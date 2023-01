Trener Świątek ma obawy przed kolejnym meczem. "Mam nadzieję, że Iga będzie w stanie nadążyć"

Zobacz, co powiedziała Magda Linette po awansie do 3. rundy Australian Open. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Oto co miała do powiedzenia polska zawodniczka po gładkim zwycięstwie w 3. rundzie.

Świątek "nie ogarnia" skoków narciarskich. Stoch i Kubacki podpowiadają tenisistce Iga Świątek... czytaj dalej » W piątek Świątek awansowała do czwartej rundy turnieju w Melbourne. Hiszpańską kwalifikantkę Cristinę Bucsę pokonała 6:0, 6:1 w zaledwie 55 minut.

- Przewaga Igi była bardzo duża i od początku zaznaczona. Ważne, żeby w taki mecz wejść, zaznaczyć tę przewagę i ją utrzymać. Praktycznie oprócz pojedynczych punktów nie było słabszych momentów, ale było to podyktowane różnicą poziomów między obiema paniami – podkreślił Wiktorowski w rozmowie z Pawłem Kuwikiem.

- Trzeba pamiętać, że Hiszpanka, dochodząc do trzeciej rundy z eliminacji, zaliczyła swój największy sukces w tym turnieju. Pokonała w poprzednim meczu Biancę Andreescu, gdzie panie grały też z warunkami na korcie, jak to czasem mówimy. Tamten dzień był w ogóle bardzo trudny dla organizatorów, bo było bardzo wietrznie i padało. Ta dziewczyna, w średnim wieku tenisowym, choć nadal młoda kobieta, pokazała, że cały czas się rozwija. Na dwa mecze z rzędu umiejętności jej nie wystarczyło, Iga miała ich dużo więcej. Cieszę się, że pokazała to na korcie – dodał.

Tomasz Wiktorowski: w nowej roli Iga też gra swój najlepszy tenis

Nie tylko w piątek. W dwóch pierwszych tegorocznych spotkaniach w Melbourne Świątek też nie straciła seta, choć Jule Niemeier i Camila Osorio okazały się bardziej wymagającymi rywalkami.

- Jestem zadowolony z tego, że wszystkie trzy mecze były pod kontrolą. Można mi oczywiście zarzucić, że mówię nieprawdę odnośnie Niemeier, bo tam było 3:5. Natomiast my czuliśmy, że może będą trzy sety, ale że Iga jest cały czas w takiej pozycji, że zamknie ten mecz pozytywnie dla siebie. Aczkolwiek tam rzeczywiście było na styku. W pozostałych dwóch meczach od początku, odkąd zbudowała przewagę, Iga tę przewagę kontrolowała – przyznał Wiktorowski.

- Spotkanie z Niemeier pokazało jeszcze, że nawet jeśli przychodzą gorsze momenty, Iga jest w stanie się odnaleźć. Niemniej na pewno presja jej towarzyszy, bo trzeba pamiętać, że jest w zupełnie nowej roli. Ta rola liderki, zawodniczki, która przechodzi z poprzedniego sezonu z bagażem sukcesów, jest dla niej nową rolą. Cieszę się, że na ten moment, będąc w tej nowej roli, Iga jest w stanie grać swój tenis. Z punktu widzenia trenera to jest dla mnie najważniejsze – podkreślił.

Trener przestrzega przed Rybakiną

Rywalką Świątek w czwartej rundzie wielkoszlemowego turnieju będzie Jelena Rybakina, która w piątek pokonała Amerykankę Danielle Collins 6:2, 5:7, 6:2. Triumfatorka Wimbledonu z 2022 roku w imprezie rozstawiona jest z numerem 22.

- Kolejny mecz będzie kompletnie inny. (…) Ta dziewczyna potrafi rozpędzić rakietę do takich prędkości, że jak później przekazuje tę energię piłce, to powoduje, że ta piłka staje się nieosiągalna dla większości rywalek. Pod warunkiem, że jest skoncentrowana i jest w formie. Mam nadzieję, że Iga będzie w stanie nadążyć w defensywie, bo ta defensywa będzie jej potrzebna. Mam też nadzieję, że będzie narzucała własne warunki, kiedy tylko będzie to możliwe. To będzie klucz w tym następnym meczu: wydobyć co się da z gry w obronie i tak często, jak się da, przechodzić do własnej gry, żeby to Kazaszka musiała opuścić swoją strefę komfortu i ruszyć się więcej niż dwa metry w prawo lub lewo – ocenił Wiktorowski.

Mecz Świątek – Rybakina rozegrany zostanie w niedzielę.