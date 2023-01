Wielki Szlem nie widział czegoś takiego w 55-letniej erze. Niestety Świątek w jednej z głównych ról

"To zrobiło różnicę". Rybakina o zwycięstwie ze Świątek Szeroki uśmiech i... czytaj dalej » Turniej Australian Open od 16 stycznia na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Wielcy faworyci mogą rozkoszować się tenisem na najwyższym poziomie, ale siedząc przed telewizorem.

Tak naprawdę tylko rozstawiony z "czwórką" Novak Djoković, który dziesięciokrotnie zwyciężał w Melbourne, pozostaje w grze.

Tymczasem dwaj najlepsi gracze wśród mężczyzn - biorąc pod uwagę rozstawienie w turnieju - są już w domu. Identycznie jest w przypadku pań.

Nadal i Świątek już nie grają

Broniący tytułu Rafael Nadal, który pod nieobecność prowadzącego w rankingu Carlosa Alcaraza wystartował z "jedynką", od początku turnieju zmagał się z urazem. Choć Hiszpan robił co w jego mocy, by nawiązać walkę z McKenzie McDonaldem, to odpadł po porażce w trzech setach.

Nieco lepiej poszło turniejowej "dwójce". Norweg Casper Ruud stoczył czterosetowy pojedynek z Amerykaninem Jensonem Brooksbym. On i Nadal pożegnali się z turniejem już w drugiej rundzie.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skrót meczu Nadal - Mcdonald w 2. rundzie Australian Open

W turnieju kobiet także nie zabrakło sensacji. Zaczęło się od Czeszki Markety Vondrousovej, która wyeliminowała w trzech partiach drugą zawodniczkę światowego rankingu WTA Ons Jabeur.

Niestety, tak samo jak w drabince mężczyzn, również w rywalizacji kobiet odpadła najwyżej rozstawiona tenisistka i zarazem liderka rankingu Iga Świątek. Polka przegrała w czwartej rundzie w dwóch setach z aktualną mistrzynią Wimbledonu Jeleną Rybakiną 4:6, 4:6.

Oglądasz Wideo: Eurosport Australian Open. Skrót meczu 4. rundy Świątek - Rybakina

To pierwsza taka sytuacja w wielkoszlemowym turnieju w erze Open, liczonej od 1968 roku. Nigdy wcześniej najwyżej rozstawieni zawodnicy nie żegnali się z imprezą tej rangi przed ćwierćfinałem.

With Elena Rybakina defeating No. 1 seed Iga Swiatek today, this year's #AusOpen will be the first Grand Slam tournament in the Open Era where the Top 2 seeds in both the men's and women's singles draws have lost prior to the quarterfinals. — ITF Media (@ITFMedia) January 22, 2023





Linette też sprawi niespodziankę?

Nie zabrakło innych niespodzianek, a nawet więcej. Sensacją było bowiem odpadnięcie Marii Sakkari (6. WTA), której pogromczynią okazała się zajmująca 87. miejsce w rankingu Chinka Zhu Lin.

Z kolei 71. Czech Jiri Lehecka odprawił z kwitkiem rozstawionego z "szóstką" Kanadyjczyka Felixa Augera-Aliassime'a.

Pozostaje liczyć, że jeszcze głośniej zrobi się także o Magdzie Linette (45. WTA), która w nocy z niedzieli na poniedziałek zmierzy się z turniejową "czwórką" Caroline Garcią. Ich mecz, drugi na korcie Rod Laver Arena, rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 2.30. Transmisja w Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.