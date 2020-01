Czas stanął w miejscu. Najlepsze zagrania pierwszego dnia Australian Open

Bolesna porażka Katarzyny Kawy w pierwszej rundzie kwalifikacji do Australian Open. Polka przegrała z Niemką Antonią Lottner 2:6, 1:6. Spotkanie trwało zaledwie 62 minuty.

Do dramatycznych scen doszło podczas pierwszego dnia kwalifikacji do Australian Open. Po niemal dwóch godzinach rywalizacji Dalila Jakupović zaczęła się dusić. Wszystko z powodu niekorzystnych warunków powietrznych związanych z pożarami w Australii. Słowenka nie potrafiła kontynuować gry i poddała spotkanie. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Nietypowa sytuacja na korcie podczas kwalifikacji do Australian Open. Duck Hee Lee wziął w tiebreaku przerwę medyczną w meczu z Alessandro Giannessim ze względu na skurcz. Włoch skarżył się sędziemu mówiąc, że nie jest to wystarczający powód. Chwilę później przegrał spotkanie i odmówił podania sędziemu ręki.

Tylko 69 minut trwało spotkanie Maja Chwalińska - Izabella Szinikowa w pierwszej rundzie kwalifikacji do Australian Open. Niestety Polka przegrała 0:6, 5:7. Zobacz ostatnie akcje tego meczu. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Magdalena Fręch przegrała z Japonką Mayo Hibi 2:6, 6:4, 4:6 w pierwszej rundzie kwalifikacji do Australian Open. Zobacz ostatnie akcje tego meczu. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Urszula Radwańska przegrała ze Szwedką Johanną Larsson 3:6, 1:6 w pierwszej rundzie kwalifikacji do Australian Open. Zobacz ostatanie akcje tego meczu. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W 1999 roku 19-letnia Amelie Mauresmo była sensacją Australian Open. Nierozstawiona Francuzka dotarła aż do finału. Większość jednak nie tylko skupiała się na jej grze. Mauresmo przyznała, że jest lesbijką. Dokuczały jej rywalki, w prasie ruszyła na nią nagonka. 19-latka w końcu nie wytrzymała presji i przegrała w finale, ale stała się inspiracją dla młodzieży zmagającej się ze swoją seksualnością.

W 2002 roku Martina Hingis zmierzyła się w finale Australian Open z Jennifer Capriati. Szwajcarka świetnie rozpoczęła spotkanie, ale z czasem coraz bardziej doskwierał jej morderczy upał. Do tego dzień wcześniej Hingis zagrała w finale debla. Koniec końców, Capriati wykorzystała słabość rywalki i wygrała w finale. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Aż do 4:34 nad ranem rywalizowali na korcie Lleyton Hewitt oraz Marcos Baghdatis w Australian Open 2008. Nigdy wcześniej żaden mecz nie zakończył się tak późno. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Niecała godzina wystarczyła Serenie Williams, aby awansować do 2. rundy damskiego singla Australian Open 2020. Amerykanka bez problemu pokonała Anastasiję Potapową w dwóch partiach.

26 miesięcy i 10 dni później. Janowicz wraca do gry W czasie gdy w... czytaj dalej » 5. Marton Fucsovics (Węgry) - Denis Shapovalov (Kanada, 13) 6:3, 6:7(7), 6:1, 7:6(3)

Niżej notowany Węgier chwilami grał koncertowo z rozstawionym z numerem 13 Kanadyjczykiem. Zdenerwowany Shapovalov nie potrafił kończyć wymian nawet w najkorzystniejszych sytuacjach, np. smeczując przy samej siatce. Choć w ostatnim secie poderwał się jeszcze do walki, okazał się lepszy w zaledwie jednym secie.

4. Roger Federer (Szwajcaria, 3) - Steve Johnson (USA) 6:3, 6:2, 6:2

Takich problemów nie miał faworyzowany Roger Federer. Patrząc na grę Szwajcara pod siatką, jego dynamikę i refleks, aż trudno uwierzyć, że w sierpniu skończy 39 lat. W meczu pierwszej rundy Australian Open większego oporu ze strony Amerykanina nie napotkał.

3. Novak Djokovic (Serbia, 2) - Jan-Lennard Struff (Niemcy) 7:6(5), 6:2, 2:6, 6:1

Mistrz defensywy i tenisowej kontry wrócił do Melbourne. Grając przeciwko Djokoviciowi, walczyć trzeba do samego końca, bo Serb potrafi biegać do każdej piłki i skutecznie przebić ją na drugą stronę siatki. W sytuacji z siódmego gema drugiego seta Struff był tak zaskoczony kierunkiem zagrania, że nawet nie próbował zmienić kierunku poruszania się.

Oglądaj Wideo: Eurosport TOP 5 zagrań 1. dnia Australian Open

2. Matteo Berrettini (Włochy, 8) - Andrew Harris (Australia) 6:3, 6:1, 6:3

Zanim Harris pożegnał się z tegorocznym Australian Open, popisał się kilkoma efektownymi akcjami. Co jakiś czas potężnie uderzający Berrettini nadziewał się na jego kontry. Czasem Australijczykowi wystarczyło tylko przystawić rakietę, choć nawet to wymagało ogromnego refleksu.

1. Philipp Kohlschreiber (Niemcy) - Marcos Giron (USA) 7:5, 6:1, 6:2

Tak można biegać w wieku 36 lat. Kohlschreiber od zawsze imponował doskonałym przygotowaniem fizycznym, a z biegiem lat coraz większą uwagę zwraca jego długowieczność. Kilkukrotne przebieżki wzdłuż i w poprzek kortu w jednej akcji nie stanowią dla niego problemu. A precyzja, z jaką posłał passing shota na drugą stronę siatki wskazuje, że jeszcze tkwiły w nim rezerwy. W drugiej rundzie Niemiec będzie miał zdecydowanie trudniej, bo przyjdzie mu zagrać ze Stefanosem Tsitsipasem.