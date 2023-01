Świątek, Linette i Hurkacz nie do zatrzymania w Australian Open. Dopiero drugi taki przypadek w historii

Oto co miał do powiedzenia serbski tenisista po awansie do 4. rundy AO.

Turniej Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze Wyczerpana i szczęśliwa Linette: nie wiem, co się działo Magda Linette z... czytaj dalej »

Świątek i Hurkacz wywalczyli awans jeszcze w piątek. Liderka rankingu WTA potrzebowała zaledwie 55 minut do pokonania hiszpańskiej kwalifikantki Cristiny Bucsy 6:0, 6:1. Z kolei nasz jedyny przedstawiciel w turnieju singlistów w 3. rundzie wyeliminował Kanadyjczyka Denisa Shapovalova, zwyciężając 7:6 (7-3), 6:4, 1:6, 4:6, 6:3.

W sobotę do tego grona dołączyła Linette po wygranej z rozstawioną z numerem 19. Rosjanką Jekateriną Aleksandrową 6:3, 6:4.

Szansa na historyczny wynik

Biało-Czerwoni w Melbourne nie stracili jeszcze żadnego przedstawiciela w grze pojedynczej. Polska ma troje zawodników w 1/8 finału wielkoszlemowej rywalizacji pierwszy raz od Wimbledonu 2013. Przed dekadą dokonali tego Agnieszka Radwańska, Jerzy Janowicz i Łukasz Kubot. Obecne gwiazdy polskiego tenisa muszą jeszcze powalczyć, by pobić osiągnięcie wspomnianego tercetu. Radwańska zatrzymała się wówczas dopiero w półfinale londyńskiej imprezy. Do tego samego etapu turnieju dotarł Janowicz, który w ćwierćfinale wyeliminował Kubota.



Spełniło się! Drugi raz w historii, pierwszy od #Wimbledon'13, mamy trójkę Polaków w najlepszych "16" turnieju wielkoszlemowego! Brawa dla @MagdaLinette. @iga_swiatek i @HubertHurkacz. Tera kolejny rekord do pobicia - trójka w najlepszych "8"...;)#AusOpen — Adam Romer (@AdamRomer13) January 21, 2023





Trudne zadanie Świątek

Świątek zagra o awans do najlepszej ósemki Australian Open 2023 z triumfatorką ubiegłorocznego Wimbledonu Jeleną Rybakiną reprezentującą Kazachstan. W poprzedniej edycji raszynianka dotarła w Melbourne do fazy półfinałowej. Najbliższy mecz rozegra w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu. Będzie to drugie spotkanie na Rod Laver Arena i nie rozpocznie się wcześniej niż o godzinie 2:30.

Hurkacz zagra na tym samym korcie tuż po spotkaniu Polki. W 1/8 finału czeka go pojedynek z Amerykaninem Sebastianem Kordą. Wrocławianin już wyraźnie pobił swoje najlepsze osiągnięcie w tej imprezie. W przeszłości nigdy nie wyszedł poza 2. rundę w Australii.

Jako ostatnia z Biało-Czerwonych w 4. rundzie zaprezentuje się Linette. Poznaniankę w poniedziałek czeka niezwykle trudne wyzwanie z notowaną na 4. miejscu w rankingu WTA Francuzką Caroline Garcię.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skrót meczu Linette - Aleksandrowa w 3. rundzie Australian Open

W erze Open, liczonej od 1968 roku, to drugi przypadek w historii, gdy Polska ma dwie singlistki w 1/8 finału turnieju wielkoszlemowego. W 2008 roku również w Australian Open ta sztuka udała się Agnieszce Radwańskiej i Marcie Domachowskiej.



2 - For the second time in the Open Era, two Polish female players (Iga Swiatek and Magda Linette) advanced to a Grand Slam Fourth Round after the Australian Open 2008 (Marta Domachowska and Agnieszka Radwanska). Power.@WTA_insider@WTA#AusOpen2023#AusOpen — OptaAce (@OptaAce) January 21, 2023





Wszystkie mecze Australian Open można oglądać bez przerw reklamowych w Eurosporcie Extra w Playerze. W aplikacji znajdziecie też sesje treningowe gwiazd, konferencje prasowe oraz transmisję łączoną z najważniejszych wydarzeń z różnych kortów.