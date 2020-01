Tenisista próbował wysłużyć się dziewczynką od podawania piłek. "Czy możesz obrać banana?"

Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze

W tym, że obecni na kortach młodzi ludzie służą na co dzień pomocą tenisistom nie ma zupełnie nic dziwnego. Zbierają nietrafione piłki, podają ręczniki, napoje i owoce. Ale sytuacje, w których są proszeni o obranie owocu nie zdarzają się często i nie są na kortach mile widziane.

Przekonał się o tym Benchetrit, który w trzeciej rundzie turnieju kwalifikacyjnego do wielkoszlemowego Australian Open poprosił dziewczynkę podającą piłki o obranie mu banana. - Czy możesz go obrać? - zapytał.



So this is the moment where Elliot Benchetrit asks the ballkid to peel his banana. I’m glad the umpire (John Blom) stepped in and told him off. pic.twitter.com/TK1GET68pG — Alex Theodoridis (@AlexTheodorid1s) January 19, 2020

Arbiter spotkania John Blom, który przyglądał się całej sytuacji, niezwłocznie zainterweniował, każąc pomocniczce oddać tenisiście owoc, a Benchetritowi zwrócił uwagę na niestosowność całego zachowania. Zdaniem obserwatorów Francuz miał być poirytowany zachowaniem sędziego, który jego zdaniem wyolbrzymił całą sprawę

Innego zdania jest m.in. była legendarna tenisistka Martina Navratilova, która skomentowała wspomnianą sytuację w mediach społecznościowych. "Co następne, winogrona? John postąpił w sposób właściwy, żadnych wątpliwości" - napisała.

Polscy tenisiści w końcu wyjdą na kort. Plan transmisji 2. dnia Australian Open Organizatorzy... czytaj dalej » Francuz ostatecznie pokonał Kazacha Dmitryja Popko 4:6, 6:2, 6:3 i awansował do turnieju głównego, ale jego zachowanie nieco przyćmiło ten sukces. Na udowodnienie swojej tenisowej klasy będzie miał szansę już we wtorek, gdy w pierwszej rundzie Australian Open zmierzy się z Japończykiem Yuichi Sugitą.

A można inaczej

Zachowanie Benchetrita dziwi, albowiem tenis jest uznawanym za jeden z bardziej eleganckich sportów, w którym do dobrych manier i zachowania na korcie przywiązuje się dużą wagę.

Znane są przykłady zupełnie innego traktowania młodych adeptów tej dyscypliny, pracujących jako pomocnicy podczas turniejów. Do najsłynniejszych z nich należy sytuacja z turnieju im. Rollanda Garrosa w 2014, w której Novak Djoković zaprosił do siebie chłopca trzymającego nad nim parasol i na chwilę zamienili się rolami.



The match was halted due to rain, a ballboy came to hold umbrella for Novak Djokovic. And see what Novak did,... will this boy ever forget this? Your status, your money does not matter in life, what matters is how you treat others. Morning all. pic.twitter.com/ZyxdoV6hl1 — DeR (@danrem) July 30, 2019



Turniej główny Australian Open rozpoczął się w poniedziałek i potrwa do 2 lutego. W nocy z poniedziałku na wtorek na korcie powinni pojawić się polscy tenisiści: Hubert Hurkacz, Magda Linette i Iga Świątek.

Relacje z Australian Open w Eurosporcie 1, Eurosporcie 2 i w Eurosport Playerze.