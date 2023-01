Cieszyła się z wygranej, po chwili sędzia sprowadził ją na ziemię. "To zawstydzające"

Zverev awansował do 2. rundy Australian Open

Zverev awansował do 2. rundy Australian Open

Zobacz, co powiedział Alexander Zverev po pokonaniu Juana Pablo Varillasa 4:6, 6:1, 5:7, 7:6 (7-3), 6:4 w pierwszej rundzie Australian Open. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zverev po awansie do 2. rundy Australian Open

Zverev po awansie do 2. rundy Australian Open

Bencic awansowała do 2. rundy Australian Open

Bencic awansowała do 2. rundy Australian Open

Jabeur awansowała do 2. rundy Australian Open

Jabeur awansowała do 2. rundy Australian Open

Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) najszybciej pokonał trasę prologu Santos Tour Down Under. Zobacz występ Włocha. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Bettiol najszybszy w prologu Santos Tour Down Under

Bettiol najszybszy w prologu Santos Tour Down Under

Djoković awansował do 2. rundy Australian Open

Djoković awansował do 2. rundy Australian Open

Djoković awansował do 2. rundy Australian Open

Novak Djoković po awansie do 2. rundy Australian Open

Novak Djoković po awansie do 2. rundy Australian Open

Novak Djoković po awansie do 2. rundy Australian Open

Ruud awansował do 2. rundy Australian Open

Ruud awansował do 2. rundy Australian Open

Ruud awansował do 2. rundy Australian Open

Dość pewny awans polskiej tenisistki do 3. rundy AO.

Oto co miała do powiedzenia rozstawiona z numerem 1 polska tenisistka po wygranym meczu 2. rundy AO.

Oto co miała do powiedzenia polska tenisistka po awansie do 3. rundy turnieju.

Australian Open. Stek czy sushi? Co zje Iga Świątek po meczu...

Australian Open. Stek czy sushi? Co zje Iga Świątek po meczu...

Awans amerykańskiej tenisistki do 3. rundy AO.

Sakkari awansowała do 3. rundy Australian Open

Sakkari awansowała do 3. rundy Australian Open

Sinner awansował do 3. rundy Australian Open

Sinner awansował do 3. rundy Australian Open

Tylko arena główna, która jest zadaszona, uchroniła się przed wpływem opadów przechodzących nad Australią. Tutaj to co działo się na korcie 3 i wokół niego.

Zobacz, co powiedział Mackenzie Mcdonald po pokonaniu Rafy Nadala w 2. rundzie Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

McDonald po awansie do 3. rundy Australian Open

McDonald po awansie do 3. rundy Australian Open

Zobacz, co powiedział Paweł Kuwik przed spotkaniem Magdy Linette z Maya Sherif. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Linette awansowała do 2. rundy Australian Open

Linette awansowała do 2. rundy Australian Open

Zobacz, co powiedziała Magda Linette po zwycięstwie w 1. rundzie Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Magda Linette po awansie do 2. rundy Australian Open

Magda Linette po awansie do 2. rundy Australian Open

Coco Gauff awansowała do 3. rundy Australian Open

Coco Gauff awansowała do 3. rundy Australian Open

Bucsa awansowała do 3. rundy Australian Open

Bucsa awansowała do 3. rundy Australian Open

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek na konferencji prasowej po 2. rundzie AO. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Australian Open. Iga Świątek o tym, co czyta i czego słucha

Australian Open. Iga Świątek o tym, co czyta i czego słucha

Tsitsipas awansował do 3. rundy Australian Open

Tsitsipas awansował do 3. rundy Australian Open

Tsitsipas awansował do 3. rundy Australian Open

Hurkacz awansował do 3. rundy Australian Open

Hurkacz awansował do 3. rundy Australian Open

Hurkacz awansował do 3. rundy Australian Open

Collins awansowała do 3. rundy Australian Open

Collins awansowała do 3. rundy Australian Open

Collins awansowała do 3. rundy Australian Open

Sakkari awansowała do 3. rundy Australian Open

Sakkari awansowała do 3. rundy Australian Open

Sakkari awansowała do 3. rundy Australian Open

Pegula awansowała do 3. rundy Australian Open

Pegula awansowała do 3. rundy Australian Open

Pegula awansowała do 3. rundy Australian Open

Turniej Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Świątek wśród legend tenisa. Zachwycający procent zwycięstw w Wielkim Szlemie Iga Świątek mimo... czytaj dalej »

Od początku meczu było widać, że to może być długie oraz zacięte starcie. I tak było. Pierwszą partię po prawie godzinie wygrała w tie-breaku Czeszka 7:6 (1). Collins zareagowała dobrze (6:3) i doprowadziła do trzeciego seta.

W nim znów konieczny był tie-break. W decydujących odsłonach w imprezach wielkoszlemowych, inaczej niż przy normalnych turniejach oraz wcześniejszych setach, rozgrywany jest on do dziesięciu wygranych punktów, a nie jak zazwyczaj do siedmiu.

Zdziwienie na twarzy

Amerykanka po długiej akcji zdobyła siódmy punkt i zaczęła świętować zwycięstwo. Rzuciła rakietę i uniosła ręce. Jakie było jej zdziwienie, gdy po chwili zorientowała się, że musi grać dalej.

- Myślała, że wygrała mecz, ale teraz pan sędzia musi jej przypomnieć, że walka trwa do dziesięciu wygranych punktów. Już witała się z gąską, a tutaj jeszcze trzeba wygrać trzy punkty - mówił wyraźnie rozbawiony komentator Eurosportu Tomasz Wolffke.

- Zastanawiałam się, dlaczego ona się ucieszyła - dodawała Magdalena Rejniak.

- Dość nietypowa sytuacja, trzeba przyznać. Amerykanka zapomniała, że jest na Wielkim Szlemie - skomentował Wollfke.

Oglądasz Wideo: Eurosport Przedwczesna radość Collins w tie-breaku 3. seta meczu z Muchovą w 2. rundzie Australian Open

Zawstydzona

Collins musiała się szybko pozbierać. W momencie radości prowadziła 7-3. Potem przegrała dwa kolejne punkty, ale ostatecznie zwyciężyła 10-6. Cały mecz trwał prawie trzy godziny.

- To, co się stało, było zawstydzające. Nigdy nie grałam tie-breaka w ostatnim secie w imprezie wielkoszlemowej. Myślałam, że mecz się zakończył. Czasem mam problem z liczeniem punktów i znowu to się stało. Muszę chyba nad tym popracować - uśmiechała się Amerykanka.

Teraz jej przeciwniczką będzie triumfatorka zeszłorocznego Wimbledonu, a więc 23. obecnie w rankingu WTA Jelena Rybakina z Kazachstanu.

Oglądasz Wideo: Eurosport Collins awansowała do 3. rundy Australian Open

Zagra ze Świątek?

Po losowaniu turniejowej drabinki okazało się, że Collins jest w tej samej ćwiartce co Iga Świątek. Z Polką może spotkać się w czwartej rundzie. Gdyby tak się stało, to obie zawodniczki ponownie zmierzyłyby się w Melbourne. Rok temu Amerykanka wygrała z obecną liderką rankingu 6:4, 6:1.

Polka w trzeciej rundzie zmierzy się w piątek z hiszpańską kwalifikantką Cristiną Bucsą.