Rosyjska flaga podczas meczu Australian Open. "Zdecydowanie potępiam"

Rosyjscy i białoruscy zawodnicy mogą startować w Australian Open tylko pod neutralną flagą. W związku z militarną agresją na Ukrainę prezentowanie barw narodowych wspomnianych krajów jest zakazane.

Źródło: Eurosport Rosyjska flaga na meczu ukraińskiej tenisistki

Rosyjscy kibice postanowili jednak zignorować panujące w Australii przepisy i podczas meczu Baindl z Rachimową wywiesili na trybunach swoją flagę narodową.

Jak można było się spodziewać, ten fakt nie umknął uwadze strony ukraińskiej. Reakcja była stanowcza.

"Zdecydowanie potępiam publiczne wywieszenie rosyjskiej flagi podczas dzisiejszego meczu ukraińskiej tenisistki Kateryny Baindl w Australian Open" - napisał ambasador Ukrainy w Australii i Nowej Zelandii Wasyl Myrosznyczenko na Twitterze.

"Wzywam Tennis Australia do natychmiastowego egzekwowania polityki neutralnej flagi" - dodał.

I strongly condemn the public display of the Russian flag during the game of the Ukrainian tennis player Kateryna Baindl at the Australian Open today. I call on Tennis Australia to immediately enforce its “neutral flag” policy. @TennisAustralia@AustralianOpenpic.twitter.com/zw8pLN4FIF — Vasyl Myroshnychenko (@AmbVasyl) January 16, 2023

Międzynarodowa Federacja Tenisowa (ITF) jest jedną z nielicznych, która, mimo inwazji Rosji na Ukrainę (i pomocy Białorusi), pozwala sportowcom z krajów agresora brać udział w turniejach.

Tymczasem zalecenia Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego z 28 lutego są znacznie ostrzejsze – wzywają do bezterminowego zakazu rywalizacji sportowców i uczestnictwa w międzynarodowym życiu sportowym wszystkich działaczy z tych krajów.