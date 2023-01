Koniec pięknego snu Linette. Polka poza finałem Australian Open

Piłka setowa Fręch w meczu z Kraus w 1. rundzie eliminacji do Australian Open

Tommy Paul awansował do ćwierćfinału Australian Open

Zieliński i Nys awansowali do półfinału gry podwójnej w...

Rybakina awansowała do półfinału Australian Open

Zieliński po awansie do półfinału gry podwójnej w Australian...

Fyrstenberg po awansie Zielińskiego do półfinału gry...

Tomasz Berkieta awansował do 3. rundy juniorskiego...

Weronika Ewald awansowała do 3. rundy juniorskiego...

Azarenka awansowała do półfinału Australian Open

Tsitsipas awansował do półfinału Australian Open

Rozmowa na korcie z Tsitsipasem po awansie do półfinalu Australian Open

Magda Linette po awansie do półfinału Australian Open

Konferencja Linette po awansie do półfinału Australian Open

Sabalenka po awansie do półfinału Australian Open

Sabalenka awansowała do półfinału Australian Open

Tomasz Berkieta awansował do ćwierćfinału juniorskiego...

Djoković awansował do półfinału Australian Open

Rozmowa na korcie z Djokoviciem po awansie do półfinału Australian Open

Tommy Paul awansował do półfinału Australian Open

Awans młodego polskiego tenisisty do półfinału.

Oto co miał do powiedzenia polski deblista, który z Hugo Nysem awansował do finału AO 2023.

Australian Open. Jan Zieliński po awansie do finału...

Oto co powiedział polski tenisista w rozmowie z Pawłem Kuwikiem z Eurosportu po zwycięstwie w ćwierćfinale juniorskiego AO.

Australian Open. Tomasz Berkieta po awansie do półfinału...

Dwukrotna półfinalistka Australian Open w singlu porozmawiała o sukcesach Polaków podczas tegorocznej edycji. Sama też awansowała do finału gry podwójnej legend.

Rozgrzewka Linette tuż przed wyjściem do półfinału...

Rybakina awansowała do finału Australian Open

Rybakina po awansie do finału Australian Open

Magda Linette wyszła na kort do półfinału Australian Open

Australian Open. Linette zmusiła Sabalenkę do ogromnego...

Australian Open. Linette doprowadziła do tie-breaka 1. seta...

Sabalenka po awansie do finału Australian Open

Rozmowa Sabalenki z Schett po awansie do finału Australian Open

Rybakina pierwszą finalistką Australian Open Jelena Rybakina... czytaj dalej » Już sam awans Linette do półfinału wielkoszlemowego turnieju był przez obserwatorów tenisa traktowany w kategoriach sensacji. Dotąd jej największym osiągnięciem była trzecia runda Australian Open. Do tego samego etapu docierała we wszystkich wielkoszlemowych turniejach.

Naprzeciw niej stanęła Sabalenka, tenisistka, która w przeszłości w półfinałach wielkoszlemowych imprez grała już trzykrotnie. W tym sezonie sprawia jednak wrażenie zawodniczki nie do pokonania. Wygrała dotąd dziewięć spotkań z rzędu, nie tracąc w nich nawet seta.

Zaskakujący początek

Ale Linette, rozgrywająca w Melbourne turniej życia, nie zamierzała łatwo sprzedawać skóry. Mecz z dużo bardziej doświadczoną rywalką, z którą w przeszłości dwukrotnie przegrywała, tym razem rozpoczęła od przełamania. Chwilę później, już przy własnym serwisie, podwyższyła prowadzenie.

Oglądasz Wideo: Eurosport Australian Open. Linette rozpoczęła półfinał od przełamania Sabalenki

Zirytowana początkowym niepowodzeniem Białorusinka od trzeciego gema zabrała się do odrabiania strat. W kolejnym dopięła swego, wykorzystując moment zawahania Linette, prowadzącej przy własnym podaniu już 40:0. Sabalenka zmusiła Polkę do popełnienia kilku błędów i odzyskała straconego na początku meczu gema.

Oglądasz Wideo: Eurosport Australian Open. Sabalenka odpowiedziała przełamaniem powrotnym w 1. secie meczu z Linette

Kolejne gemy padały łupem zawodniczek serwujących. W 12. Sabalenka była już o dwie piłki od drugiego przełamania Linette i wygrania seta, ale 30-letnia poznanianka obroniła własne podanie. O wyniku pierwszej partii zadecydować miał tie-break.

W nim zdecydowanie lepsza okazała się Sabalenka, która wygrała sześć kolejnych piłek, zanim Polka zdołała wywalczyć pierwszy punkt. Na niezwykle agresywnie grającą Białorusinkę było to o wiele za mało. Linette musiała uznać wyższość utytułowanej rywalki.

Oglądasz Wideo: Eurosport Australian Open. 1. set półfinału dla Sabalenki w meczu z Linette

Problemy w drugiej partii

Potężne uderzenia i rozdzierający krzyk Sabalenki, jaki raz po raz rozlegał się na Rod Laver Arena, nie wybiły z uderzenia Linette, która rozpoczęła drugiego seta od wygrania własnego podania.

Kłopoty nadeszły w trzecim gemie, w którym Białorusinka wykorzystała drugą okazję do przełamania, po czym podwyższyła prowadzenie. Polka robiła co mogła, ale z każdą chwilą jej problemy zaczynały się pogłębiać. W piątym gemie Sabalenka dostała aż trzy szanse na kolejne przełamanie. Już drugą wykorzystała.

Oglądasz Wideo: Eurosport Australian Open. Sabalenka przełamała Linette w 3. gemie 2. seta

W kolejnym gemie Linette była blisko odrobienia części strat, ale Sabalenka kilka razy popisała się fenomenalnymi zagraniami i obroniła własny serwis, podwyższając na 5:1.

Linette do końca walczyła o korzystny wynik, choć pokonanie rozpędzonej Białorusinki wydawało się już sprawą beznadziejną. Przy własnym podaniu Polka obroniła trzy piłki meczowe i na moment oddaliła od siebie widmo porażki.

Jednak to, co od dłuższego czasu wydawało się nieuniknione, nadeszło w 8. gemie drugiej partii. Potężne uderzenia Sabalenki przyniosły zamierzony efekt i to Białorusinka zagra w finale wielkoszlemowej imprezy. O tytuł mistrzyni Australian Open zagra z reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną.

Oglądasz Wideo: Eurosport Australian Open. Sabalenka pokonała Linette w półfinale

Magda Linette (Polska) - Aryna Sabalenka (Białoruś, 5) 6:7 (1-7), 2:6