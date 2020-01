Przekleństwa na korcie do sędziego. "Przymykałeś oko, jesteś k***a żałosny"

Do dramatycznych scen doszło podczas pierwszego dnia kwalifikacji do Australian Open. Po niemal dwóch godzinach rywalizacji Dalila Jakupović zaczęła się dusić. Wszystko z powodu niekorzystnych warunków powietrznych związanych z pożarami w Australii. Słowenka nie potrafiła kontynuować gry i poddała spotkanie. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Nietypowa sytuacja na korcie podczas kwalifikacji do Australian Open. Duck Hee Lee wziął w tiebreaku przerwę medyczną w meczu z Alessandro Giannessim ze względu na skurcz. Włoch skarżył się sędziemu mówiąc, że nie jest to wystarczający powód. Chwilę później przegrał spotkanie i odmówił podania sędziemu ręki.

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz po awansie do drugiej rundy Australian Open. W pierwszym spotkaniu Polak pokonał Dennisa Novaka 6:7 (4-7), 1:6, 6:2, 6:3, 6:4. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie John Millman. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze

Zbyt późno w Melbourne. Przełożono mecz Igi Świątek Iga Świątek nie... czytaj dalej » Ich spotkanie rozpoczęto w poniedziałek, jednak z powodu deszczu przerwano przy stanie 6:3, 7:6, 1:0 dla Amerykanina. Deszcz uratował Fognigniego. Gdy dzień później wrócili na kort, sety wygrywał już tylko tenisista rozstawiony w turnieju z numerem 12.

Opelka długo nie wytrzymał

Zmiana układu sił na korcie sprawiła, że Opelce zaczęły puszczać nerwy. Gdy sędzia wlepił mu ostrzeżenie za grę na czas, amerykański gigant z miejsca ruszył w jego stronę.

- Pozwól, że szybko o coś zapytam. Ile k…. razy przymykałeś oko, gdy on robił to samo - zapytał Bernardesa. – Jesteś k… żałosny. Przecież on robił to samo trzy czy cztery razy, a mi po jednym razie już wlepiane jest ostrzeżenie – argumentował swoje rozgoryczenie.

Fognini wciąż w formie

Fognini wcale nie pozostawał sędziemu dłużny. Tradycyjne obrazki z udziałem Włocha można było zobaczyć na początku piątego seta, gdy po odebraniu mu punktu, Opelka doprowadził do remisu 1:1.

Oglądaj Wideo: Eurosport Rzucił rakietą o kort, stracił punkt. Sprzeczka Fogniniego z sędzią

- To wstyd. Nie możesz odebrać mi punktu, skoro nie mówię, żebyś się p…….. Gdybym to powiedział, to co innego. On ciągle rzuca rakietami i przeklina, a ty mu nic nie mówisz – skierował swoje pretensje do sędziego Fognini.

- Mów do mnie po angielsku. Wiesz, że to jest oficjalny język turnieju – odpowiedział, nie tracąc dobrego nastroju Bernardes.

- Szkoda mi ciebie – nie dał za wygraną tenisista z San Remo. – Nie mogę grać w obecności sędziego, który nie gwarantuje mi spokoju psychicznego. Kiedy Nadal cię o coś prosi, wykonujesz to. Jeśli prosi Fognini, wręcz przeciwnie. Jeśli poprosi cię Jego Wysokość (Federer – red.), działasz natychmiast – atakował sędziego Włoch.

Kończył ze złamaną ręką

Fabio najpewniej po raz kolejny otrzyma od organizatorów karę finansową. To jednak nie będzie dla niego największy problem w kontekście spotkania drugiej rundy z Jordanem Thompsonem. Na pomeczowej konferencji prasowej Fognini przyznał, że rywalizację z Opelką kończył ze złamaną ręką. Uszkodził ją rzucając rakietą o kort.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skrót meczu Opelka - Fognini w 1. rundzie Australian Open

Włoski tenisista słynie z gorącej głowy na korcie. Jego dyskusje z sędziami i rywalami przeszły już do historii. Po raz ostatni głośno o nim było w październiku, gdy pokłócił się w Szanghaju z Andym Murrayem.

- Zamknij się już – powiedział wówczas zniecierpliwiony Szkot, gdy Włoch po raz kolejny narzekał na niego u sędziego Fergusa Murphy'ego.

Wyniki wtorkowych meczów 1. rundy:

Hubert Hurkacz (Polska, 31) - Dennis Novak (Austria) 6:7 (4-7), 1:6, 6:2, 6:3, 6:4

Rafael Nadal (Hiszpania, 1) - Hugo Dellien (Boliwia) 6:2, 6:3, 6:0

Marin Cilic (Chorwacja) - Corentin Moutet (Francja) 6:3, 6:2, 6:4

Diego Schwartzman (Argentyna, 14) - Lloyd Harris (RPA) 6:4, 6:2, 6:2

Tatsuma Ito (Japonia) - Prajnesh Gunneswaran (Indie) 6:4, 6:2, 7:5

Alejandro Davidovich Fokina (Hiszpania) - Norbert Gombos (Słowacja) 4:6, 6:4, 2:6, 6:3, 6:2

Benoit Paire (Francja, 21) - Cedrik-Marcel Stebe (Niemcy) 6:4, 3:6, 6:3, 6:7 (2-7), 6:0

John Millman (Australia) - Ugo Humbert (Francja) 7:6 (7-3), 6:3, 1:6, 7:5

Tommy Paul (USA) - Leonardo Mayer (Argentyna) 4:6, 6:4, 6:4, 6:4

Dominic Thiem (Austria, 5) - Adrian Mannarino (Francja) 6:3, 7:5, 6:2

Fabio Fognini (Włochy, 12) - Reilly Opelka (USA) 3:6, 6:7 (3-7), 6:4, 6:3, 7:6 (7-5)

Dusan Lajovic (Serbia, 24) - Kyle Edmund (W. Brytania) 7:6 (9-7), 6:3, 7:6 (7-4)

Karen Chaczanow (Rosja, 16) - Mario Vilella Martinez (Hiszpania) 4:6, 6:4, 7:6 (7-4), 6:3

Roberto Bautista Agut (Hiszpania, 9) - Feliciano Lopez (Hiszpania) 6:2, 6:2, 7:5

Milos Raonic (Kanada, 32) - Lorenzo Giustino (Włochy) 6:2, 6:1, 6:3

Jannik Sinner (Włochy) - Max Purcell (Australia) 7:6 (7-2), 6:2, 6:4

Cristian Garin (Chile) - Stefano Travaglia (Włochy) 6:4, 6:3, 6:4

Tommy Paul (USA) - Leonardo Mayer (Argentyna) 4:6, 6:4, 6:4, 6:4

Tennys Sandgren (USA) - Marco Trungelliti (Argentyna) 6:1, 6:4, 7:5