Niespodzianki w rywalizacji mężczyzn. Shapovalov wściekł się na sędziego

Do dramatycznych scen doszło podczas pierwszego dnia kwalifikacji do Australian Open. Po niemal dwóch godzinach rywalizacji Dalila Jakupović zaczęła się dusić. Wszystko z powodu niekorzystnych warunków powietrznych związanych z pożarami w Australii. Słowenka nie potrafiła kontynuować gry i poddała spotkanie. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Nietypowa sytuacja na korcie podczas kwalifikacji do Australian Open. Duck Hee Lee wziął w tiebreaku przerwę medyczną w meczu z Alessandro Giannessim ze względu na skurcz. Włoch skarżył się sędziemu mówiąc, że nie jest to wystarczający powód. Chwilę później przegrał spotkanie i odmówił podania sędziemu ręki.

Australian Open na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze

W poniedziałek w Melbourne pogoda nie rozpieszczała. Ale zanim na dobre się rozpadało, z pierwszym turniejem wielkoszlemowym w sezonie zdążyło się pożegnać dwóch rozstawionych tenisistów.

Rekordowy Federer. Spacerek na rozpoczęcie sezonu Bez problemów,... czytaj dalej » Zły przykład najwyżej notowanym zawodnikom dał Borna Corić. Rozstawiony z numerem 25 Chorwat przegrał z Samem Querreyem 3:6, 4:6, 4:6. Amerykanin zaserwował 18 asów i tylko raz stracił podanie.

O seta więcej w tegorocznym turnieju ugrał Denis Shapovalov, ale zostawił po sobie dużo gorsze wrażenie. Rozstawiony z numerem 13 Kanadyjczyk w czterech setach przegrał z niżej notowanym z Martonem Fucsovicsem 3:6, 7:6 (9-7), 1:6, 6:7 (3-7). Shapovalov nie poradził sobie z presją faworyta, a w trakcie meczu tracił nerwy i wdawał się w bezsensowne dyskusje z sędzią.

Gdy na początku trzeciego seta zepsuł piłkę i został przełamany, z frustracji agresywnie cisnął rakietą o kort. Dostał za to ostrzeżenie, co wywołało kolejny napad złości tenisisty z Kanady.

"Nie złamałem żadnych przepisów"

- Jeśli nie łamię rakiety, mogę robić, co tylko chcę. To moja rakieta. Mogę z nią robić, co chcę - w przerwie między gemami zaczął swoją tyradę do sędziego 13. zawodnik na świecie. - Nie złamałem żadnych przepisów. Nie złamałem jej! Jeśli ją złamię, daj mi ostrzeżenie, ale nie złamałem mojej rakiety. To fatalna decyzja. To jakiś żart! - wykrzykiwał.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skrót meczu Fucsovics - Shapovalov

Shapovalov był jednak w błędzie. Zgodnie z przepisami sędzia ma prawo ukarać zawodnika nie tylko za złamanie rakiety, ale już za agresywne uderzenie nią o kort czy siedzisko sędziego.

Kanadyjczyk oddał trzeciego seta, a czwartego - i zarazem ostatniego - przegrał po tie-breaku. W 4. rundzie Australian Open Shapovalov mógł się spotkać z Hubertem Hurkaczem.

W sytuacji nie do pozazdroszczenia jest turniejowa dwunastka Fabio Fognini. Włoch przegrywa z potężnie serwującym Reillym Opelką 3:6, 6:7 (3-7), 0:1, a od odpadnięcia z turnieju już pierwszego dnia uratował go deszcz. Wszystkie pozostałe mecze na otwartych kortach, w tym Hurkacza z Dennisem Novakiem, zostały przełożone na wtorek.

Wyniki 1. rundy Australian Open - gra pojedyncza mężczyzn:

Sam Querrey (USA) - Borna Corić (Chorwacja, 25) 6:3, 6:4, 6:4

Matteo Berrettini (Włochy, 8) - Andrew Harris (Australia) 6:3, 6:1, 6:3

Ricardas Berankis (Litwa) - Roberto Carballes Baena (Hiszpania) 6:4, 6:2, 6:2

Guido Pella (Argentyna, 22) - John-Patrick Smith (Australia) 6:3, 7:5, 6:4

Yoshihito Nishioka (Japonia) - Laslo Djere (Serbia) 6:4, 3:6, 6:2, 7:6 (7-1)

Marton Fucsovics (Węgry) - Denis Shapovalov (Kanada, 13) 6:3, 6:7 (7-9), 6:1, 7:6 (7-3)

Daniel Evans (Wielka Brytania, 30) - Mackenzie McDonald (USA) 3:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:3

Gregoire Barrere (Francja) - Mohamed Safwat (Egipt) 6:7 (8-10), 7:6 (7-1), 6:4, 7:6 (7-5)

Roger Federer (Szwajcaria, 3) - Steve Johnson (USA) 6:3, 6:2, 6:2

Grigor Dimitrov (Bułgaria, 18) - Juan Ignaco Londero 4:6, 6:2, 6:0, 6:4

Stefanos Tsitsipas (Grecja, 6) - Salvatore Caruso (Włochy) 6:0, 6:2, 6:3