seta starcia z Aną Bogdan Iga Świątek poprosiła o pomoc medyczną. Fizjoterapeutka założyła na jej udzie opatrunek. Mimo tego Świątek i tak pokonała rywalkę 6:3, 3:6, 6:4, dzięki czemu awansowała do 2. rundy Australian Open.

Jest! Iga Świątek awansowała do drugiej rundy Australian Open. We wtorek Polka pokonała Anę Bogdan 6:3, 3:6, 6:4 w swoim debiucie w turnieju wielkoszlemowym. Zobacz ostatnią piłkę tego spotkania. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Magda Linette nie zdołała przeciwstawić się triumfatorce US Open Naomi Osace w 1. rundzie Australian Open. Polka przegrała 4:6, 2:6, a spotkanie trwało zaledwie 59 minut. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Debiutująca w seniorskim Wielkim Szlemie Iga Świątek odpadła w drugiej rundzie Australian Open. 17-letnia tenisistka, która do głównej drabinki dostała się z kwalifikacji, przegrała w Melbourne z rozstawioną z numerem 27. Włoszką Camilą Giorgi 2:6, 0:6. Zobacz najważniejsze piłki z tego spotkania. Transmisje z Australian Open na antenach Eurosportu i usłudze Eurosport Player.

Dla 17-letniej warszawianki australijska impreza była debiutem w Wielkim Szlemie. 177. zawodniczka rankingu bez większych problemów przebrnęła trzy rundy eliminacji, a z drabinki głównej wyrzuciła Rumunkę Anę Bogdan (82. WTA).

W czwartek czekało jednak wyzwanie dużo większego kalibru. Na spotkanie przeciwko niej wyszła 28. rakieta świata, Giorgi. Faworytką bez wątpienia była Włoszka, ale Świątek miała prawo myśleć o niespodziance. Tej nie było. Bardziej doświadczona zawodniczka rozprawiła się z Polką w 61 minut.

Ujemny bilans

Deblowy mistrz i juniorska mistrzyni. Świątek i Kubot połączyli siły Organizatorzy... czytaj dalej » Pierwsze piłki nie wskazywały, że będzie to mecz tak krótki i jednostronny. Świątek dobrze rozpoczęła, w trzecim gemie przełamała rywalkę i wydawało się, że zmierza po zwycięstwo w pierwszej partii. Jak się okazało, dla polskiej tenisistki były to ostanie powody do radości. Giorgi momentalnie się pozbierała i zaczęła dominować. Błyskawicznie na swoim koncie zapisywała kolejne gemy, a 17-latka zupełnie nie potrafiła się przeciwstawić.

Polka spróbowała jeszcze podjąć walkę przy 0:3 w drugiej partii, ale faworytki nie udało się zatrzymać. Giorgi zdecydowanie lepiej wypadła w meczowych statystykach. Na swoim koncie zapisała 17 uderzeń kończących przy 14 niewymuszonych błędach. Świątek z kolei zanotowała 11 winnerów przy 21 pomyłkach, w tym aż sześć podwójnych błędów serwisowych.

Kolejną rywalką Włoszki będzie Czeszka Karolina Pliskova (8. WTA).

Za awans do drugiej rundy AO Świątek zgarnie 110 punktów i przesunie się w okolice 140. miejsca rankingu. Na antypodach zagra jeszcze w mikście w parze z Łukaszem Kubotem.

W pierwszej rundzie rozgrywek singlowych odpadła pozostała trójka Biało-Czerwonych - Magda Linette, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.

Źródło: PAP/EPA Camila Giorgi okazała się za mocna

Wynik meczu 2. rundy gry pojedynczej kobiet:

Camila Giorgi (Włochy, 27) - Iga Świątek (Polska) 6:2, 6:0