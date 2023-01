Linette: chcę zainspirować Igę i Huberta, niech wygrają

Zobacz, co napisała Magda Linette po triumfie w 3. rundzie Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Rozmowa z Magdą Linette po awansie do 4. rundy Australian Open

Konferencja Linette po awansie do 4. rundy Australian Open

Magda Linette o Świątek i Hurkaczu po awansie do 4. rundy...

Koncertowy mecz Linette i życiowy sukces na wielkim szlemie Magda Linette... czytaj dalej » Poznanianka do pierwszej w karierze 1/8 finału turnieju wielkoszlemowego dotarła w efektownym stylu. Z 18. w rankingu Rosjanką nie straciła seta, momentami grając wręcz popisowy tenis.

Fakt ten warto dodatkowo docenić ze względu na klasę przeciwniczki.

- Faktycznie do pewnego momentu rywalka grała bardzo, bardzo dobrze. Po prostu szłam za ciosem, czułam się bardzo dobrze, nie zatrzymywałam się. Miałam nadzieję, że pod koniec trochę zwolniłam, ale Jekatierina też już wtedy zaczęła grać bez żadnego stresu, więc zrobiło się nerwowo. Niemniej cieszę się, że ostatniego gema udało mi się rozegrać zgodnie z planem - Linette przyznała po meczu w wywiadzie z obecnym w Australii Pawłem Kuwikiem.

Linette: kolejny mecz trudny, ale inny

Momentami idealny mecz Polki został zakłócony końcówką drugiego seta. Prowadziła wówczas już w pewnym momencie 5:1, lecz potem przegrała trzy gemy z rzędu, komplikując sobie dosyć komfortową sytuację. Na szczęście skończyło się tylko na strachu.

- Wiem, jak trudno się gra z moją rywalką. Jest niesamowicie wymagająca, więc do 5:1 w drugim secie zagrałam perfekcyjne spotkanie. Czasami te punkty mogą po prostu uciec. To jest kwestia jednej, dwóch wymian, dlatego trzeba być bardzo skupionym, ale też grać bardzo szybko i nie dawać rywalce czasu, bo Jekaterina szybko może to wykorzystać - oceniła.

Teraz przed Linette kolejna przeciwniczka, już z samego światowego topu. W nocy z niedzieli na poniedziałek w starciu o ćwierćfinał czekać będzie na nią Caroline Garcia, czyli czwarta rakieta świata.

- Kolejny mecz też będzie bardzo trudny, choć trochę inny. Ten mecz był fizyczny, a z Caroline będą bardzo krótkie wymiany, nie będzie właściwego rytmu. Mecz będzie bardzo wymagający - opowiadała tenisistka reporterowi Eurosportu.

Na popisach Linette polskie Australian Open się nie kończy. W niedzielę już w 4. rundzie sprawdzą się bowiem Świątek i Hurkacz, którzy w tym roku w Melbourne regularnie grają dzień przed nią. Nie inaczej będzie tym razem.

- Obym zainspirowała Huberta i Igę. Mam wrażenie, że przez to, jak układa się nasz plan gier, jestem ciągle o krok za nimi, więc liczę na to, że po prostu zagrają jutro po swojemu, wygrają swoje mecze i tym razem to oni będą mnie ciągnąć - wyraziła nadzieję.

Kiedy mecze Świątek, Hurkacza i Linette

W 4. rundzie rywalką Świątek będzie Jelena Rybakina. Mistrzyni ubiegłorocznego Wimbledonu po trzech setach wyeliminowała Danielle Collins. Polka wejdzie na Rod Laver Arena jako druga w sesji dziennej, a jej spotkanie rozpocznie się nie wcześniej niż o 2.30 czasu polskiego.

Po starciu liderki światowego rankingu na tym samym korcie pojawi się Hurkacz, on zagra z Amerykaninem czeskiego pochodzenia Sebastianem Kordą, który właśnie wyrzucił z turnieju ubiegłorocznego finalistę, zarazem ósmego zawodnika światowej listy Daniiła Miedwiediewa. Ich mecz rozpocznie się prawdopodobnie około 4.30 czasu polskiego.