Hurkacz zdradził sekret zwycięstwa

Sakkari awansowała do 3. rundy Australian Open

Pegula awansowała do 3. rundy Australian Open

Linette awansowała do 3. rundy Australian Open

Zobacz, co powiedziała Magda Linette po awansie do 3. rundy Australian Open.

Linette po awansie do 3. rundy Australian Open

Zobacz, co powiedziała Magda Linette po awansie do 3. rundy Australian Open.

Aleksandrowa awansowała do 3. rundy Australian Open.

Aleksandrowa awansowała do 3. rundy Australian Open

Zobacz, co powiedział Mariusz Fyrstenberg o występach polskich singlistów w Australian Open.

Sabalenka awansowała do 3. rundy Australian Open.

Sabalenka awansowała do 3. rundy Australian Open

Mmoh awansował do 3. rundy Australian Open.

Mmoh awansował do 3. rundy Australian Open

Rune awansował do 3. rundy Australian Open

Djoković awansował do 3. rundy Australian Open.

Djoković awansował do 3. rundy Australian Open

Jabeur odpadła z Australian Open. Vondrousova awansowała do 3. rundy

Murray awansował do 3. rundy Australian Open

Sinner awansował do 4. rundy Australian Open.

Sinner awansował do 4. rundy Australian Open

Pegula awansowała do 4. rundy Australian Open.

Pegula awansowała do 4. rundy Australian Open

Oto co miała do powiedzenia polska zawodniczka po gładkim zwycięstwie w 3. rundzie.

Australian Open. Wywiad z Igą Świątek po awansie do 4. rundy

Tym razem Kanadyjczyk zrewanżował się Polakowi i doprowadził do wyrównania.

Zobacz, co powiedzieli Kamil Stoch i Dawid Kubacki, w odpowiedzi na wypowiedź Igi Świątek podczas Australian Open.

Świetnie Polak zmieścił to w polu gry.

Niecodzienny wyczyn polskiego tenisisty, który wygrał drugą partię i jest coraz bliżej awansu do 4. rundy.

Po dwóch przegranych partiach Kanadyjczyk powoli bierze się do pracy.

Kanadyjczyk w dobrym stylu wygrał trzeciego seta i zbliżył się do Polaka.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po meczu z Cristiną Bucsą w 3. rundzie Australian Open.

Hurkacz coraz bliżej awansu do 4. rundy.

Zobacz, co napisał Hubert Hurkacz po triumfie w 3. rundzie Australian Open.

Rozmowa z Tomaszem Wiktorowskim po awansie Świątek do 4. rundy Australian Open

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po 3. rundzie Australian Open.

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz po triumfie w 3. rundzie Australian Open.

Hubert Hurkacz po awansie do 4. rundy Australian Open

Turniej Australian Open

Hurkacz skrzywdzony przez sędziego. "Co widziałeś?" Oczywisty błąd... czytaj dalej » Impreza w Melbourne jak dotąd nie była dla Hurkacza udana. Najlepszy jego dotychczasowym wynikiem była druga runda.

Klasa w końcówce

Teraz jest już w czwartej. Przeprawa z Shapovalovem w piątek była niezwykle wymagająca. Polak wygrał dwa pierwsze sety, ale potem przegrał dwa kolejne. W decydującej odsłonie emocji było co nie miara. Kluczowy był szósty gem. Hurkacz przełamał rywala (4:2).

W końcówce pokazał klasę. Emocjonalnie wytrzymał ją perfekcyjnie. Na koniec popisywał się świetnymi serwisami. Ostatecznie zwyciężył 7:6 (7-3), 6:4, 1:6, 4:6, 6:3.

- To była trudna walka, prowadziłem 2:0, ale potem Denis wrócił i pokazał, jakim jest znakomitym zawodnikiem. Mam nadzieję, że widzom się podobało - mówił na korcie Hurkacz.

Nakręcała go publiczność

Bez czego nie byłoby sukcesu?

- W piątym secie musiałem znaleźć rytm na serwisie. Wiedziałem, że muszę się też skupić na jego returnie, bo on jest pod tym względem jednym z najlepszych na świecie. Było naprawdę trudno po dwóch wygranych przez niego setach. Jego gra się poprawiała z każdym kolejnym gemie. Przetrwałem trudne momenty. Publiczność mnie nakręcała. Wiedziałem, że to będzie trudny mecz, ale to mnie napędzało - wyjaśnił wrocławianin.

W czwartej rundzie jego przeciwnikiem będzie Amerykanin Sebastian Korda albo Daniił Miedwiediew z Rosji. - To będzie batalia, ale nie mogę się tego pojedynku doczekać - przyznał Hurkacz.