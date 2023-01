Rosjanin oskarżony o prowokacje w Australian Open. Przekazano skargę

Oto co miała do powiedzenia polska zawodniczka po niespodziewanym awansie do ćwierćfinału AO.

Mający ormiańskie korzenie Chaczanow już kilkukrotnie przedstawiał swoje polityczne stanowisko, składając podpisy na obiektywach kamer. Przekazywał wyrazy wsparcia dla separatystycznej republiki.

- "Wierzcie do samego końca! Artsakh [Republika Górskiego Karabachu - red.] trzymaj się!" - pisał choćby po meczu 4. rundy.

"Jestem w połowie Ormianinem"

Po wtorkowym, wygranym ćwierćfinale przypomniał reporterom, skąd biorą się jego polityczne apele.

Urodził się w Moskwie i ma obywatelstwo rosyjskie, ale jego ojciec pochodzi z Armenii, która od lat toczy spór z Azerami o Górski Karabach.

- Powtarzam to wielokrotnie. Mam ormiańskie korzenie. Od strony ojca, dziadka, nawet od strony mamy. Jestem w połowie Ormianinem. Szczerze mówiąc, nie chcę wchodzić w to głębiej, chciałem tylko dodać siły i okazać wsparcie moim ludziom. To wszystko - powiedział po spotkaniu.

Górki Karabach de facto funkcjonuje jako samodzielny byt państwowy, choć nieuznawanym przez żaden inny kraj. Leży w granicach Azerbejdżanu, ale kontrolę nad nim sprawują etniczni Ormianie. Najkrwawsze starcia pomiędzy zwaśnionymi narodami o Górski Karabach toczyły się w latach 1988-1994. Ostatnie nasilenie konfliktu miało miejsce w 2020 roku.

Skarga przekazana do Melbourne

Zachowanie zawodnika nie spodobało się w Azerbejdżanie. Tamtejsza federacja wysłała skargę do Międzynarodowej Federacji Tenisowej (ITF). Jak pisze agencja Reutersa, Azerowie domagali się "ukarania zawodnika", aby w przyszłości uniemożliwić mu podobnych "niedopuszczalnych prowokacji".

"Azerbejdżańska Federacja Tenisowa potępia ten incydent i aby zapobiec powtórzeniu się takiej sytuacji, zażądano ukarania tenisisty i podjęcia surowszych środków w celu zapobieżenia takim incydentom w przyszłości. Mamy nadzieję, że sprawa szybko zostanie obiektywnie rozstrzygnięta" - napisano oficjalnym w komunikacie.



The Azerbaijan Tennis Federation has demanded the International Tennis Federation takes action against Karen Khachanov after the Russian sent messages of support to the breakaway Artsakh Republic from the #AusOpenhttps://t.co/lYysGoNaNU — Reuters (@Reuters) January 24, 2023

ITF przekazała list organizatorom turnieju w Melbourne.

Organizatorzy Australian Open w tym roku przyjęli już zdecydowane stanowisko w jednej politycznej kwestii, zakazując wnoszenia rosyjskich flag na turniej. To oczywiście pokłosie wojny, którą Rosja rozpętała w Ukrainie.

Rosjanin w półfinale australijskiego turnieju zmierzy się z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem.