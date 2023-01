Trudna sytuacja Djokovicia dzień przed finałem. "97 procent graczy wycofałoby się"

Djoković i Ivanisević to zgrany duet

Zobacz, co powiedział Novak Djoković po zwycięstwie w meczu z Tsitsipasem w finale Australian Open. Wszystkie mecze turnieju Australian Open obejrzysz w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Novak Djoković po triumfie w meczu z Tsitsipasem w finale Australian Open. Wszystkie mecze turnieju Australian Open obejrzysz w Eurosporcie Extra w Playerze.

Wszystkie mecze Australian Open można obejrzeć z odtworzenia w Eurosporcie Extra w Playerze

"Djoko" w meczu o tytuł, dla niego już dziesiąty w Melbourne i ogólnie 22. wielkoszlemowy, ograł Greka Stefanosa Tsitsipasa 6:3, 7:6 (7-4), 7:6 (7-5). O tym, jak wiele znaczyła dla niego ta wygrana, najlepiej świadczą zachowanie i wypowiedzi mistrza już po zwycięstwie.

W pomeczowych wywiadach triumf ten określał najważniejszym w swojej karierze, zaś sam udział w turnieju największym wyzwaniem, jakiemu musiał sprostać. Z kolei gdy kurz bitewny opadł, jeszcze na korcie zalał się łzami, przeżywając mieszankę ulgi, wycieńczenia i niedowierzania.

Oglądasz Wideo: Eurosport Łzy Djokovicia po finale Australian Open

Kulisy heroicznego wyczynu, jaki stał się udziałem nowego lidera rankingu ATP, przybliżył na pomeczowej konferencji jego trener. Jeden z najlepszych tenisistów świata przez ostatnie tygodnie walczył z ogromnymi obciążeniami fizycznymi i psychicznymi. Niewykluczone też, że gdyby miał słabszy charakter, odpadłby na ostatniej prostej imprezy.

- 97 procent graczy w sobotę, po otrzymaniu takich wyników rezonansu magnetycznego, poszłoby prosto do biura sędziowskiego i wycofałoby się z turnieju. Ale nie on - zaszokował Ivanisević. - On jest z innej rzeczywistości. Jego mózg pracuje inaczej. Pracuję z nim cztery lata, ale wciąż zaskakuje mnie, jak potrafi funkcjonować.

Serb miał doznać kontuzji lewego ścięgna podkolanowego podczas turnieju ATP w Adelajdzie, co bardzo mocno dawało mu znać już także w Melbourne. I wymagało też momentami nieludzkich poświęceń.

- Dał z siebie wszystko. 77 terapii dziennie. Każdy dzień był jakby lepszy i lepszy. Nie spodziewałam się tego. Szczerze mówiąc, byłem zszokowany. OK, pierwsze dwie rundy były w jego wykonaniu dobre, ale potem przeciwko Grigorowi Dimitrowowi był bardzo przestraszony. Ale przebrnął przez to i w końcu wygrał turniej - były zawodowy tenisista, finalista Wimbledonu z 2001 roku, nie mógł wyjść z podziwu.