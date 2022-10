Wcześniej deportowany, dziś mile widziany. Australia zaprasza Djokovicia

Foto: Getty Images | Video: STNV / Associated Press

"W przypadku Djokovicia może to być brak pokory"

Djoković wrócił i od razu wygrał turniej Dopiero trzeci... czytaj dalej » - Jesteśmy na dobrej drodze, by odzyskać wszystkich najlepszych graczy - powiedział w środę szef organizującego turniej Tennis Australia Craig Tiley.

Australijskie media odebrały te słowa jako sugestię, że władze wydadzą Djokoviciowi specjalne pozwolenie na wjazd do kraju.

Sprawa, którą żył cały świat

Serb został w styczniu deportowany z Australii po trwającej dziesięć dni sądowej batalii o jego prawo pobytu w tym kraju mimo braku wymaganego szczepienia przeciw COVID-19. Władze federalne zakwestionowały przedstawiane przez niego tzw. zwolnienie medyczne, które sprzeciwiający się obowiązkowym szczepieniom tenisista przedstawiał jako dowód na przebycie przez niego choroby.

W toku postępowania udowodniono jednak, że w czasie, gdy miał być zakażony koronawirusem, pokazywał się publicznie, m.in. uczestnicząc w spotkaniach z dziećmi trenującymi w jego akademii tenisowej. Sąd podtrzymał decyzję władz i w przeddzień inauguracji turnieju nakazał Djokoviciowi opuszczenie terytorium Australii. Jednym z kluczowych argumentów był ten, że antyszczepionkowa postawa zawodnika może stanowić zły przykład dla walczącego z pandemią społeczeństwa.

Szanse na powrót

Deportacja oznacza, że Serb nie może wrócić do Australii przez najbliższe trzy lata, chyba że zgodę na to wyrazi tamtejszy minister ds. imigracji.

I najwyraźniej na to właśnie liczą organizatorzy Australian Open. Ich nadzieje może potęgować fakt, że po majowych wyborach w Australii doszło do zmiany rządu. Przedstawiciele nowej władzy, w tym obecny minister ds. imigracji Andrew Giles, mają mieć nieco bardziej liberalny stosunek do kwestii szczepień. Tym bardziej że większość krajów znacząco ograniczyła w tym roku pandemiczne obostrzenia.

- Jesteśmy teraz w innej sytuacji niż dziewięć miesięcy temu. Myślę też, że funkcjonujemy teraz w zupełnie innych warunkach, w których ludzie podróżują swobodnie po całym świecie - stwierdził Tiley.

Zapytany o sprawę Djokovicia minister Giles odmówił komentarza. Nie odniósł się też w żaden sposób do sugestii organizatorów Australian Open, że Djoković może ponownie pojawić się na kortach w Melbourne.

Stanowisko samego tenisisty w tej sprawie również nie jest na razie znane. Po raz ostatni odniósł się do sprawy ewentualnego powrotu do Australii i walki o dziesiąty tytuł w maju. Stwierdził wówczas, że słyszał o zmianach w australijskim rządzie, ale natychmiast zastrzegł, że nic nie wie o tym, by jego wiza miała zostać przywrócona.