Świątek zdemolowała, żadnego meczu przeciwniczki nie widziała

Świątek po awansie do czwartej rundy

Tsitsipas awansował do 3. rundy Australian Open

Hurkacz awansował do 3. rundy Australian Open

Collins awansowała do 3. rundy Australian Open

Sakkari awansowała do 3. rundy Australian Open

Pegula awansowała do 3. rundy Australian Open

Zobacz, co powiedziała Magda Linette po awansie do 3. rundy Australian Open.

Zobacz, co powiedziała Magda Linette po awansie do 3. rundy Australian Open.

Aleksandrowa awansowała do 3. rundy Australian Open.

Zobacz, co powiedział Mariusz Fyrstenberg o występach polskich singlistów w Australian Open.

Sabalenka awansowała do 3. rundy Australian Open.

Mmoh awansował do 3. rundy Australian Open.

Djoković awansował do 3. rundy Australian Open.

Sinner awansował do 4. rundy Australian Open.

Pegula awansowała do 4. rundy Australian Open.

Oto co miała do powiedzenia polska zawodniczka po gładkim zwycięstwie w 3. rundzie.

Tym razem Kanadyjczyk zrewanżował się Polakowi i doprowadził do wyrównania.

Zobacz, co powiedzieli Kamil Stoch i Dawid Kubacki, w odpowiedzi na wypowiedź Igi Świątek podczas Australian Open.

Świetnie Polak zmieścił to w polu gry.

Niecodzienny wyczyn polskiego tenisisty, który wygrał drugą partię i jest coraz bliżej awansu do 4. rundy.

Po dwóch przegranych partiach Kanadyjczyk powoli bierze się do pracy.

Kanadyjczyk w dobrym stylu wygrał trzeciego seta i zbliżył się do Polaka.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po meczu z Cristiną Bucsą w 3. rundzie Australian Open.

Światek potrzebowała tylko 55 minut, aby awansować do kolejnej fazy imprezy w Melbourne. Hiszpańska kwalifikantka w piątek nie była w stanie nic zrobić. Dominacja liderki rankingu była przygniatająca.

Presja miała sens

- Niczego się nie spodziewałam. Staram się raczej nie wybiegać w przyszłość i nie wyobrażać sobie żadnych scenariuszy. Nie oglądałam żadnego meczu przeciwniczki, widziałam tylko urywki ze spotkań. Nigdy z nią nie grałam, a nawet nie trenowałam. Opierałam się na tym, co powiedział mi trener Wiktorowski. Wiedziałam, że będę musiała wywrzeć na nią presję i to mi się udało - mówiła w rozmowie z Eurosportem.

IGA ŚWIĄTEK - CRISTINA BUCSA. TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ W EUROSPORT.PL>>>

W kolejnym starciu Polka zmierzy się z Jeleną Rybakiną. Mistrzyni Wimbledonu z 2022 roku wyeliminowała zeszłoroczną finalistę Australian Open Amerykankę Danielle Collins.

- To, co działo się w poprzednim roku, nie ma znaczenia. Ten sezon to inna historia. W czwartych rundach są spotkania z dziewczynami, które bardzo dobrze umieją grać w tenisa. W zasadzie każdy mecz w turnieju wielkoszlemowym jest wymagający. Niezależnie od tego, z kim gram, będę tak samo zmotywowana - przyznała.

Skoków nie ogarnia

Polka zakończyła pojedynek z Hiszpanką krótko przed rozpoczęciem transmisji ze skoków narciarskich w Sapporo. Zapytana o tę dyscyplinę, odpowiedziała z rozbrajającą szczerością.

- Generalnie skoków za bardzo nie ogarniam, po prostu oglądam, za bardzo nie widząc, na co patrzę - uśmiechnęła się.

- To zaprosimy cię do studia skoków - zaproponował reporter Eurosportu.

- Przydałoby się trochę edukacji, jak najbardziej - zgodziła się Świątek.

Iga Świątek (Polska, 1) - Cristina Bucsa (Hiszpania) 6:0, 6:1