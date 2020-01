Hurkacz poznał rywala w Australian Open. Jeden Polak już go w tym roku pokonał

Już od czwartkowego losowania Hurkacz wiedział, że trafi na początek na jednego z zawodników, którzy przeszli trzystopniowe eliminacje. Te zakończyły się w sobotę i wówczas kwalifikantom przydzielono konkretnych przeciwników w pierwszej rundzie.

Wziąć przykład z Żuka

Koniec kapitalnej serii Hurkacza. Trzy sety w walce o finał Prawie dwie... czytaj dalej » Zajmujący 34. miejsce w rankingu ATP Polak po raz drugi zmierzy się z 99. w tym zestawieniu Novakiem. Dwa lata temu pokonał go w Budapeszcie w pierwszej rundzie challengera, czyli turnieju niższej rangi. Na początku stycznia zaś ich drużyny spotkały się w fazie grupowej inauguracyjnej edycji imprezy ATP Cup, ale oni nie rywalizowali wtedy bezpośrednio ze sobą na korcie. Biało-Czerwoni zwyciężyli 2:1, a punkt na Novaku wywalczył Kacper Żuk.



26-letni Austriak po raz piąty wystąpi w głównej drabince Wielkiego Szlema, a w Melbourne po raz drugi. W 2018 roku przegrał na antypodach mecz otwarcia. Tylko raz nie odpadł w pierwszej rundzie - dwa lata temu dotarł do trzeciej fazy zmagań w Wimbledonie. To właśnie trawiastą nawierzchnię wymienia jako swoją ulubioną. W poprzednim sezonie starty w zawodach ATP łączył z grą w challengerach.

Pierwsze rozstawienie

Młodszy o cztery lata Hurkacz po raz pierwszy w karierze znalazł się w gronie rozstawionych w Wielkim Szlemie. Wyższy niż pozycja na światowej liście numer startowy w Melbourne jest efektem wycofania się znajdujących się w czołowej "30" Japończyka Keia Nishikoriego, Francuza Lucasa Pouille'a i Australijczyka Aleksa de Minaura.



W głównej drabince Australian Open wystąpi po raz drugi z rzędu. W poprzedniej edycji odpadł w pierwszej rundzie. Jego najlepszym wynikiem w Wielkim Szlemie jest jak na razie trzecia runda ubiegłorocznego Wimbledonu.

Źródło: Getty Images Hubert Hurkacz to obecnie najlepszy polski tenisista



Jeśli wrocławianin upora się z Novakiem, to w drugiej fazie zmagań trafi na zwycięzcę pojedynku między Australijczykiem Johnem Millmanem a Francuzem Ugo Humbertem. W trzeciej zaś czekałby go prawdopodobnie pojedynek ze słynnym Rogerem Federerem. Szwajcar jest rozstawiony z trójką.



Poza Hurkaczem, który w tym tygodniu dotarł do półfinału turnieju ATP w Auckland, w zasadniczej części zmagań Australian Open w singlu wystąpią Magda Linette i Iga Świątek. Pierwsza zacznie od meczu z Holenderką Arantxą Rus, a druga z Węgierką Timeą Babos.

Transmisje z Melbourne od poniedziałku na antenach Eurosportu i Eurosport Playerze.