Djoković wybrnął z tarapatów. Ósmy triumf w Australian Open

- Nie jest łatwo przestawić się z singla do gry w mikście, ale Łukasz jest świetnym partnerem i bardzo dużo się od niego uczę. Zagraliśmy bardzo dobrze i cieszę się, że awansowaliśmy do ćwierćfinału - powiedziała Iga Świątek po triumfie w drugiej rundzie miksta. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Rozstawiony z numerem siódmym Alexander Zverev po raz pierwszy w karierze awansował do półfinału turnieju wielkoszlemowego. W ćwierćfinale Australian Open w Melbourne niemiecki tenisista pokonał Szwajcara Stana Wawrinkę (nr 15.) 1:6, 6:3, 6:4, 6:2. Szwajcar zaczął spotkanie świetnie, później z jego formą było coraz gorzej. Zverev potrzebował dziewiętnastu turniejów wielkoszlemowych, by awansować do półfinału.

Zobacz, co powiedziała Sofia Kenin po awansie do finału Australian Open. W półfinale Amerykanka pokonała faworytkę i liderkę światowego rankingu Ashleigh Bart 7:6 (8-6), 7:5. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedziała Garbine Muguruza po awansie do finału Australian Open. W półfinale Hiszpanka pokonała Simonę Halep 7:6 (10-8), 7:5. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Novak Djoković po awansie do finału Australian Open. W półfinale Serb pokonał Rogera Federera 7:6 (7-1), 6:4, 6:3. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W piątym gemie trzeciego seta Alexander Zverev wygrał bardzo ważną akcję. Dominic Thiem robił, co mógł, aby sprzeciwić się rywalowi, ale nawet ogromne poświęcenie go nie uratowało. Zobacz tę sytuację. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Triumf debiutantki. "Miejcie marzenia i odwagę, by je spełniać" Schowała twarz w... czytaj dalej » W finale Djoković pokazał dwa oblicza, za które kibice go kochają i nienawidzą równocześnie. Przez godzinę z hakiem wszystko szło po jego myśli.

Wygrał pierwszego seta, w drugim odrobił straty na 4:4. W kolejnym gemie odezwały się jednak demony, z którymi jest za pan brat przez całą karierę.

Djoković do sędziego: no to jesteś sławny

Przy 15:40 miał do obrony dwa break pointy. Presja była spora - ewentualna strata podania oznaczałaby, że Thiem będzie serwował na seta.

I wtedy Djoković padł ofiarą własnej broni, przeciąganych do granic możliwości serwisów.

Oglądaj Djoković złamał przepisy i wściekł się na sędziego

Na wprowadzenie piłki do gry tenisiści mają 25 sekund. Serb z reguły balansuje na krawędzi. Tak też było tym razem. W ostatniej sekundzie Djoković prawie już podrzucał piłkę, ale tym razem miał pecha. Przy kozłowaniu piłka odbiła mu się od buta. Sędzia wywołał błąd, a że to był już jego taki drugi, zabrał mu pierwszy serwis. Co prawda Djoković w końcu zaserwował, ale wymianę przegrał.

Reakcji można było się spodziewać. - No to jesteś sławny. Dobra robota - rzucił sarkastycznie do sędziego, klepiąc go ze złości po butach. Damien Dumusois postąpił zgodnie z przepisami, jednak ego Serba mocno ucierpiało. A on tego nie lubi.

Źródło: Getty Images Novak Djoković wyprowadzony z równowagi

Wyprowadzony z równowagi Djoković przegrał drugiego i za jednym zamachem trzeciego seta. Znalazł się w kompletnie nowej dla siebie sytuacji. Nigdy w historii finałów Australian Open nie przegrywał 1:2 w setach.

W pogoni za Federerem

Dopiero wkroczenie na nowe terytoria i zaglądająca w oczy porażka zdopingowała Djokovicia do jego ulubionego zajęcia: kolekcjonowania tytułów wielkoszlemowych. W Melbourne walczył o ósmy (a już ma tam status rekordzisty), w klasyfikacji wszech czasów - o 17. Przed nim tylko Federer (20) i Nadal (18).

Djoković wziął jeszcze jedną przerwę i wtedy się zresetował. No bo kto, jak nie on, pogromca Federera z finału ostatniego Wimbledonu, który obronił wtedy dwie piłki meczowe?

"Nole" złapał wiatr w żagle. Wygrał czwartego seta i mecz zaczynał się od początku, przewaga psychologiczna była już jednak zdecydowanie po jego stronie. O sukcesie przesądził błyskawiczny break na 2:1. Thiem miał jeszcze trzy szanse na odrobienie strat, ale Djokovicia nie dogonił. Punkt mistrzowski Serb wykorzystał dokładnie w czwartej godzinie meczu.

Wygrał Australian Open, w klasyfikacji wszech czasów odrobił kolejny tytuł do Federera, a w poniedziałek strąci Nadala z pierwszego miejsca w rankingu.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skrót meczu Djoković - Thiem w finale Australian Open

Wynik finału Australian Open:

Novak Djoković (Serbia, 2) - Dominic Thiem (Austria, 5) 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4

Najwięcej tytułów wielkoszlemowych w historii:

20 - Roger Federer

19 - Rafael Nadal

17 - Novak Djoković

14 - Pete Sampras

12 - Roy Emerson