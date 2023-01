Azarenka potrzebowała dekady, by uporać się z lękami. Wielki powrót w Australii

Oto co miała do powiedzenia polska zawodniczka po niespodziewanym awansie do ćwierćfinału AO.

Azarenka na kortach Melbourne Park odnosiła największe sukcesy w swojej karierze. To właśnie tam w 2012 i 2013 roku sięgnęła po swoje jedyne tytuły wielkoszlemowe. W kolejnych latach po ostatnim triumfie niemal przestała się jednak liczyć w grze o trofea tej rangi.

Białorusinka po raz pierwszy od 2013 roku zdołała awansować do fazy półfinałowej Australian Open. W 1/4 niespodziewanie pokonała jedną z głównych faworytek turnieju, Amerykankę Jessicę Pegulę, zwyciężając 6:4, 6:1. W czwartek zagra o finał z Jeleną Rybakiną, która wyeliminowała m.in. Igę Świątek.

Konferencję prasową po meczu z Pegulą zdominowały jednak tematy wykraczające poza sport. Azarenka otwarcie opowiedziała o problemach, które prześladowały ją w minionej dekadzie po jej ostatnim półfinale w Melbourne.

W 2013 mierzyła się w nim ze Sloane Stephens. Dominowała wówczas na korcie, ale miała problem z zamknięciem meczu i na dłuższy czas zniknęła w szatni, by skorzystać z przerwy medycznej. Miała doznać ataku paniki, ale po powrocie do gry zapewniła sobie miejsce w finale. Po tym zdarzeniu musiała zmierzyć się z ostrą krytyką.

- To była jedna z najgorszych rzeczy, jakie kiedykolwiek przeżyłam w mojej zawodowej karierze. To jak zostałam potraktowana, jak musiałam się tłumaczyć do 22:30, ponieważ ludzie nie chcieli mi wierzyć - wróciła do wydarzeń sprzed 10 lat.

- Mogę nawiązać do tego, co powiedział kiedyś Novak Djoković. Czasem pojawia się pragnienie, by napisać historię czarnego charakteru i bohatera, ale my nimi nie jesteśmy. Jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy wiele przechodzą. Te wszystkie osądy i komentarze są po prostu gów***ne. Nie było tam nikogo, kto zobaczyłby całą historię, ale nie miało znaczenia, ile razy ją opowiadałam, to się nie przebijało. Zajęło mi dziesięć piep***nych lat, żeby się z tym pogodzić i wreszcie mi przeszło - dodała w mocnych słowach.

Źródło: Getty Images Wiktoria Azarenka

Zmiana podejścia przynosi świetne efekty w życiu i karierze byłej liderki rankingu WTA. Widać to po jej grze w Australii, gdzie tylko krok dzieli ją od wyczekiwanego powrotu do finału.

- Teraz po prostu nie przykładam wagi do takich rzeczy. Jestem coraz bardziej pewna tego, co wiem o sobie i to dodaje mi spokoju. Komentarze i osądy zawsze będą się pojawiać, ale ja się nimi już nie przejmuję - podkreśliła Azarenka na wtorkowej konferencji prasowej.