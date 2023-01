Djoković opuścił kort, choć nie dostał pozwolenia. Wyjątkowa sytuacja

Djoković w pierwszym secie udał się do szatni

Zobacz niesamowitą wymianę wygraną przez Dane’a Sweeny’ego w 1. rundzie kwalifikacji do Australian Open 20223. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Magdalena Fręch przegrała z Sachią Vickery i odpadła z eliminacji do Australian Open. Pierwszy wielkoszlemowy turniej w sezonie od 16 stycznia w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze.

Fręch przegrała 1. seta meczu z Vickery w kwalifikacjach do Australian Open. Pierwszy wielkoszlemowy turniej w sezonie od 16 stycznia w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze.

Przed startem Australian Open gwiazdy tenisa zagrały w charytatywnym turnieju "Tennis Plays for Peace". Zobacz fragment tego wydarzenia.

Zobacz, co powiedział Casper Ruud o Idze Świątek przed rozpoczęciem rywalizacji w Australian Open.

Zobacz, co powiedzieli eksperci Eurosportu o dyspozycji oraz szansach Igi Świątek w nadchodzącym sezonie 2023. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedzieli eksperci Eurosportu o rywalkach Igi Świątek w nadchodzącym sezonie 2023. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Craig Boynton o przygotowaniu Huberta Hurkacza przed Australian Open 2023. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Jule Niemeier przed starciem z Igą Świątek w 1. rundzie Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Rozstawiona z numerem 3 Amerykanka awansowała do kolejnej rundy turnieju.

Rozstawiona z numerem 3 Amerykanka awansowała do kolejnej rundy turnieju.

Skrót meczu 1. rundy, w którym Coco Gauff pokonała Katerine Siniakovą i awansowała do 2. rundy.

Najważniejsze zgrania ze spotkania 1. rundy, w którym rozstawiona z numerem 6 Greczynka pokonała Yuan i awansowała do kolejnej rundy turnieju.

Awans Hiszpana do 2. rundy po czterosetowym pojedynku.

Skrót spotkania, w którym Rafael Nadal pokonał Jacka Drapera i awansował do 2. rundy AO.

Frances Tiafoe po czterosetowym boju awansował do 2. rundy AO.

Awans rozstawionego z trójką Greka do 2. rundy.

Oto co miał do powiedzenia rozstawiony z numerem trzecim Grek.

Trzy sety i awans greckiego tenisisty do 2. rundy.

Wszystko co najlepsze 1. dnia rywalizacji.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek na konferencji po awansie do 2. rundy Australian Open. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Tak Kolumbijka zapewniła sobie awans do 2. rundy AO, w której zmierzy się z Igą Świątek.

Piłka meczowa i awans Miedwiediewa do 2. rundy AO.

Awans Amerykanki do 2. rundy AO.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po awansie do 2. rundy Australian Open. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Andy Murray po starciu z Matteo Berrettinim w 1. rundzie Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Alexander Zverev po pokonaniu Juana Pablo Varillasa 4:6, 6:1, 5:7, 7:6 (7-3), 6:4 w pierwszej rundzie Australian Open. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) najszybciej pokonał trasę prologu Santos Tour Down Under. Zobacz występ Włocha. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Turniej Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Niezwykły wyczyn Amerykanina. Wygrał gema w niecałą minutę Taylor Fritz... czytaj dalej » Serbski faworyt w Melbourne nie miał problemów z pokonaniem niżej notowanego Hiszpana Carballesa Baeny. Ciekawie było w pierwszej odsłonie tego starcia, ale nie ze względu na poziom widowiska.

Po kilkunastu minutach i przy prowadzeniu 3:2, Djoković zakomunikował potrzebę udania się do łazienki. Taka prośba na tak wczesnym etapie pojedynku zdarza się niezwykle rzadko.

"Halo, halo, chcę iść do toalety" - krzyczał Djoković do sędzi Aurélie Tourte kilka razy. Francuska arbiter nie zareagowała.

Serb wziął więc sprawy w swoje ręce i zdecydował się na opuszczenie kortu. Warto zaznaczyć, że ostatecznie "Nole" nie dostał zgody na opuszczenie kortu. Sprytnie jednak wykorzystał przerwę między gemami.

Bez ostrzeżenia

- Novak musi iść do toalety, a teoretycznie takie przerwy powinny mieć miejsce między setami. Ale jeśli potrzeba jest silniejsza, to pomiędzy gemami można w drodze wyjątku udać się do szatni - skomentował na antenie Eurosportu Dawid Olejniczak.

"W ciągu 15 sekund ogłoszę time (komenda o zakończeniu przerwy - przyp. red.)" - zapowiedziała tymczasem sędzia. "Masz 30 sekund, aby wrócić na kort" - dodała przez krótkofalówka.

- Musi szybko wrócić Djoković, aby się zmieścić w ramach tej przerwy regulaminowej między gemami - stwierdził Olejniczak.

Serbski mistrz zdążył i rozegrał kolejnego gema. Tenisista z Belgradu nie dostał nawet ostrzeżenia za to zachowanie. Ostatecznie zwyciężył 6:3, 6:4, 6:0.

Znakomite przyjęcie

Dla niego to był powrót na korty Melbourne Park. Rok temu został wyproszony z Australii krótko przed startem turnieju. Powodem był brak szczepienia na COVID-19.

- Miałem wielką nadzieję, że zostanę dobrze przyjęty i było lepiej niż mogłem się spodziewać oraz wymarzyć. Po tym, co stało się w ostatnich 12 miesiącach, ludzie byli dla mnie niesamowicie mili, zwłaszcza Serbowie, dostałem wspaniałe wsparcie. Jestem bardzo wdzięczny i szczęśliwy. Cieszę się, że mogłem wrócić w miejsce, gdzie osiągałem największe sukcesy w karierze - mówił dziewięciokrotny triumfator Australian Open.

W drugiej rundzie niespełna 36-letni Djoković zmierzy się z francuskim kwalifikantem Enzo Couacaudem albo Hugo Dellienem z Boliwii.