Eksperci podziwiają Świątek za szczerość. "Miał tak Nadal, Djoković czy Williams"

Wielki Szlem nie widział czegoś takiego w 55-letniej erze. Niestety Świątek w jednej z głównych ról Australian Open... czytaj dalej » Rybakina w niedzielę nad ranem polskiego czasu była zdecydowanie lepsza od Świątek. Wygrała pewnie 6:4, 6:4. Momentami można było odnieść wrażenie, że nasza zawodniczka niezbyt wierzy w zwycięstwo.

- W zeszłym roku byłam numerem jeden podczas Rolanda Garrosa, Wimbledonu oraz US Open i byłam w stanie walczyć, więc to nie chodzi tutaj o to. Czułam presję. Myślałam, że nie chcę przegrać, a nie, że chcę wygrać. To jest to, co muszę zmienić w moim nastawieniu. W następnych turniejach będą musiała się skupić mocniej, niezależnie czy to będzie finał, czy półfinał. Po prostu chcę iść dalej - mówiła Polka na konferencji prasowej.

Mało jest szczerych zawodników

Po jej porażce po raz pierwszy w historii tenisowej ery Open w wielkoszlemowej drabince kobiet i mężczyzn w ćwierćfinałach nie ma turniejowych numerów 1 i 2.

- Na pewno to, jak rozmawia z prasą, jej pomaga. Podoba mi się to, co powiedziała. Zawodnicy mało mówią szczerze o takich rzeczach. A ona powiedziała, że się boi. To sprawia, że może nad tym teraz pracować i widać, że chce to zrobić - stwierdziła ekspertka Eurosportu Laura Robson. Brytyjka z powodu problemów zdrowotnych niedawno zakończyła karierę.

Świątek od dawna korzysta z profesjonalnej pomocy, która ma poprawić jej sferę mentalną. W zeszłym sezonie wyraźnie widać było w tej kwestii duży progres.

- Wiemy, że pracuje z psycholożką. Trzeba myśleć o całym procesie, a wiadomo, że Iga chce wygrywać wielkie turnieje. Wyniki to połączenie dobrej gry w każdym punkcie i nastawienia. Oczywiście łatwo to powiedzieć, a trudniej zrobić. Wiele tych rzeczy przychodzi z doświadczeniem. Ona wciąż jest młoda i ma czas, aby nad tym pracować - nie miał wątpliwości były najlepszy angielski tenisista Tim Henman.

Zdarza się najlepszym

Ciekawie w tej prawie wypowiedział się także Mats Wilander, który nawiązał do byłej liderki rankingu, Japonki Naomi Osaki.

- To, co mówi Iga, przypomina mi to, co działo się z Naomi. Ona także otwarcie mówiła o swoich problemach. Była najlepszą zawodniczką na świecie. Wygrywała największe turnieje, a po czwartym zwycięstwie wielkoszlemowym poinformowała, że ma problemy ze zdrowiem psychicznym. Wszyscy byli pod wrażeniem, że powiedziała coś takiego. Nigdy tego do końca nie rozumieliśmy, skąd to się wzięło. Iga otwarcie mówi o trudnościach. Wszyscy zawodnicy mają tego rodzaju problemy. Miał tak Rafa Nadal, Novak Djoković, czy kiedyś Serena Williams - przypomniał legendarny szwedzki tenisista.

A kiedy ponownie zobaczymy Świątek na korcie? Tego nie wiadomo. Jej plany startowe na razie pozostają nieujawnione.