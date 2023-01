Kibic z symbolem "Z" bezkarny. Wrócił na trybuny po absurdalnych wyjaśnieniach

Oto co miał do powiedzenia polski deblista, który z Hugo Nysem awansował do finału AO 2023.

Do głośnego incydentu doszło przy okazji spotkania 1/4 finału pomiędzy Novakiem Djokoviciem a Andriejem Rublowem. Kilka osób z publiczności manifestowało wówczas swoje poparcie dla Rosji i jej prezydenta. Świat obiegły też zdjęcia jednego z fanów, który dumnie prezentował na trybunach strój z literą "Z". Symbol ten od dawna widnieje na pojazdach wojskowych rosyjskich sił zbrojnych, które rozpętały wojnę w Ukrainie. Okazuje się jednak, że w Australii można dowolnie go interpretować.

Źródło: Getty Images Mężczyzna w kontrowersyjnej koszulce pojawił się obok kibiców z serbskimi flagami

Zamieszanie we wspomnianym ćwierćfinale turnieju doprowadziło do wyprowadzenia ze stadionu fanów z rosyjskimi flagami. Prezentowanie ich w Melbourne Park jest zakazane, podobnie jak symbolu "Z".

Ale mężczyzna, który miał go na koszulce podczas meczu Djokovicia z Rublowem, mógł spokojnie obejrzeć spotkanie do końca. Wystarczyło, że zakrył znak na prośbę organizatorów. Później był przesłuchiwany w tej sprawie przez miejscową policję i ponownie uniknął problemów, tłumacząc, że to tylko jego inicjał.

"Natychmiast wyjaśniłem im, że nazywam się Zoran i jestem znany z koszulek z literą "Z". Pokazałem im moje dokumenty, a policjanci uprzejmie mnie przeprosili i puścili. Jestem obywatelem amerykańskim i nigdy nie miałem takiego problemu, gdziekolwiek na świecie bym był" - relacjonował w rozmowie z serbskim dziennikiem "Kurir".

Były ukraiński tenisista Ołeksandr Dołhopołow, który obecnie walczy w obronie ojczyzny, po tym incydencie liczył na reakcję Australijczyków i dożywotni zakaz wstępu dla tego kibica.



This guy will get banned for life, at least for all Australian events, right? @AustralianOpenhttps://t.co/IpP5g4q9lr — Alex Dolgopolov (@TheDolgo) January 25, 2023





W piątek bez trudu powrócił on jednak na trybuny w Melbourne i obejrzał półfinałowy pojedynek Djokovicia z Tommym Paulem. Tym razem założył już typowo sportową koszulkę z hasłem "Djoković, Jordan, Messi".