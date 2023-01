Rosyjskie i białoruskie flagi zakazane podczas Australian Open

Fręch awansowała do 2. rundy kwalifikacji do Australian Open

Oto co miał do powiedzenia rozstawiony z numerem trzecim Grek.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek na konferencji po awansie do 2. rundy Australian Open.

Przed rozpoczęciem turnieju organizatorzy zachęcali kibiców, by przynosili flagi na trybuny, o ile nie będą powodowały problemów w odbiorze meczów i wywoływały negatywnych emocji.

Jednak we wtorek zmienili zdanie. Wszystko z powodu sytuacji, do której doszło w trakcie spotkania Ukrainki Kateryny Baindl z Rosjanką Kamillą Rachimową, zakończonego wygraną pierwszej z wymienionych 7:5, 6:7(8), 6:1.

Flagi Rosji i Białorusi zakazane

Rosyjscy kibice zaprezentowali podczas meczu swoją flagę narodową, wywieszając ją po stronie kortu Baindl. W sprawę zaangażował się m.in. ambasador Ukrainy w Australii i Nowej Zelandii Wasyl Myrosznyczenko, który nawoływał do "natychmiastowego egzekwowania polityki neutralnej flagi". Tylko pod taką bowiem mogą występować w turnieju tenisiści z Rosji i Białorusi.

Reakcja władz Tennis Australia, organizatora turnieju, była natychmiastowa. Od tej pory kibice mają zakaz wnoszenia na trybuny i obiekty Melbourne Park rosyjskich i białoruskich flag.

Flagi Rosji i Białorusi zostały zakazane podczas Australian Open. Naszym pierwotnym celem było, by fani przynosili je na trybuny, ale nie powodowali zamieszania. Wczoraj doszło do incydentu, gdy flaga została wywieszona po stronie kortu. Będziemy kontynuowali współpracę z zawodnikami i kibicami, by zapewnić im jak najlepsze warunki w czerpaniu radości z tenisa

Decyzję Tennis Australia pochwaliła wicepremier stanu Wiktoria Jacinta Allan, dodając, że to "jasna wiadomość podkreślająca, że respektowanie praw człowieka jest ważne w sporcie, a także naszym społeczeństwie".

"Jeśli ktoś czuje się lepiej…"

O wspomnianą sytuację została zapytana m.in. Białorusinka Aryna Sabalenka. – Naprawdę sądzę, że sport nie ma nic wspólnego z polityką, ale jeśli ktoś czuje się lepiej (gdy nie ma rosyjskich i białoruskich flag – red.), to w porządku. Jeśli Tennis Australia podjęło taką decyzję, żeby było im lepiej (Ukraińcom – red.), to OK. Zrobili to, co mam poradzić? Nic – mówiła po wygranym meczu pierwszej rundy z Czeszką Terezą Martincovą.

Z kolei Ukrainka Marta Kostiuk w poniedziałek zapowiedziała, że nie poda ręki tym rywalom z Rosji i Białorusi, którzy jej zdaniem nie wykazali żadnego zaangażowania, by zabrać głos w sprawie inwazji na jej kraj.

Międzynarodowa Federacja Tenisowa (ITF) jest jedną z nielicznych, która, mimo inwazji Rosji na Ukrainę (i pomocy Białorusi), pozwala sportowcom z kraju agresora brać udział w turniejach.

Tymczasem zalecenia Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego z 28 lutego są znacznie bardziej rygorystyczne. Wzywają do bezterminowego zakazu rywalizacji sportowców i uczestnictwa w międzynarodowym życiu sportowym wszystkich działaczy z tych krajów.