Majchrzak przegrał z kontuzją. Nie wystąpi w Australian Open

31.08 | Na trzeciej rundzie Kamil Majchrzak zakończył przygodę w wielkoszlemowym US Open. Polski tenisista, który dostał się do głównej drabinki jako tzw. szczęśliwy przegrany, uległ Bułgarowi Grigorowi Dimitrowowi 5:7, 6:7 (8-10), 2:6. Mimo porażki odniósł w Nowym Jorku największy sukces w karierze.

"To jeden ze smutniejszych dni w mojej tak zwanej karierze trenerskiej, chociaż wiem o możliwości takiej decyzji od 10 dni. Z uwagi na kontuzję Kamil został zmuszony do wycofania się z Australian Open" – poinformował na Facebooku trener Majchrzaka, Tomasz Iwański.

"Pierwszy raz w głównym szlemie bez eliminacji i taka wyjątkowo trudna mentalnie sytuacja. Kontuzja dziwna i niestandardowa (jak cały Kamil), nie dająca jakichkolwiek wcześniejszych objawów, czyli stress fracture (złamanie naprężeniowe), ale nie w kościach stopy czy ręki, a miednicy. Zdiagnozowanie tego urazu, którego wszelkie symptomy wskazywały na problem z którymś z nerwów okolic lędźwiowych, zajęło lekarzom ATP trzy dni i trzy rezonanse" – dodał szkoleniowiec.

Majchrzak nabawił się urazu 4 stycznia w rywalizacji z Argentyńczykiem Guido Pellą. Po trzysetowym boju w Sydney narzekał na ból i w ATP Cup zastąpiony został przez Kacpra Żuka. Na razie nie wiadomo, kiedy 24-latek z Piotrkowa Trybunalskiego będzie mógł wrócić do treningów i gry.

"Nie da się niestety jednoznacznie ocenić bezpośrednich przyczyn powstania urazu. Jest ich kilka. Trzeba spróbować je wyeliminować, co jest bardzo trudnym zadaniem. Największy błąd, jaki może być popełniony przy tego typu urazach, to zbyt wczesny powrót, ale oczywiście mamy nadzieję, że nastąpi to w miarę szybko" – podkreślił Iwański.

97. tenisista rankingu ATP do drabinki głównej Australian Open wskoczył w wyniku kontuzji kilku wyżej sklasyfikowanych graczy. Już wcześniej z występu w Melbourne Park zrezygnowali Kei Nishikori, Juan Martin Del Potro, Lucas Pouille, Jared Donaldson i Ołeksandr Dołgopołow.









