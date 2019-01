Chorwacki gigant za mocny. Cztery zacięte sety Hurkacza

Wspaniały sukces 17-letniej Igi Świątek. Polka, która po raz pierwszy wystartowała w kwalifikacjach do turnieju wielkoszlemowego, pokonała w 3. rundzie Amerykankę Daniellę Lao 6:1, 6:3, dzięki czemu awansowała do drabinki głównej Australian Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Do kuriozalnej sytuacji doszło podczas meczu 1. rundy Australian Open. W trzecim secie meczu Katie Boulter - Jekaterina Makarowa doszło do super tie-breaku, czyli jedna z zawodniczek musiała zdobyć 10 punktów. O nowych zasadach w Australian Open zapomniała Boulter, która przy stanie 7-4 zaczęła cieszyć się ze zwycięstwa. Po chwili zorientowała się, że wciąż musi grać i ostatecznie wygrała 10-6.

Hurkacz zajmuje 76. miejsce w rankingu ATP, a Karlović jest sklasyfikowany o trzy pozycje niżej. Zawodnik z Bałkanów zrewanżował się wrocławianinowi za porażkę w ich jedynym do wtorku pojedynku. W kwalifikacjach ubiegłorocznej edycji turnieju ATP w Cincinnati ten drugi wygrał 7:6 (7-3), 7:6 (7-4).

Karlović z pogromcą Majchrzaka

Dramat Majchrzaka. Prowadził 2:0 z faworytem, przegrał z bólem Cóż to był za... czytaj dalej » Polak urodził się w 1997, a Chorwat... w 1979 roku. Pierwszy próbował swoich sił już w poprzedniej edycji Australian Open, ale wówczas nie przeszedł eliminacji. Zadebiutował za to w poprzednim sezonie w trzech pozostałych odsłonach Wielkiego Szlema - we French Open i US Open dotarł do drugiej rundy.



Najlepszym wynikiem Karlovicia w imprezach tej rangi jest ćwierćfinał Wimbledonu z 2009 roku. W Australian Open, w którym występuje nieprzerwanie od 15 lat (w latach 2001-2002 odpadł w kwalifikacjach), może pochwalić się 1/8 finału z 2010 roku.



Doświadczony Chorwat zmierzy się teraz z rozstawionym z ósemką Keim Nishikorim. Japończyk awans uzyskał po kreczu Kamila Majchrzaka przy stanie 3:6, 6:7 (6-8), 6:0, 6:2, 3:0 dla Azjaty.



Wynik meczu 1. rundy gry pojedynczej mężczyzn:

Ivo Karlović (Chorwacja) - Hubert Hurkacz (Polska) 6:7 (5-7), 7:6 (7-5), 7:6 (7-3), 7:6 (7-5).