Nishikori rezygnuje z Australian Open. Majchrzak bliżej turnieju głównego

31.08 | Na trzeciej rundzie Kamil Majchrzak zakończył przygodę w wielkoszlemowym US Open. Polski tenisista, który dostał się do głównej drabinki jako tzw. szczęśliwy przegrany, uległ Bułgarowi Grigorowi Dimitrowowi 5:7, 6:7 (8-10), 2:6. Mimo porażki odniósł w Nowym Jorku największy sukces w karierze.

Andy Murray rezygnuje z gry w Australii Andy Murray... czytaj dalej » Zajmujący 13. miejsce w rankingu ATP Nishikori już od dawna zmagał się z urazem łokcia i w październiku musiał poddać się operacji. Wcześniej, na przełomie sierpnia i września wziął udział w wielkoszlemowym US Open i już wtedy ból mocno dawał się mu we znaki.

Przegrał z czasem

Miał być gotowy na inauguracje sezonu w Australii, ale nic z tego. Teraz wiemy, że termin 20 stycznia, to jeszcze zbyt wcześnie, by wrócił do rywalizacji na pełnych obrotach. Japończyk planował również wystąpić w rozpoczynającym się 3 stycznia turnieju ATP Cup.

– Niestety, muszę zrezygnować zarówno z występu w ATP Cup, jak i w Australian Open. Razem z moim sztabem podjęliśmy decyzję, że nie jestem wciąż jeszcze w stu procentach zdrowy, by rywalizować na najwyższym poziomie. Nie przyszło mi to łatwo, bo Australia to jedno z moich ulubionych miejsc do gry. Będę razem z moim teamem ciężko pracował, by jak najszybciej wrócić na kort – zapewnił Nishikori.

Japończyk jest jak na razie najwyżej notowanym graczem, który musiał wycofać się z turnieju w Australii. Jego los podzielili również Lucas Pouille i Ołeksandr Dołgopołow. W Melbourne zabraknie także Andy'ego Murraya, który ma problemy z pachwiną.

Majchrzak wciąż musi czekać

Na ich nieszczęściu skorzystali Lloyd Harris z RPA, Amerykanin Jared Donaldson i Australijczyk James Duckworth. Wymieniona trójka może być pewna gry w głównej fazie turnieju.

Teraz na taką okazję czeka Kamil Majchrzak. Zajmujący 101. miejsce w rankingu ATP Polak jest pierwszym na liście oczekujących. Oznacza to, że jeśli w ciągu najbliższych dwóch tygodni z turnieju wycofa się jeszcze jeden wyżej rozstawiony zawodnik, to 23-latek awansuje do drabinki głównej i nie będzie musiał grać w kwalifikacjach. Pewny udziału w głównej fazie turnieju jest Hubert Hurkacz (37. ATP).

Wielkoszlemowy turniej Australian Open 2020 odbędzie się w dniach 20 stycznia - 2 lutego. Wcześniej - 14 stycznia rozpoczną się trzystopniowe kwalifikacje.