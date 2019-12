Andy Murray rezygnuje z gry w Australii

To była dramatyczna końcówka, która dla Pablo Carreno-Busty zakończyła się koszmarnie. Hiszpan prowadził w super tie-breaku 8:5, ale wówczas doszło do kontrowersji, która kompletnie go rozkojarzyła. Wykorzystał to Kei Nishikori. Japończyk wyrównał, a później wygrał w super tie-breaku 10:8, a w całym spotkaniu 6:7 (8-10), 4:6, 7:6 (7-4), 6:4, 7:6 (10-8).

- To jakaś bajka. Bardzo ciężko pracowałem na ten awans do półfinału. To był jeden z moich celów na cały sezon. To się stało, to prawda - powiedział wzruszony Stefanos Tsitsipas, który w ćwierćfinale Australian Open pokonał Roberto Bautistę-Aguta 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (7-2).

Choć Murray nigdy nie wygrał wielkoszlemowego Australian Open, turniej w Melbourne jest tym, w którym szkocki tenisista osiągnął relatywnie najwięcej. Aż pięć razy dochodził tu do finału. W 2010 roku przegrał mecz o tytuł z Rogerem Federerem, potem czterokrotnie górował nad nim Novak Djoković. Na szóstą taką sposobność Murray będzie musiał poczekać przynajmniej rok.

- Ciężko pracowałem na to, żeby mieć możliwość rywalizowania na najwyższym poziomie, dlatego jestem przybity tym, że nie będę w stanie wystąpić w styczniu w Australii - informuje Murray, który w sierpniu wrócił do gry po długo wyczekiwanej operacji biodra.



We're sad to report that five-time finalist @andy_murray will not be playing in Australia in 2020 - can't wait to see you back here in 2021, Andy!



Read More: https://t.co/XewT5XNmJb#AusOpenpic.twitter.com/L64nmFuwW5 — #AusOpen (@AustralianOpen) December 28, 2019





Trzykrotny mistrz wielkoszlemowy wystąpił w Australian Open 2019, ale odpadł w 1. rundzie. Po pięciosetowym meczu z Roberto Bautistą Agutem wypowiedział pamiętne zdanie, że prawdopodobnie był to jego pożegnalny występ w Melbourne.

Udana operacja tchnęła jednak w niego nowego ducha. Murray wreszcie poczuł komfort gry i znów nabrał ochoty do rywalizacji o najwyższe cele. Tak też miało być w styczniu w Melbourne. We znaki dał mu się jednak inny uraz. Tym razem Murray przegrał z kontuzją pachwiny, której doznał w trakcie finałów Pucharu Davisa w listopadzie w Madrycie.

- Jest to tym bardziej rozczarowujące, że po Australian Open 2019, kiedy w ogóle nie byłem pewien, czy kiedykolwiek jeszcze zagram, teraz byłem podekscytowany tym, że wracam do Australii i będę mógł dać z siebie wszystko - żałuje szkocki tenisista. - Niestety ostatnio doznałem urazu i z ostrożności muszę się z tym uporać, nim wrócę na kort - wyjaśnia Szkot, który ma być gotowy do gry od lutego.

- Będzie nam go brakowało w styczniu. Życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia i liczymy na to, że bardzo szybko zobaczymy go znów na korcie - trzyma kciuki dyrektor Australian Open Craig Tiley.

Australian Open 2020 w dniach 20 stycznia - 2 lutego. Transmisje w Eurosporcie 1, Eurosporcie 2 i Eurosport Playerze