Australian Open wykręca rekord za rekordem

Pierwszy wielki szlem tego sezonu zakończył się w niedzielę. Organizatorzy szybko przeszli do podsumowań.

Źródło: Getty Images Novak Djoković mistrzem Australian Open

Mistrzowska sesja Djokovicia i wiadomość do kibiców Jeszcze zmęczony,... czytaj dalej » We wtorek poinformowali o rekordowej frekwencji. Łącznie z kwalifikacjami obiekty w Melbourne odwiedziło 902 312 widzów.

Więcej niż gdziekolwiek indziej

Zasadniczą część zmagań od 16 do 29 stycznia na żywo oglądało 839 192 fanów. Dotychczasowy rekord - 812 174 widzów - został ustanowiony w 2020 roku, ostatnim turnieju przed pandemią COVID-19.

To też wynik znacznie lepszy niż przy okazji pozostałych imprez wielkoszlemowych w ubiegłym roku. US Open zanotowało 776 120 kibiców, French Open 613 500, a Wimbledon 515 164.

Ustanowiono także rekord frekwencji jednego dnia. 21 stycznia korty odwiedziły 94 854 osoby. Poprzedni najlepszy jednodniowy wynik pochodził z edycji w 2020 roku i wynosił 93 709.

W rywalizacji mężczyzn 10. tytuł w Melbourne wywalczył Serb Novak Djoković. Wśród kobiet z pierwszego wielkoszlemowego zwycięstwa cieszyła się Białorusinka Aryna Sabalenka.