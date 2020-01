Udany rewanż Barty. Pierwsza Australijka w półfinale w Melbourne od 36 lat

Ashleigh Barty awansowała do półfinału Australian Open

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz po porażce z Jamesem Millmanem 4:6, 5:7, 3:6 w drugiej rundzie Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Po awansie do trzeciej rundy Serena Williams została mile zaskoczona. Podczas wywiadu na korcie puszczono filmik, w którym ona, Cori Gauff oraz reszta jej zespołu wykonują niesamowity układ taneczny. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Niesamowitym zagraniem popisał się Roger Federer w starciu z Filipem Krajinoviciem. Wydawało się, że Szwajcar nie dojdzie do piłki, ale w ostatnim momencie zdołał ją odegrać, czym kompletnie zaskoczył rywala. To trzeba zobaczyć. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Dla Hiszpanki to ostatni Australian Open w karierze. W 1. rundzie niepsodziewanie pokonała jedenastą w rankingu Arynę Sabalenkę. Navarro popłakała się w pomeczowej rozmowie z Eurosportem.

Dla Hiszpanki to ostatni Australian Open w karierze. W 1. rundzie turnieju niepsodziewanie pokonała jedenastą w rankingu Arynę Sabalenkę. Navarro popłakała się w pomeczowej rozmowie z Eurosportem.

Chorwatka Dona Vekić nie miała problemów z Alize Cornet. Wygrała 6-4, 6-2 i awansowała do 3. rundy Australian Open. W niej zmierzy się ze zwyciężczynią meczu Iga Świątek - Carla Suarez Navarro.

Tak wyglądał początek czwartego dnia w Australian Open. Wszystko to, co działo się w Melbourne, gdy w Polsce była jeszcze noc.

Polka zagrała ofensywnie i to się opłaciło. Przełamała Hiszpankę w ósmym gemie pierwszego seta.

Iga Świątek pokonała hiszpańską tenisistkę Carlę Suarez Navarro 6:3, 7:5 i po raz pierwszy w karierze awansowała do 3. rundy turnieju Australian Open. O wyrównanie swojego najlepszego wyniku w Wielkim Szlemie zagra teraz z rozstawioną z "19" Chorwatką Donną Vekic. Oto skrót spotkania.

Australijczyk grał na czas między punktami. Sędzia natychmiast zwrócił mu uwagę. Kyrgios odpowiedział, że inni mogą się dłużej przygotować do serwisu, parodiując przy tym... Rafaela Nadala. Kyrgios może spotkać się z Nadalem w 4. rundzie turnieju. Nie jest tajemnicą fakt, że obaj tenisiści nie darzą się zbyt wielką sympatią.

Czterech setów - w tym jednego zakończonego tie-breakiem - potrzebował Gael Monfils, by pokonać Ivo Karlovicia. Francuz wygrał 4-6, 7-6, 6-4, 7-5. Skrót spotkania.

Łukasz Kubot i Marcelo Melo awansowali do drugiej rundy debla w turnieju Australian Open. Polsko-brazyliski duet pokonał w Melbourne argentyńskich tenisistów Guillermo Durana i specjalizującego się w singlu Diego Schwartzmana 6:3, 6:2. Wielkoszlemowy Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Wszystko! Wszystko co najlepsze 5. dnia na kortach w Melbourne.

Do śmiesznej sytuacji doszło podczas meczu Julija Putincewa - Simona Halep. Jednemu z kibiców tak bardzo zależało na złapaniu piłki, która poleciała w trybuny, aż wylał piwo na swojego kolegę. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Świątek i Kubot awansowali do 2. rundy miksta w Australian Open

Nick Kyrgios miał idealną sytuację na zdobycie punktu, jednak górę wzięła jego natura. Australijczyk, chcąc się popisać, zagrał tweenera. Chaczanow zdołał dobiec do piłki i skracił Kyrgiosa. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Ostatnio, kiedy zmierzyłam się z Anett Kontaveit, niewiele zabrakło mi do zwycięstwa. Wtedy po prostu opadłam już z sił. Na razie nie wiem, jaka będzie taktyka na to starcie - powiedziała Iga Świątek. W 4. rundzie Australian Open rywalką Polki będzie Estonka Kontaveit. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Czterech setów potrzebował do pokonania Martona Fucsovicsa Roger Federer. Szwajcar wygrał 4:6, 6:1, 6:2, 6:2. Oto piłka meczowa z tego spotkania.

Rozstawiona z numerem czwartym Rumunka Simona Halep awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju Australian Open. Była liderka światowego rankingu tenisistek wygrała w 1/8 finału z Belgijką Elise Mertens (nr 16.) 6:4, 6:4. Wielkoszlemowy Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po porażce z Anett Kontaveit 7:6 (7-4), 5:7, 5:7 w czwartej rundzie Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Nie jest łatwo przestawić się z singla do gry w mikście, ale Łukasz jest świetnym partnerem i bardzo dużo się od niego uczę. Zagraliśmy bardzo dobrze i cieszę się, że awansowaliśmy do ćwierćfinału - powiedziała Iga Świątek po triumfie w drugiej rundzie miksta. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Świątek po awansie do ćwierćfinału miksta w Australian Open

W niedzielę zmarła legenda NBA Kobe Bryant. By uhonorować jego pamięć, Nick Kyrgios wyszedł na kort w koszulce z numerem, z jakim grał Bryant. Na twarzy Australijczyka widać było poruszenie oraz łzy.

- Kiedy się dowiedziałem o śmierci Kobe'ego Bryanta, byłem zdruzgotany. On był dla mnie wzorem. Modlę się za jego rodzinę - powiedział Gael Monfils na konferencji prasowej.

Kyrgios wyszedł na kort w koszulce Bryanta. "Koszmarne wieści zmotywowały mnie do walki" Nick Kyrgios... czytaj dalej » Kibice oglądający to spotkanie nie mogli narzekać na nudę. Barty wygrała w dwóch setach, ale cały czas musiała się mieć na baczności.

W siódmym gemie pierwszej partii Australijka aż pięć razy była o punkt od straty podania. W tie-breaku obroniła piłkę setową.

Gładko poszło dopiero w drugim secie. Pierwszego gema Kvitova urwała rywalce dopiero przy stanie 0:4. Czeszka chciała pójść za ciosem i serwowała na 3:4, ale nie dała rady. Od 2:4 Kvitova przegrała wszystkie gemy do końca. W ostatnim Barty obroniła dwa breakpointy, a mecz zakończyła asem.

Australia czeka od 42 lat

Zawodniczki te zmierzyły się siedem razy, po raz trzeci górą była Barty. Dla niej to zwycięstwo miało szczególne znaczenie - 12 miesięcy temu także w ćwierćfinale w Melbourne to Kvitova pokonała ją 6:1, 6:4. Dwukrotna triumfatorka wielkoszlemowego Wimbledonu zatrzymała się wówczas na finale, w którym przegrała z Japonką Naomi Osaką.



Poprzednią Australijką, która dotarła do półfinału tej imprezy, była w 1984 roku Wendy Turnbull. Na triumf swojej reprezentantki gospodarze czekają zaś już 42 lata - w 1978 roku po tytuł sięgnęła Chris O'Neill.

Barty: nie czuję dodatkowej presji

Świątek zaskoczyła samą siebie. "Nie spodziewałam się takiego wyniku" Iga Świątek ze... czytaj dalej » W drugim w karierze półfinale zawodów wielkoszlemowych Barty zmierzy się z rozstawioną z numerem 14 Sofią Kenin. Amerykanka pokonała we wtorek Tunezyjkę Ons Jabeur 6:4, 6:4. Z pięciu dotychczasowych konfrontacji z urodzoną w Moskwie rywalką Australijka cztery rozstrzygnęła na swoją korzyść.



- Nie czuję żadnej dodatkowej presji. Zamierzam pamiętać wyłącznie o uśmiechu, kiedy wyjdę na kort - zapewniła.



23-letnia zawodniczka na koncie jeden sukces wielkoszlemowy - w ubiegłym roku wygrała French Open. Przed przenosinami do Melbourne triumfowała w turnieju WTA w Adelajdzie. To ósma wygrana przez nią impreza cyklu, ale pierwsza w ojczyźnie.



Druga para półfinalistek zostanie wyłoniona w środę. Wówczas Rumunka Simona Halep (4.) zmierzy się z Estonką Anett Kontaveit (28.), a Hiszpanka Garbine Muguruza z Rosjanką Anastazją Pawluczenkową (30.).

Wyniki ćwierćfinałów kobiet w Australian Open:

wtorek

Ashleigh Barty (Australia, 1) - Petra Kvitova (Czechy, 7) 7:6 (8-6), 6:2

Sofia Kenin (USA, 14) - Ons Jabeur (Tunezja) 6:4, 6:4

środa

Simona Halep (Rumunia, 4) - Anett Kontaveit (Estonia, 28)

Garbine Muguruza (Hiszpania) - Anastazja Pawluczenkowa (Rosja, 30)

Transmisje z Australian Open 2020 w Eurosporcie 1, Eurosporcie 2 i Eurosport Playerze.