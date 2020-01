Ludzie mają siedzieć w domu, tenisiści muszą grać. Dantejskie sceny w Melbourne

Kwalifikacje Australian Open na żywo wyłącznie w Eurosport Playerze

Pożary we wschodniej części Australii, które są bezpośrednią przyczyną fatalnej jakości powietrza w Melbourne, do tej pory objęły ponad 11,2 mln hektarów buszu, zabiły co najmniej 28 osób. Poszkodowane zwierzęta liczone są w milionach.

Ogień zniszczył ok. 2 tys. domów i obszar równy połowie wielkości Wielkiej Brytanii. Większość australijskich miast spowija gryzący, żółtawy dym, co wzbudza obawy o zdrowie.

View from the office today in Melbourne versus normal. Air quality is at hazardous levels. I wore a N95 mask to get work... Avoid going outside if you can. #MelbourneSmokepic.twitter.com/ok6HuftMeu — Kelcey Bland (@kelceybland) January 13, 2020

Jakość powietrza "najgorsza na świecie"

Brett Sutton, główny lekarz stanu Wiktoria, która gości Australian Open, przyznał, że jakość powietrza w Melbourne spadła we wtorek do poziomu "najgorszego na świecie". Jako przyczynę takiego stanu rzeczy wymienił nieco niższą niż w ostatnim czasie temperaturę, która sprawiła, że zanieczyszczenia zbliżyły się do powierzchni ziemi.

Źródło: myfirewatch.landgate.wa.gov.au Pożary w Australii w ciągu ostatnich dni

Sytuacji nie bagatelizują w ratuszu Melbourne. Władze miasta zaapelowały do mieszkańców, by ci starali się nie wychodzić z domów i nie wypuszczać z nich zwierząt. Dodano, by okna i drzwi pozostawić szczelnie zamknięte.



The #airquality in Melbourne is hazardous today due to the bushfires. The @EPA_Victoria advises Melburnians should try to stay indoors, keep windows and doors shut, and keep pets inside.

For up to date air quality information visit: https://t.co/e9zrpXcjOe#melbournesmoke — City of Melbourne (@cityofmelbourne) January 13, 2020

"Bezpieczeństwo priorytetem"

A co na to organizatorzy Australian Open? Wątpliwości co do słuszności trzymania się harmonogramu były, ale na wątpliwościach się skończyło.

"Jak zawsze bezpieczeństwo zawodników, personelu oraz kibiców jest naszym priorytetem" - napisano przed północą polskiego czasu na Twitterze Australian Open, komentując odwołanie treningów i opóźnienie o godzinę pierwszych meczów kwalifikacji w Melbourne.

Były konsultacje z instytutem meteorologii, lekarzami i naukowcami. Indeks jakości powietrza wskazywał wartość określaną jako "bardzo niebezpieczną". W momencie rozpoczęcia wtorkowych gier, według serwisu aqicn.org, osiągnęła ona poziom 245. Dla zobrazowania powagi sytuacji porównajmy to z jakością powietrza w Warszawie i Krakowie - odpowiednio 95 i 165.

"Nie rozumiem, skąd ten pośpiech. Mamy cały weekend, by dokończyć kwalifikacje. W najgorszym przypadku zagramy dwa mecze jednego dnia, do czego jesteśmy przyzwyczajone, a spotkania mężczyzn można skrócić do dwóch wygranych setów" - proponuje 114. zawodniczka świata Mandy Minella.



I don’t understand why they rush to play today @AustralianOpen . You have the whole saturday and sunday to finish qualies and if it’s really bad we are used to play 2 matches a day aswell and in the worst case we can shorten the mens to best of 3. There are solutions!! — mandy minella (@mandyminella) January 14, 2020





Decyzja Australijczyków? Można grać.

Why do we need to wait for something bad to happen to do an action #Melbournepic.twitter.com/bYpXyQAfKe — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) January 14, 2020

"Dlaczego musimy czekać, aż stanie się tragedia?" - pyta retorycznie Elina Switolina. Ukrainka to jedna z czołowych zawodniczek touru, obecnie piąta w rankingu WTA, jej głos w tenisowym światku jest zatem doskonale słyszalny. Tym razem jej apel został jednak zbagatelizowany i do pierwszego dramatu już doszło.

Jakupović: nie byłam w stanie stać na nogach

W jak trudnych warunkach przyszło rywalizować sportowcom w pierwszym dniu kwalifikacji Australian Open, przekonała się Eldin Jakupović. 180. w światowym rankingu Słowenka była blisko sprawienia niespodzianki i wyeliminowania wyżej notowanej Szwajcarki Stefanii Voegele (117. WTA). Przy stanie 6:4, 5:6 organizm odmówił jej jednak posłuszeństwa. Tenisistka miała poważne problemy z oddychaniem i przerażona osunęła się na kolana.

- Pani Jakupović nie jest w stanie kontynuować gry. Gem, set i mecz - ogłosił spiker zawodów, a Słowenka została wyprowadzona z kortu.

- Jestem zła i smutna. Uważam, że to nie w porządku, że igra się z naszym zdrowiem. Byłam zaskoczona decyzją, bo myślałam, że dziś nie będzie grania. Jako zawodniczki nie mamy wyboru, bo niewyjście na kort może wiązać się z karami finansowymi. Lepiej byłoby poczekać do jutra i zobaczyć, jak się sytuacja rozwinie. Przecież nie ma pośpiechu, mamy dopiero pierwszy dzień kwalifikacji - mówiła Jakupović, kiedy doszła już do siebie.



Słowenka została również zapytana o sam moment poddania meczu. - Było naprawdę źle. Nigdy nie czułam się podobnie i byłam przerażona, że zaraz stracę przytomność. Właśnie dlatego osunęłam się na kolana. Nie byłam w stanie dalej stać na nogach, a przy podłożu łatwiej było zaczerpnąć nieco powietrza - relacjonowała.

Szarapowa zeszła z kortu

Rozgrywanego ledwie 10 km od Melbourne Park meczu pokazowego w Kooyong Classic nie dokończyła też Maria Szarapowa. Rosjanka, która na kort wyszła ze specjalnym plastrem na nosie ułatwiającym oddychanie, mierzyła się z Niemką Laurą Siegemund i również była bliska zwycięstwa.

Maria Sharapova and Laura Sigmund deciding not to finish their match at #KooyongClassic because of the smoke.

The result of the match was 7-6(4) 5-5 for Sigmund.



: Mike Owen / Getty Images pic.twitter.com/nYVk32YXFb — SpacePova (@SpacePova) January 14, 2020

Wynik zszedł jednak na dalszy plan i organizatorzy, w porozumieniu z zawodniczkami, zdecydowali o przerwaniu gry przy stanie 7:6, 5:5. A jakość powietrza nie różniła się tam niczym od tego na obiektach goszczących Australian Open.