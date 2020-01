Młodość górą w bitwie gladiatorów. Thiem w końcu dopadł Nadala

Iga Świątek pokonała hiszpańską tenisistkę Carlę Suarez Navarro 6:3, 7:5 i po raz pierwszy w karierze awansowała do 3. rundy turnieju Australian Open. O wyrównanie swojego najlepszego wyniku w Wielkim Szlemie zagra teraz z rozstawioną z "19" Chorwatką Donną Vekic. Oto skrót spotkania.

Australijczyk grał na czas między punktami. Sędzia natychmiast zwrócił mu uwagę. Kyrgios odpowiedział, że inni mogą się dłużej przygotować do serwisu, parodiując przy tym... Rafaela Nadala. Kyrgios może spotkać się z Nadalem w 4. rundzie turnieju. Nie jest tajemnicą fakt, że obaj tenisiści nie darzą się zbyt wielką sympatią.

Czterech setów - w tym jednego zakończonego tie-breakiem - potrzebował Gael Monfils, by pokonać Ivo Karlovicia. Francuz wygrał 4-6, 7-6, 6-4, 7-5. Skrót spotkania.

Łukasz Kubot i Marcelo Melo awansowali do drugiej rundy debla w turnieju Australian Open. Polsko-brazyliski duet pokonał w Melbourne argentyńskich tenisistów Guillermo Durana i specjalizującego się w singlu Diego Schwartzmana 6:3, 6:2. Wielkoszlemowy Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Łukasz Kubot i Marcelo Melo awansowali do 2. rundy...

Łukasz Kubot i Marcelo Melo awansowali do 2. rundy Australian...

Wszystko! Wszystko co najlepsze 5. dnia na kortach w Melbourne.

Do śmiesznej sytuacji doszło podczas meczu Julija Putincewa - Simona Halep. Jednemu z kibiców tak bardzo zależało na złapaniu piłki, która poleciała w trybuny, aż wylał piwo na swojego kolegę. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Świątek i Kubot awansowali do 2. rundy miksta w Australian Open

Świątek i Kubot awansowali do 2. rundy miksta w Australian Open

Nick Kyrgios miał idealną sytuację na zdobycie punktu, jednak górę wzięła jego natura. Australijczyk, chcąc się popisać, zagrał tweenera. Chaczanow zdołał dobiec do piłki i skracił Kyrgiosa. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Ostatnio, kiedy zmierzyłam się z Anett Kontaveit, niewiele zabrakło mi do zwycięstwa. Wtedy po prostu opadłam już z sił. Na razie nie wiem, jaka będzie taktyka na to starcie - powiedziała Iga Świątek. W 4. rundzie Australian Open rywalką Polki będzie Estonka Kontaveit. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Czterech setów potrzebował do pokonania Martona Fucsovicsa Roger Federer. Szwajcar wygrał 4:6, 6:1, 6:2, 6:2. Oto piłka meczowa z tego spotkania.

Rozstawiona z numerem czwartym Rumunka Simona Halep awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju Australian Open. Była liderka światowego rankingu tenisistek wygrała w 1/8 finału z Belgijką Elise Mertens (nr 16.) 6:4, 6:4. Wielkoszlemowy Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po porażce z Anett Kontaveit 7:6 (7-4), 5:7, 5:7 w czwartej rundzie Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Nie jest łatwo przestawić się z singla do gry w mikście, ale Łukasz jest świetnym partnerem i bardzo dużo się od niego uczę. Zagraliśmy bardzo dobrze i cieszę się, że awansowaliśmy do ćwierćfinału - powiedziała Iga Świątek po triumfie w drugiej rundzie miksta. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Świątek po awansie do ćwierćfinału miksta w Australian Open

Świątek po awansie do ćwierćfinału miksta w Australian Open

W niedzielę zmarła legenda NBA Kobe Bryant. By uhonorować jego pamięć, Nick Kyrgios wyszedł na kort w koszulce z numerem, z jakim grał Bryant. Na twarzy Australijczyka widać było poruszenie oraz łzy.

- Kiedy się dowiedziałem o śmierci Kobe'ego Bryanta, byłem zdruzgotany. On był dla mnie wzorem. Modlę się za jego rodzinę - powiedział Gael Monfils na konferencji prasowej.

Rozmowa z Novakiem Djokoviciem po awansie do półfinału AO zaczęła się od wspomnienia przyjaciela serbskiego tenisisty, Kobe Bryanta, który zginął w katastrofie helikoptera.

Rozmowa z Novakiem Djokoviciem po awansie do półfinału...

Rozmowa z Novakiem Djokoviciem po awansie do półfinału...

John McEnroe jedzie bez trzymanki! Ma również WIELKĄ prośbę do Sereny Williams.

Hiszpanka Garbine Muguruza pokonała Anastazję Pawluczenkową z Rosji 7:5, 6:3 i awansowała do półfinału Australian Open. W walce o finał zmierzy się trzecią tenisistką świata Simoną Halep.

Rumunka Simona Halep nie miała problemu z awansem do półfinału Australian Open. W ćwierćfinale poradziła sobie z pogromczynią Igi Świątek Anett Kontaveit. Trzecia rakieta świata pokonała Estonkę 6:1, 6:1. Halep w półfinale spotka się z Garbine Muguruzą z Hiszpanii.

Rozstawiony z numerem siódmym Alexander Zverev po raz pierwszy w karierze awansował do półfinału turnieju wielkoszlemowego. W ćwierćfinale Australian Open w Melbourne niemiecki tenisista pokonał Szwajcara Stana Wawrinkę (nr 15.) 1:6, 6:3, 6:4, 6:2.

Zverev w dobrym stylu awansował do półfinału Australian Open

Zverev w dobrym stylu awansował do półfinału Australian Open

Rozstawiony z numerem siódmym Alexander Zverev po raz pierwszy w karierze awansował do półfinału turnieju wielkoszlemowego. W ćwierćfinale Australian Open w Melbourne niemiecki tenisista pokonał Szwajcara Stana Wawrinkę (nr 15.) 1:6, 6:3, 6:4, 6:2.

Rozstawiony z numerem siódmym Alexander Zverev po raz pierwszy w karierze awansował do półfinału turnieju wielkoszlemowego. W ćwierćfinale Australian Open w Melbourne niemiecki tenisista pokonał Szwajcara Stana Wawrinkę (nr 15.) 1:6, 6:3, 6:4, 6:2. Szwajcar zaczął spotkanie świetnie, później z jego formą było coraz gorzej. Zverev potrzebował dziewiętnastu turniejów wielkoszlemowych, by awansować do półfinału.

Hiszpański mistrz miałe problemy z poruszaniem się po korytarzach Rod Laver Arena. Organizatorzy nie chcieli go przepuścić bez odpowiedniej akredytacji...

Do szatni wstęp wzbroniony. Ochroniarz zatrzymał Nadala Podczas turniejów... czytaj dalej » Walka na Rod Laver Arena trwała od pierwszej piłki. Nie brakowało widowiskowych wymian z głębi kortu, niesamowitych rotacji, niecodziennych rozwiązań i katorżniczej pracy na korcie w postaci nieustannego biegania do każdego zagrania.

W dwóch pierwszych setach jako pierwszy przełamania notował 33-letni Nadal, odpowiednio na 5:3 i 3:2. Młodszy o siedem lat Thiem imponował jednak pewnością siebie, szybko doprowadzając do remisu.

Ręka nie zadrżała mu również w decydujących piłkach tie-breaków. To w połączeniu z niesamowitym przygotowaniem fizycznym sprawiło, że po dwóch godzinach i 19 minutach mógł cieszyć się z prowadzenia 2-0.

Wielki powrót Nadala

Hiszpan po raz kolejny jednak udowodnił, jak wielkim jest wojownikiem. W trzecim secie obaj pewnie wygrywali swoje gemy serwisowe aż do stanu 5:4 dla Rafy. Wówczas tenisista z Majorki swoją konsekwentną grą zmusił rywala do błędów i po chwili mógł cieszyć się z wygranego seta.

Źródło: Getty Images Rafael Nadal - Australian Open 2020

Zmniejszenie strat podziałało na Nadala mobilizująco, bo najpierw wygrał swoje podanie, by w kolejnym gemie stanąć przed trzema szansami na brejka. Nie wykorzystał jednak żadnej. Thiem ponownie sięgnął po najgłębsze zasoby koncentracji i zmotywowany wyjściem z opresji przy swoim serwisie, przełamał Hiszpana na 2:1.

Walka Thiema z samym sobą

Długo wydawało się, że będzie to jedyny brejk w czwartym secie. Hiszpan coraz bardziej odczuwał trudy wyczerpującego spotkania i nie mógł przy tym liczyć na prezenty ze strony rywala. Przy 5:4 nie wytrzymała jednak głowa Austriaka. W swoim gemie serwisowym popełnił on aż trzy niewymuszone błędy i zrobiło się 5:5. Więcej przełamań już nie było, co oznaczało konieczność rozegrania trzeciego tie-breaka.

Źródło: Getty Images Dominic Thiem

Zmęczenie z obu stron sprzyjało popełnianiu błędów. Po pięciu minibreakach sprawy w swoje ręce wziął jednak Thiem, zmuszając rywala do jeszcze intensywniejszego biegania. To zaowocowało kolejnymi błędami Hiszpana i dwiema piłkami meczowymi przy 6-4. Znów jednak Austriak nie wytrzymał presji i nie zamknął meczu. Uczynił to dopiero przy trzeciej piłce meczowej, po czterech godzinach i dziesięciu minutach gry, po raz pierwszy w karierze zapewniając sobie miejsce w półfinale Australian Open.

Dla tenisistów był to 14. bezpośredni mecz. Nadal ma na swoim koncie dziewięć zwycięstw, w tym dwa w finałach Rolanda Garrosa (2018, 2019).

Półfinałowym przeciwnikiem Thiema będzie Alexander Zverev, który w środę pokonał Stana Wawrinkę 1:6, 6:3, 6:4, 6:2.

Źródło: Getty Images Wojna na wyniszczenie. Zwycięzca mógł być jeden

Wyniki ćwierćfinałów:

środa

Dominic Thiem (Austria, 5) - Rafael Nadal (Hiszpania, 1) 7:6 (7-3), 7:6 (7-4), 4:6, 7:6 (8-6)

Alexander Zverev (Niemcy, 7) - Stan Wawrinka (Szwajcaria, 15) 1:6, 6:3, 6:4, 6:2



wtorek

Roger Federer (Szwajcaria, 3) - Tennys Sandgren (USA) 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10-8), 6:3

Novak Djoković (Serbia, 2) - Milos Raonic (Kanada, 32) 6:4, 6:3, 7:6 (7-1)



Pary półfinałowe:

Federer - Djoković

Thiem - Zverev