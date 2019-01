250. zwycięstwo Nadala w Wielkim Szlemie. Australijczyk bez szans

Jubileuszowe zwycięstwo Federera na korcie centralnym Roger Federer... czytaj dalej » De Minaur, który w ubiegłym tygodniu wygrał turniej ATP w Sydney, dał się już poznać jako ambitny i waleczny zawodnik.

W piątek w niektórych gemach 19-letni Australijczyk długo stawiał opór starszemu o 13 lat rywalowi i popisał się kilkoma efektownymi zagraniami, ale przewaga Hiszpana była bezdyskusyjna.



Dokładnie takim samym wynikiem zakończył się poprzedni pojedynek tych graczy, w trzeciej rundzie ubiegłorocznego Wimbledonu.



- Alex to wyjątkowy walczak, ukłony dla niego. Sądzę, że jest najszybszym zawodnikiem w tourze. Zagrałem bardzo dobry mecz, solidnie serwowałem. Myślę, że jestem na dobrej drodze - ocenił zwycięzca.

Źródło: Newspix Hiszpan miał powody do radości

Czech kolejnym rywalem