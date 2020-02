Gorący moment finału. Sędzia wyprowadził Djokovicia z równowagi

- Nie jest łatwo przestawić się z singla do gry w mikście, ale Łukasz jest świetnym partnerem i bardzo dużo się od niego uczę. Zagraliśmy bardzo dobrze i cieszę się, że awansowaliśmy do ćwierćfinału - powiedziała Iga Świątek po triumfie w drugiej rundzie miksta. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Rozstawiony z numerem siódmym Alexander Zverev po raz pierwszy w karierze awansował do półfinału turnieju wielkoszlemowego. W ćwierćfinale Australian Open w Melbourne niemiecki tenisista pokonał Szwajcara Stana Wawrinkę (nr 15.) 1:6, 6:3, 6:4, 6:2. Szwajcar zaczął spotkanie świetnie, później z jego formą było coraz gorzej. Zverev potrzebował dziewiętnastu turniejów wielkoszlemowych, by awansować do półfinału.

Zobacz, co powiedziała Sofia Kenin po awansie do finału Australian Open. W półfinale Amerykanka pokonała faworytkę i liderkę światowego rankingu Ashleigh Bart 7:6 (8-6), 7:5.

Zobacz, co powiedziała Garbine Muguruza po awansie do finału Australian Open. W półfinale Hiszpanka pokonała Simonę Halep 7:6 (10-8), 7:5.

Zobacz, co powiedział Novak Djoković po awansie do finału Australian Open. W półfinale Serb pokonał Rogera Federera 7:6 (7-1), 6:4, 6:3.

W piątym gemie trzeciego seta Alexander Zverev wygrał bardzo ważną akcję. Dominic Thiem robił, co mógł, aby sprzeciwić się rywalowi, ale nawet ogromne poświęcenie go nie uratowało. Zobacz tę sytuację.

W niedzielnym finale turnieju w Melbourne Djoković nie bez problemów pokonał Thiema 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4. Zanim uniósł ręce w geście triumfu, musiał zostawić na korcie sporo zdrowia. I nie mniej nerwów.

Djoković wybrnął z tarapatów. Ósmy triumf w Australian Open Novak Djoković... czytaj dalej » Sytuacja, która wyprowadziła go z równowagi na dobre kilkadziesiąt minut, miała miejsce w kluczowym momencie drugiego seta. Djoković serwował, by nie stracił podania. Przegrywał już 15:40, więc było nerwowo.

Zasada 25 sekund

Na wprowadzenie piłki do gry tenisiści mają 25 sekund. Serb z reguły balansuje na krawędzi. Tak też było tym razem. W ostatniej sekundzie Djoković prawie już podrzucał piłkę, ale miał pecha. Przy kozłowaniu piłka odbiła mu się od buta. Sędzia wywołał błąd, a że to był już jego taki drugi, zabrał mu pierwszy serwis. Co prawda Djoković w końcu zaserwował, ale wymianę przegrał.

Reakcji można było się spodziewać. - No to jesteś sławny. Dobra robota - rzucił sarkastycznie do sędziego, klepiąc go ze złości po butach. Damien Dumusois postąpił zgodnie z przepisami, jednak wielcy, przyzwyczajeni do przeciągania serwisów w nieskończoność (przepisy zostały uregulowane niedawno) nie lubią, kiedy zwraca się im uwagę.

Oglądaj Djoković złamał przepisy i wściekł się na sędziego

Djoković przegrał drugiego i od razu trzeciego seta, ale ostatecznie uporał się z demonami i po raz pierwszy w finale Australian Open wyszedł ze stanu 1:2 w setach, sięgając w Melbourne po rekordowy ósmy tytuł.