Drugi najdłuższy mecz w historii Australian Open. Niesamowity Andy Murray gra dalej

Sinner awansował do 3. rundy Australian Open

Tylko arena główna, która jest zadaszona, uchroniła się przed wpływem opadów przechodzących nad Australią. Tutaj to co działo się na korcie 3 i wokół niego.

McDonald po awansie do 3. rundy Australian Open

McDonald po awansie do 3. rundy Australian Open

Linette awansowała do 2. rundy Australian Open

Linette awansowała do 2. rundy Australian Open

Magda Linette po awansie do 2. rundy Australian Open

Magda Linette po awansie do 2. rundy Australian Open

Coco Gauff awansowała do 3. rundy Australian Open

Bucsa awansowała do 3. rundy Australian Open

Australian Open. Iga Świątek o tym, co czyta i czego słucha

Australian Open. Iga Świątek o tym, co czyta i czego słucha

Tsitsipas awansował do 3. rundy Australian Open

Hurkacz awansował do 3. rundy Australian Open

Collins awansowała do 3. rundy Australian Open

Sakkari awansowała do 3. rundy Australian Open

Pegula awansowała do 3. rundy Australian Open

Linette awansowała do 3. rundy Australian Open

Linette po awansie do 3. rundy Australian Open

Linette po awansie do 3. rundy Australian Open

Aleksandrowa awansowała do 3. rundy Australian Open.

Aleksandrowa awansowała do 3. rundy Australian Open

Zobacz, co powiedział Mariusz Fyrstenberg o występach polskich singlistów w Australian Open.

Sabalenka awansowała do 3. rundy Australian Open.

Sabalenka awansowała do 3. rundy Australian Open

Mmoh awansował do 3. rundy Australian Open.

Mmoh awansował do 3. rundy Australian Open

Rune awansował do 3. rundy Australian Open

Djoković awansował do 3. rundy Australian Open.

Djoković awansował do 3. rundy Australian Open

Jabeur odpadła z Australian Open. Vondrousova awansowała do 3. rundy

Murray awansował do 3. rundy Australian Open

Murray to pięciokrotny finalista Australian Open, choć nigdy tam nie wygrał (w latach 2010, 2011, 2013, 2015 i 2016). Tym razem w pierwszej rundzie po blisko pięciogodzinnym boju pokonał rozstawionego z numerem 13. Włocha Matteo Berrettiniego 6:3, 6:3, 4:6, 6:7 (7-9), 7:6 (10-6). W czwartek także czekał go bardzo zacięty i długi bój.

Czwartkowe zwycięstwo jest jednym z najcenniejszych, jakie odniósł w ostatnich latach. Wspaniałą karierę Brytyjczyka wyhamowały problemy zdrowotne - m.in. od 2019 roku ma sztuczne biodro.

Akcja turnieju?

Spotkanie Murraya z Kokkinakisem było niezwykle emocjonujące i obfitujące w efektowne zagrania. Doszło w nim też do wymiany, która śmiało może zostać akcją turnieju. W trzecim secie Murray tak fantastycznie bronił się przed kolejnymi smeczami rywala, że ten, kiedy ostatecznie przegrał piłkę, mógł tylko ze złości cisnąć rakietą w kort. Ty bardziej, że w ten sposób został przełamany.

Oglądasz Wideo: Eurosport Fenomenalna obrona i przełamanie dla Murraya w meczu z Kokkinakisem w 2. rundzie Australian Open

Kokkinakis posiadał inicjatywę w pierwszych dwóch setach i w trzecim także miał swoje szanse (wygrywał 5:3), by zakończyć mecz 3:0. W decydujących momentach popełnił jednak zbyt wiele prostych błędów, co wykorzystał niezwykle waleczny i zmobilizowany Murray. Brytyjczyk wygrał tie-breaka w trzeciej partii 7-5 i zrobiło się 2:1 w setach.

Oglądasz Wideo: Eurosport Murray wygrał 3. seta z Kokkinakisem i przedłużył swoje szanse na dalszą grę w AO

Walka w meczu Murray - Kokkinakis

Wściekłość Murraya na panią arbiter. "Jest trzecia w nocy, a ja nie mogę wyjść do toalety?" Nerwy Andy'ego... czytaj dalej » W tym momencie w Australii było już blisko drugiej godziny w nocy. Zawodnicy nie zamierzali jednak iść spać. Ich wymiany były bardzo długie i wyniszczające. W tej sytuacji lepiej odnalazł się Murray. Skupiony na grze Brytyjczyk ograł w czwartym secie wyraźnie momentami poirytowanego rywala 6:3.

To jednak nie był koniec emocji. W decydującej partii walka nadal trwała na całego. Zawodnicy byli już niezwykle zmęczeni, ale potrafili wykrzesać z siebie resztki sił.

Do stanu 3:3 obaj rywale pewnie wygrywali przy swoim podaniu. Siódmy gem był niesamowity. Murray prowadził w nim 40:0, miał cztery break pointy, ale jednak Kokkinakis wydobył się z tarapatów.

Brytyjczyk dopiął swego przy stanie 5:5, kiedy w końcu przełamał rywala, a następnie serwował, by wygrać mecz. Nie zmarnował szansy. Zagrał po profesorsku i mógł cieszyć się z wielkiego triumfu.

Niezwykle długi mecz

Tylko raz w historii Australian Open tenisiści kończyli później swoje spotkanie w Melbourne. Lleyton Hewitt i Marcos Baghdatis w 2008 roku walczyli do godz. 4:34. Tym razem rywalizacja skończyła się blisko pół godz. wcześniej.

To także drugi najdłużej trwający mecz w historii Australian Open. Dłuższy był tylko finał z 2012 roku, kiedy to Serb Novak Djoković pokonał Hiszpana Rafaela Nadala, a spotkanie trwało 5 godzin i 53 minuty. W czwartek do rekordu zabrakło... ośmiu minut.

Andy Murray - Thanas Kokkinakis 4:6, 6:7 (4-7), 7:6 (7-5), 6:3, 7:5