Zadowolona Świątek. "Zawsze chciałam być taką zawodniczką"

Coco Gauff awansowała do 3. rundy Australian Open

Coco Gauff awansowała do 3. rundy Australian Open

Bucsa awansowała do 3. rundy Australian Open

Bucsa awansowała do 3. rundy Australian Open

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek na konferencji prasowej po 2. rundzie AO. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Australian Open. Iga Świątek o tym, co czyta i czego słucha

Australian Open. Iga Świątek o tym, co czyta i czego słucha

Tsitsipas awansował do 3. rundy Australian Open

Tsitsipas awansował do 3. rundy Australian Open

Tsitsipas awansował do 3. rundy Australian Open

Hurkacz awansował do 3. rundy Australian Open

Hurkacz awansował do 3. rundy Australian Open

Hurkacz awansował do 3. rundy Australian Open

Collins awansowała do 3. rundy Australian Open

Collins awansowała do 3. rundy Australian Open

Collins awansowała do 3. rundy Australian Open

Sakkari awansowała do 3. rundy Australian Open

Sakkari awansowała do 3. rundy Australian Open

Sakkari awansowała do 3. rundy Australian Open

Pegula awansowała do 3. rundy Australian Open

Pegula awansowała do 3. rundy Australian Open

Pegula awansowała do 3. rundy Australian Open

Linette awansowała do 3. rundy Australian Open

Linette awansowała do 3. rundy Australian Open

Zobacz, co powiedziała Magda Linette po awansie do 3. rundy Australian Open. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Linette po awansie do 3. rundy Australian Open

Linette po awansie do 3. rundy Australian Open

Zobacz, co powiedziała Magda Linette po awansie do 3. rundy Australian Open. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Aleksandrowa awansowała do 3. rundy Australian Open. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Aleksandrowa awansowała do 3. rundy Australian Open

Aleksandrowa awansowała do 3. rundy Australian Open

Zobacz, co powiedział Mariusz Fyrstenberg o występach polskich singlistów w Australian Open. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Sabalenka awansowała do 3. rundy Australian Open. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Sabalenka awansowała do 3. rundy Australian Open

Sabalenka awansowała do 3. rundy Australian Open

Mmoh awansował do 3. rundy Australian Open. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Mmoh awansował do 3. rundy Australian Open

Mmoh awansował do 3. rundy Australian Open

Rune awansował do 3. rundy Australian Open

Rune awansował do 3. rundy Australian Open

Djoković awansował do 3. rundy Australian Open. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Djoković awansował do 3. rundy Australian Open

Djoković awansował do 3. rundy Australian Open

Jabeur odpadła z Australian Open. Vondrousova awansowała do 3. rundy

Jabeur odpadła z Australian Open. Vondrousova awansowała do...

Jabeur odpadła z Australian Open. Vondrousova awansowała do 3....

Murray awansował do 3. rundy Australian Open

Murray awansował do 3. rundy Australian Open

Murray awansował do 3. rundy Australian Open

Sinner awansował do 4. rundy Australian Open. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Sinner awansował do 4. rundy Australian Open

Sinner awansował do 4. rundy Australian Open

Pegula awansowała do 4. rundy Australian Open.Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Pegula awansowała do 4. rundy Australian Open

Pegula awansowała do 4. rundy Australian Open

Oto co miała do powiedzenia polska zawodniczka po gładkim zwycięstwie w 3. rundzie.

Australian Open. Wywiad z Igą Świątek po awansie do 4. rundy

Australian Open. Wywiad z Igą Świątek po awansie do 4. rundy

Tym razem Kanadyjczyk zrewanżował się Polakowi i doprowadził do wyrównania.

Turniej Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

To był wielki pokaz siły Świątek. Zdominowała rywalkę od początku Iga Świątek tak... czytaj dalej » Po takim spotkaniu jak to piątkowe trudno wyciągać jakiekolwiek wnioski. 21-letnia Polka nie dała rywalce szans. Prawdopodobnie często większe obciążenia fizyczne ma w trakcie treningów.

Nie pozwoliła jej wrócić

Bucsa, tenisistka z kwalifikacji, dopiero w samej końcówce była w stanie wygrać gema.

- Przede wszystkim starałam się nie patrzeć na wynik, bo wiedziałam, jak Cristina grała w poprzednich rundach. Zdawałam sobie sprawę, że jest solidna. Nie chciałam pozwolić jej wrócić. Cieszę się, że była zdyscyplinowała i skupiona na mojej taktyce. W każdym meczu staram się właśnie tak robić. Nie ma tu jakieś tajemnicy. Zawsze marzyłam, by być taką równą zawodniczką. Miałem dzisiaj "flow", to prawda - przyznała Świątek.

IGA ŚWIĄTEK - CRISTINA BUCSA. TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ W EUROSPORT.PL>>>

Oglądasz Wideo: Eurosport Australian Open. Wywiad z Igą Świątek na korcie po meczu z Cristiną Bucsą

Skupiona na sobie

W czwartej rundzie z Polka zmierzy się z triumfatorką Wimbledonu z 2022 roku Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. Dla naszej zawodniczki udział na tym etapie imprezy wielkoszlemowej to już praktycznie standard.

- Zawsze chcę być w takiej rundzie, bo to pokazuje, że jest się konsekwentnym. Jak trzy lata temu byłam na tym etapie imprezy, to pamiętam, że byłam mocno wyczerpana. Teraz czuję, że jest to miejsce, w którym powinnam być. I dobrze mi z tym. Mam nadzieję, że będzie tak dalej - dodała.

- Z Jeleną grałyśmy kilka tygodni temu w Dubaju w turnieju pokazowym. Wiele razy rywalizowałyśmy w czasach juniorskich, znamy się dobrze, ale to, co było kiedyś, nie ma znaczenia. Pod kątem taktyki na pewno się przygotuję odpowiednio. Chcę po prostu zostać skupiona na sobie - stwierdziła.

Świątek z Kazaszką zagra w niedzielę.