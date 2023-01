Rosyjska flaga, Putin i symbol "Z" nawet na trybunach. Zatrzymania podczas Australian Open

"Cztery osoby opuszczające stadion eksponowały nieodpowiednie flagi i symbole oraz groziły ochroniarzom. Interweniowała policja. Kibice są przesłuchiwani. Komfort i bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Ściśle współpracujemy w tej sprawie z władzami oraz ochroną " - poinformowali w środowym oświadczeniu organizatorzy Australian Open. Więcej szczegółów nie podano.

Incydenty na stadionie i poza nim

Azarenka potrzebowała dekady, by uporać się z lękami. Wielki powrót w Australii Wiktoria Azarenka... czytaj dalej » Media nie mają wątpliwości, że sprawa dotyczy wydarzeń po ćwierćfinałowym meczu Serba z Rosjaninem.

Jak pisze na swojej stronie dziennik "Herald Sun", chodzi o grupę osób, demonstrującą swoje poparcie dla Rosji oraz jej prezydenta na terenie Melbourne Park, konkretnie między Rod Laver Arena i Margaret Court Arena, dwoma najpopularniejszymi obiektami kompleksu.

Jak podano jedną z przesłuchiwanych osób jest mężczyzna, który wymachiwał rosyjską flagą z wizerunkiem Władimira Putina. Moment ten widać na nagraniu, które trafiło do sieci.

Co więcej, wspomniany mężczyzna paradował w koszulce z literką "Z", symbolem kojarzonym od ponad roku jednoznacznie, z poparciem inwazji Rosji na Ukrainę.

Just took a walk around Melbourne Park after filing and a group of people were standing on the Rod Laver Arena steps, holding up a flag with Vladimir Putin’s face and chanting in support of Russia. pic.twitter.com/2p0LfkyVC3 — Tumaini Carayol (@tumcarayol) January 25, 2023

Niestety, podobny obrazek można było dostrzec podczas samego spotkania.

Na jednej z trybun pojawił się mężczyzna, także w koszulce z literką "Z". Co ciekawe, kontrowersyjny trykot ukrywał on wcześniej pod inną koszulką, którą w pewnym momencie jednak zdjął. Być może dlatego udało się mu wejść na obiekt.

Nie wiadomo, czy jest on wśród zatrzymanych.

"Ten gość powinien dostać dożywotni zakaz wstępu na trybuny, a przynajmniej na te Australian Open" - bulwersował się ukraiński tenisista Ołeksandr Dołgopołow.

Źródło: Getty Images Mężczyzna w kontrowersyjnej koszulce pojawił się obok kibiców z serbskimi flagami

Rosyjskie i białoruskie flagi zakazane

Rosyjscy i białoruscy zawodnicy mogą startować w Australian Open tylko pod neutralną flagą. W związku z militarną agresją na Ukrainę prezentowanie barw narodowych wspomnianych krajów jest zakazane. Organizatorzy zakazali kibicom wnoszenia ich na trybuny.

Rosyjscy kibice zignorowali zasady już pierwszego dnia imprezy wywieszając flagę podczas meczu swojej rodaczki Kamilli Rachimowejz Kateryną Baindl. Incydent potępił publicznie ambasador Ukrainy w Australii i Nowej Zelandii.